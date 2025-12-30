Проводим праздник вместе — любовный гороскоп на 31 декабря

Классный день для отношений.

Наш гороскоп помогает настроиться на завершение важных дел, подвести личные итоги и встретить праздник без суеты.

Овен

Влюбленным Овнам сегодня стоит помнить, что с приближением боя курантов оживится общение (возможно, с широким кругом друзей и знакомых), поэтому станет труднее посвящать себя целиком любимому человеку. Если хочется побыть наедине или вручить «адресный» подарок, лучше не тянуть с этим допоздна.

Телец

Этот день может создать влюбленным Тельцам особый настрой, который им отчасти уже знаком. Возможно желание переписать в личной жизни какой-то сценарий, придав ему другую концовку. С позиций любовной гармонии наиболее стабильны утренние и дневные часы, к ночи возможна смена тона или перебои связи.

Близнецы

Пока не настал вечер, те или иные обстоятельства будут удерживать Близнецов в рамках текущих любовных реалий, заставляя мыслить слегка консервативно, прагматично или пессимистично. Но по мере приближения последних минут уходящего года их все чаще начнет охватывать желание «заглянуть за горизонт».

Рак

Ракам не стоит тянуть до последних минут этого дня, чтобы сделать что-то конкретное и приятное для партнера. Лучше, если такие шаги будут предприняты еще до вечера, поскольку Новогодняя ночь может пройти в другом режиме. Возможно, придется провести ее в компании или в беседах на посторонние темы.

Лев

Сегодня что-то мешает Львам полностью отдаться романтическим настроениям и безмятежно смотреть в будущее. Звезды намекают им, что поводов для тотального пессимизма в любви нет, а вот терпения набраться стоит: с началом нового года желанные перемены не наступят мгновенно, словно по волшебству.

Дева

Девам звезды подсказывают, что в последние часы и минуты уходящего года что-то может отвлечь их от личной жизни. Также может оставаться «подвешенным» некий вопрос, не получив ответа на который, трудно развивать роман дальше. Стоит следить, чтобы эти обстоятельства не омрачали то хорошее, что есть.

Весы

Сегодня Весам не стоит бояться новых проблем в личных отношениях, но будет полезно принять меры для поддержания в них гармоничной психологической атмосферы, так как напряжение может копиться исподволь. Если любовь в Новый год не подвергнется прямым испытаниям, что-то может подтачивать ее косвенно.

Скорпион

В преддверии Нового года Скорпионам предстоит мириться с чудачествами и капризами любимого человека. Можно прощать эти слабости или идти у них на поводу, но важно их не осуждать и не игнорировать. Не стоит приставать к партнеру с преждевременными вопросами, их формулировки пока еще «сыроваты».

Стрелец

Сегодня дневная суета может мешать влюбленным Стрельцам высказаться, и в этом случае они начнут питать надежды на непринужденные живые диалоги Новогодней ночи. Но в этой части звезды вынуждены их разочаровать: скорее всего, разговор не даст желаемого эффекта, будет запоздалым или преждевременным.

Козерог

В последний день уходящего года Козерогам не стоит беспокоиться о своей привлекательности и праве держаться своей тактики: в этой части их позиции прочны. Слабым звеном в Новогоднюю ночь может быть общение или процесс поддержки связи. Рано озвучивать предложения и открыто говорить о своих чувствах.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям не сразу удастся выйти из заколдованного круга сковывающих обстоятельств. Возможно, подходящий момент наступит лишь вечером, когда будут выполнены дела или сработает собственное чутье, нашедшее выход. Новогодняя ночь может сопровождаться интригующими беседами и идеями.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не откладывать романтические мероприятия на вечер и не менять в них слишком резко линию поведения. В ситуациях Новогодней ночи желательно сочетать легкий веселый тон с долей сдержанности. Предпочтительнее нейтральные интеллектуальные разговоры и беседы на общие темы.