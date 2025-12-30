Забываем о работе и кайфуем — финансовый гороскоп на 31 декабря

Сегодня машем рукой работе.

Наш гороскоп не торопит и не пугает, а аккуратно подсказывает, на что стоит обратить внимание каждому знаку зодиака в преддверии Нового года.

Овен

Вряд ли Овнам захочется заниматься делами в этот предновогодний день. Звезды утверждают, что одно из ваших заветных желаний сегодня может исполниться. Кое-кому предложат повышение в должности. Хорошо в этот день подводить итоги прошедшему году и строить планы на предстоящий год. Вполне вероятно, что вы сегодня встретитесь с друзьями и обсудите с ними совместные проекты.

Телец

Хороший день может сложиться у Тельцов, занятых повышением своего профессионального уровня. Необходимые знания сами находят вас через других людей или средства массовой информации. Выгодным становится сотрудничество с иностранными партнерами или поставщиками продукции из других регионов. Также это удачное время для проведения рекламных акций, выхода на новые рынки.

Близнецы

У Близнецов может сложиться благоприятный день для рекламной раскрутки бизнеса. Вам могут поступить интересные предложения относительно расширения бизнеса в других регионах. Звезды советуют вам всерьез отнестись к идее о капиталовложениях в другие рынки. Смелый экспансивный стиль поведения в бизнесе сегодня может быть вполне оправдан и даст наилучший результат.

Рак

Звезды советуют Ракам настроиться на то, что в течение дня вам не придется проявлять инициативу. Это особенно актуально для тех, кто работает в сфере услуг и должен максимально учитывать пожелания заказчиков, клиентов, покупателей. Исповедуя принцип, что «заказчик всегда прав» вы сможете добиться прекрасных результатов и существенно повысите уровень доходов.

Лев

Львам звезды советуют занять предельно открытую и честную позицию и заниматься укреплением деловых партнерских отношений. Можно делать публичные заявления и консультироваться у юристов. Бизнесменам рекомендуется пересмотреть свою кадровую политику. Возможно, настало время для кадровых перестановок и приема на работу новых, более работоспособных и перспективных сотрудников.

Дева

Благоприятно может сложиться этот день для Дев, имеющих свободный график работы. Вы в состоянии самостоятельно спланировать свой рабочий день и выполнить дела самым наилучшим образом. Звезды советуют навести порядок в окружающем вас пространстве, сделать генеральную уборку на своем рабочем месте и у себя дома накануне праздника. Когда будет порядок, тогда и настроение улучшится.

Весы

Несмотря на предновогодний день у Весов этот день может стать весьма прибыльным, если они занимаются подготовкой и проведением увеселительных и праздничных мероприятий. Растут продажи модной и спортивной одежды, детских игрушек, косметики, парфюмерии, ювелирных украшений. Резко могут вырасти доходы от курьерской доставки продуктов и подарков на дом.

Скорпион

У Скорпионов этот день может быть связан с хлопотами по перевозке товаров из одного места в другое. Это особенно касается торговцев, имеющих в своем распоряжении несколько торговых точек. Может сложиться так, что товар в некоторых магазинах будет полностью раскуплен и потребуется срочно завозить еще партию со склада. Эффективное использование ресурсов недвижимости и транспорта - залог успеха дня.

Стрелец

Этот день звезды советуют Стрельцам использовать для наведения деловых связей. Возможно, вам придется делать много телефонных звонков, перемещаться по городу для деловых встреч, обсуждать с партнерами конкретные вопросы. Рекомендуется делать оптовые закупки товара для последующей продажи в розничной торговой сети. Сегодня один из лучших дней для приобретения транспортного средства.

Козерог

Отличный день может сложиться у Козерогов, привыкших действовать самостоятельно в любом деле. Вы сегодня способны проявить свои лучшие качества: практичность, предприимчивость, умение действовать последовательно и целеустремленно. Особенно удачно складывается день у тех, кто причастен к производству и продаже продуктов питания, кондитерских изделий и украшений.

Водолей

Хороший день может сложиться у Водолеев творческих профессий, которым требуется большая эмоциональная самоотдача (артисты театра, музыканты). Ваша интуиция будет настроена на высокую воспринимающую волну. Поэтому многие решения к вам придут сами собой, интуитивно. Это прекрасное время для проведения праздничных публичных мероприятий, театрализованных представлений.

Рыбы

Рыбам сегодня, возможно, захочется тишины и уединения в уютном помещении. Если предстоит какая-то работа в этот предновогодний день, то хорошо бы её выполнить свободно, без привязки к жесткому графику и временным рамкам. Можете рассчитывать на помощь друзей. Особенно стоит прислушаться к их советам, если вы заняты составлением бизнес-плана. Вы способны импровизировать и придумывать оригинальные решения.