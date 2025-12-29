Готовимся к празднику — гороскоп на 30 декабря

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Тельца повысит практичность.

Гороскоп на сегодня говорит, что еще подскажет источники материальных ресурсов, а попутно окажет помощь в решении некоторых психологических задач, возникающих в преддверии праздника (гармонизации личных и деловых отношений, согласовании планов, чувств и интересов, выявлении гастрономических и других привычек). Естественные векторы внимания — стабильность, приятные полезные покупки, выгодные сделки, оптимизация заработка, расходов и взаиморасчетов. Именно в этот день есть смысл плотнее заняться кулинарным творчеством, а также приобретением нужных вещей и продуктов к Новому году.

Овен

Сегодня звезды рекомендуют Овнам сосредоточиться на практических целях момента, стараясь сочетать внимание к приятным деталям надвигающегося праздника с контролем над необходимыми работами (например, по выполнению своих должностных обязанностей или управлению бизнесом). На повестке дня могут оказаться заработки, целевые покупки, хозяйственные хлопоты, денежные взаиморасчеты, кулинарные процессы.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что этот день обещает стать для них гармоничным и продуктивным. Он приглашает их слушать себя и следовать своим предпочтениям, обещая, что желания (разумные) совпадут с возможностями. Вероятно, удастся не только выполнить минимум, но и реализовать оригинальный шанс, который казался уже упущенным. Это хороший момент для приятных покупок, для деловой и личной активности.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня приоритеты диктует обстановка, а она располагает к практичности и реальному взгляду на вещи, напоминает о необходимой подстраховке в текущих делах и обязательной материальной базе. По возможности, в эти сутки лучше отложить свободное общение, чтобы сосредоточиться на актуальных работах, хозяйстве, покупках, гастрономической теме или финансовых задачах.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что ситуации этого дня для них благоприятны. Обстановка не очень удачна для целевого общения, но позволяет предпринять тот или иной полезный практический шаг, не требующий сложных согласований и новых договоров. Можно активизировать взаимовыгодное сотрудничество, заключить разумную сделку, добавить гармонии в личные отношения, получить поддержку от партнера или друга.

Лев

Сегодня Львам придется поставить на первое место материальные или другие практические темы и цели. Звезды советуют именно в этот день выполнить необходимые работы, купить нужные вещи и продукты, уладить насущные финансовые и деловые проблемы, организовать контроль за бытом или здоровьем, чтобы в канун Нового года получить больше свободы для отдыха, неформального общения и планирования будущего.

Дева

Сегодня в интересах Дев не терять ни минуты, если они настроены на те или иные конкретные шаги. День хорош для выполнения практических работ и решения финансовых задач, а также для более приятных дел: любовных инициатив, новогоднего шопинга с акцентом на гастрономическую составляющую. Но есть риск столкнуться с помехой при попытке найти информацию, наладить связь или отправиться в путешествие.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам игнорировать стоящие перед ними практические задачи. Если решить их сегодня, завтра будет больше времени и сил для интересного общения и свободного времяпрепровождения. День позволяет многое уладить полюбовно или при помощи материальных рычагов. Именно так можно сделать гармоничнее отношения, снизить уровень напряженности на работе или в домашней обстановке.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит терять время, если они хотят наладить отношения, заключить сделку, с кем-то сработаться, нивелировать роковые противоречия во взаимодействии со своими друзьями или близкими людьми, или добиться другого осязаемого полезного эффекта. Не стоит делать ставку на уговоры: это день реализма и практичных мотивов, в цене конкретные шаги, наглядные выгоды и реальные чувства.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сегодня лучше оставить на повестке дня дела практические. Не стоит откладывать на завтра необходимые работы дома и в офисе, запланированные покупки и рутинные платежи. Если планы на Новый год включают в себя гастрономическую часть, именно сейчас пора приобрести все основные ингредиенты для кулинарного творчества, оставив немного места для возможных импровизаций.

Козерог

Сегодня звезды могут препятствовать Козерогам в получении новой информации или поддержке некоторых контактов, но дают «зеленый свет» в остальном. В интересах представителей этого знака предпринять все, что в их силах, чтобы добиться своих сиюминутных целей. В этом им поможет природный прагматизм, привлекательность или предприимчивость. Возможны приятные покупки, подвижки в бизнесе или в любви.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня им будет сложно выйти за рамки практических нужд и целей. Замкнутый круг может быть очерчен для них домашними событиями, профессиональными планами или финансовыми обстоятельствами. Возможно, придется заниматься покупками, уборкой, выполнением необходимых работ или зарабатыванием средств. Не исключено, что такая программа будет добавлять нервозности.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на благоприятное внешнее стечение обстоятельств, которое будет способствовать исполнению их планов и материализовать их желания. Сложные стороны ситуации (например, связанные с профессиональным общением и недопониманием) будут сглажены или начнут терять значение. Есть надежда избежать продолжения неприятного разговора, обойти формальности или системы контроля.

