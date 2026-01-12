Работы будет по горло — финансовый гороскоп на 13 января

Сегодня нам придется долго и упорно работать.

В нашем гороскопе вы найдёте подсказки о настроениях, возможностях и задачах каждого знака зодиака.

Овен

Этот день нельзя назвать благоприятным для Овнов. Прежде всего, это относится к лицам творческих профессий. Вы можете оказаться во власти иллюзий, и попытки воплотить ложные идеи могут привести вас к неудаче. Звезды не советуют вам предпринимать крупных перемен в своем бизнесе, влекущих необратимые последствия. В противном случае ваш имидж и авторитет может пострадать.

Телец

В первой половине дня Тельцам не рекомендуется заниматься оформлением документов по регистрации объектов недвижимости в собственность. Также это неблагоприятное время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. От подписания договора аренды сейчас лучше воздержаться. Во второй половине дня возможны проверки, ревизии, контрольные закупки.

Близнецы

Источником неприятностей для Близнецов в этот день могут стать ошибки в работе с информацией и сбои ритма во взаимодействии между транспортной инфраструктурой вашего бизнеса. Поломки транспорта и непредвиденные задержки в пути могут осложнить работу и привести к упущенной выгоде. Торговцам следует быть внимательнее при тестировании новых логистических маршрутов.

Рак

Ракам сегодня может быть нелегко добиться повышения уровня доходов из-за того, что вы можете быть склонны вводить себя в заблуждения и строить завышенные ожидания. С другой стороны, звезды не советуют вам делать капиталовложения в бизнес. Товары и оборудование, купленные вами сегодня, могут оказаться низкого качества и не принесут должной отдачи. Не давайте никому денег взаймы.

Лев

У Львов сегодня может сложиться достаточно напряженный нервный день. С утра, если вы работаете в сфере услуг, может произойти недоразумение с кем-то из покупателей или заказчиков. Либо вас обманут, либо вы кого-то введете в заблуждение. А к концу дня кто-то из коллег может испортить вам настроение. Старайтесь не откладывать текущие дела в долгий ящик и выполнять их сразу по мере поступления.

Дева

С утра Девы рискуют запутаться в сложных взаимоотношениях со своими коллегами, если начнут придавать значение разного рода слухам и сплетням. Не следует стремиться получить доступ к конфиденциальной информации, особенно если она вам не положена. Это может вывести вашу нервную систему из состояния равновесия. Старайтесь действовать открыто и не бойтесь критики со стороны коллег.

Весы

Звезды не рекомендуют Весам принимать активное участие в общественной работе. Вам сложно будет найти понимание и поддержку в коллективе. Бизнесменам звезды советуют сократить до минимума инвестиции в проекты, во избежание ошибок и потерь в дальнейшем. В конце рабочего дня в системе коммунального хозяйства может произойти техническая поломка, которая потребует принятия срочных мер.

Скорпион

Звезды не советуют Скорпионам предпринимать какие-либо шаги для продвижения в карьере. Попытка поговорить с начальством о своих перспективах может привести к ухудшению отношений. С бюрократическими препятствиями могут решаться вопросы оформления и визирования документов в государственных учреждениях. От коротких поездок во второй половине дня лучше воздержаться.

Стрелец

Стрельцам на сегодня звезды советуют воздержаться от реализации планов по раскрутке бизнеса. Рекламные акции могут не принести вам ожидаемой отдачи. Дальние поездки и поиски новых рынков сбыта продукции и новых логистических маршрутов могут не увенчаться успехом. Переговоры с поставщиками продукции из других регионов отложите на другой, более благоприятный день.

Козерог

Звезды сегодня не рекомендуют Козерогам заниматься финансовыми операциями. Особенно рискованно делать инвестиции в коллективные проекты. Банковские служащие и бухгалтеры могут случайно допустить ошибку и отправить денежные переводы не по назначению. Работники страховых фирм могут зафиксировать увеличение количества страховых случаев. Соблюдайте технику безопасности.

Водолей

У Водолеев этот день может быть связан с неприятностями в деловом партнерстве. Вам трудно будет найти взаимопонимание с партнером, поскольку у вас появятся подозрения в том, что он многое скрывает от вас и не выполняет ранее заключенных договоренностей. Впрочем, звезды не советуют вам делать скоропалительных выводов и все еще раз тщательно проверить. Будьте внимательнее при обслуживании клиентов.

Рыбы

Этот день может сложиться неблагоприятно для деловой активности Рыб. Прежде всего, с утра вы можете обнаружить, что предстоит выполнить гораздо больше работы, чем вы ожидали. А рабочий настрой на трудовые подвиги может отсутствовать. Это может привести к осложнению отношений с коллегами. Требования, предъявляемые к вам в этот день, могут показаться вам излишне завышенными.

