Обращаем внимание на подтекст — гороскоп на 13 января

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе поможет разобраться с обязательными неприятными делами и закрыть долги.

Гороскоп на сегодня говорит, что также она повысит проницательность и чувствительность, что позволит улавливать знаки судьбы и неслучайные символические подтексты происходящего: вместе с выполнением оставшихся работ и обсуждением последних деталей может уходить в прошлое целая эпоха. В ситуациях этого дня можно опираться на старые правила и системы, но помня, что вскоре они будут отменены или радикально трансформированы. Не стоит спешить сейчас с новыми начинаниями, чтобы не попасть впросак, особенно в профессиональной сфере.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не пасовать перед остаточными трудностями, постараться выполнить свой долг и довести до конца необходимые дела: это хороший вклад в подведение итогов и прощание с той частью прошлого, что изжила себя (особенно в части целеполагания, в сфере профессии и карьеры). Одним из полезных побочных эффектов такого трудолюбия может стать наведение порядка в финансовой области.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам бросить силы на переговоры и сотрудничество - не столько в целях нового старта, сколько в целях укрепления сложившихся отношений и подтверждения взаимной заинтересованности. Стоит активнее использовать возможности для совещаний и собеседований, профессиональных консультаций и обмена полезными данными, а также для личных разговоров на конкретные практические темы.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам сохранять внимание к мелочам, именно они могут быть критичными на финальном этапе сложных работ или в завершающей фазе непростого сюжета. Параллельно с необходимыми действиями может требоваться контроль результатов, проверка, оформление документов, связь с помощниками, подчиненными, руководством, заказчиками, финансовыми инстанциями или надежными сервисами.

Рак

Сегодня судьба дает Ракам дополнительный день для урегулирования значимых отношений. День хорош для закрепления положительных результатов (любовной гармонии, сложившегося делового сотрудничества), но еще важнее воспользоваться его возможностями в ситуации острого спора, разрыва, критики, претензий, несправедливых притеснений, нарушения прав, попрания идеалов или затруднений с взаиморасчетами.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам остаться в режиме домашней или служебной рутины, чтобы завершить необходимые дела (работу, уборку, заботу о питомце). При недомогании желательно довести до конца лечение или отслеживание симптомов. Также дополнительный день получат Львы, которые хотят поработать с архивами или подвести какие-то итоги. Может требоваться контакт с помощником или техническая поддержка.

Дева

Сегодня у Дев есть еще один день для завершения дел и подведения итогов. Он подходит для закрепления положительных результатов и упрочения взаимной заинтересованности. Также можно использовать его для закрытия программ и для выхода из отношений по взаимному согласию (что не будет лишним, если в прошлом были «личные счеты»). Линию поведения подскажет обстановка или собственная проницательность.

Весы

Этот день позволяет Весам предпринять дополнительные усилия для сглаживания домашних, деловых и других острых ситуаций. Он дает им время довести до конца разговор или работу, закрыть сделку, оплатить долг или завершить взаиморасчеты. Не стоит откладывать контакт с банком, налоговой инспекцией, страховой организацией, а также нужные плановые покупки (хозяйственные товары, инструменты, лекарства).

Скорпион

Сегодня Скорпионам поможет в их текущих планах сразу несколько положительных факторов: подходящее стечение обстоятельств, момент вдохновения или везения, хорошее знание задачи или обстановки, природная проницательность или богатый житейский опыт, возможность опираться на свод привычных правил, программ и систем. Самое время спокойно довести до конца дело, находящееся в шаге от своего завершения.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам оставаться в режиме секретности или закрытости. Это не тот день, когда стоит начинать новые дела, лучше навести порядок в старых. Он подойдет для обсуждения оставшихся щекотливых вопросов, архивации документов, завершения сделки, закрытия старой программы. Может пригодиться какое-то место из вашего прошлого, приватная линия связи или созданный в прошлом резерв, найтись «заначка».

Козерог

В этот день Козерогам не стоит проявлять в своих делах медлительность, небрежность и легкомыслие. Им желательно всюду доводить задуманное до конца, идет ли речь о любви, бизнесе, творческом проекте, владении информацией или значимых отношениях с людьми. Возможности, которые оставляет за ними жизнь сегодня, завтра могут оказаться снижены, а некоторые привычные пути и двери закроются навсегда.

Водолей

Ситуации этого дня могут казаться Водолеям несправедливым ограничением, сковывающим их инициативу и вынуждающим скрывать свои таланты, но на деле обстоятельства этих суток чаще выполняют для них оберегающую функцию, помогая им сохранять в своих поступках и эмоциональных реакциях разумную осмотрительность. Сегодня нежелательно афишировать свои действия, контакты, источники средств и информации.

Рыбы

Сегодня у Рыб нет прямого повода для суеты, но звезды советуют им поторопиться, если они хотят еще раз воспользоваться прежним опытом и былыми преимуществами, подтвердить свои права или статус. Рыбам, которые сочли свою миссию выполненной и двери в свое прошлое закрытыми, не о чем беспокоиться: вплоть до ночи все их дела будут идти предсказуемо, и даже сюрпризы часто будут просчитаны заранее.

