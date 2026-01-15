Думаем о своих желаниях — гороскоп на 16 января

Гороскоп на сегодня советует нам заряжаться оптимизмом – именно такое настроение поможет свернуть горы.

Гороскоп на сегодня говорит, что так что включаем ситком с утра или встречаемся с веселыми и вдохновляющими знакомыми. Очень важно думать о своих хотелках – сейчас нужно утолить свои желания. Для этого будут все возможности. Вечером не стоит сидеть, сложа руки. Важно созвониться с нужными людьми, назначить встречи. А еще можно подумать о карьере или поработать часик-другой – это отлично повлияет на будущее. Читайте личный гороскоп и подберите новую оздоровительную диету.

Овен

Сегодня Овнам стоит навести шороху в творческой сфере – экспериментируйте и безобразничайте. Результаты будут очень крутыми. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что может потеряться ощущение свободы. Рамки будут тормозить, но в конечном итоге вы добьетесь своего. Постарайтесь браться за самое легкое, где не нужно решать важные вопросы.

Телец

Сегодня Тельцам Вселенная будет подкидывать сюрпризы разной величины. Постарайтесь хватать их налету и превращайте возможности в что-то очень крутое. Получится, верьте в себя. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует заботиться о своих нервишках – не кидайтесь туда, куда не нужно, не делайте то, чего не просят. И придет к вам счастье.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит расходовать свои силы и время правильно и заснуть лучше пораньше, а будильник и вовсе отключить. Вам нужен релакс. Да и за ночь мысли точно упорядочатся, а ответы на важные вопросы придут сами собой. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует хлопотать по дому, если есть такая возможность. Нужно разложить все четко по полочкам.

Рак

Сегодня Раков каждый час будет посещать муза. Прислушивайтесь к ее песням и речам – создадите много невероятных вещей. Будет уйма нестандартных ситуаций, которые, скорее, будут мешать. Верьте в себя и не отчаивайтесь. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует все важные разговоры переложить на вечер – тогда язык будет хорошо подвешен и компромиссы вы найдете легче легкого.

Лев

Сегодня Львам будет ох как непросто – серьезность и дисциплина выветрится, а желание рисковать будет наседать. Постарайтесь держать себя в руках и лишний раз не экспериментировать. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует играть по правилам, не придумывать свои собственные, иначе проблем не оберетесь. Аккуратнее двигайтесь вперед и верьте в себя.

Дева

Сегодня Девам дадут важную роль. Придется примерить ее на себя – спорить со звездами чревато последствиями. Очень неприятными, к слову. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует вечером искать себя, прислушиваться к желаниям – вы можете обрести душевную гармонию. Поверьте, ради этого можно пожертвовать своими планами. Будет круто и интересно.

Весы

Сегодня Весы вновь не смогут принять четкое решение. Экспериментируйте и составляйте списки – поможет. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует вечером делать выводы. Вы прошли через многое и сейчас нужно понять, чего вы добились, а что еще предстоит приманить в свою жизнь. Отлично пройти чекап организма – нужно быть уверенным в своем здоровье.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужно экспериментировать и быть открытым ко всему новому. Но при этом стоит быть осторожным – некоторые действия и слова могут трансформироваться в ошибку и проблему. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует лишний раз не заводить дружбу – некоторых знакомых лучше оставить в том статусе, в которым они сейчас. Далеко не все могут стать близкими.

Стрелец

Сегодня Стрельцам будет легко и просто творить и вытворять. Не сдерживайте себя, постарайтесь реализовать весь свой творческий потенциал. Ну ладно, хотя бы половину. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует питаться яркими эмоциями – сейчас их будет много. Консервируйте их внутри, чтобы позже они могли вновь поднять вам настроение.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит отложить все важные и сложные разговоры на завтра. Мозг будет работать вяло, как и язык. Лучше посвятите этот день себе и своим желаниям. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечером хлопотать по дому – в ближайшие выходные времени на это не будет, а сейчас как раз есть пара часиков. Уют дома точно будет лечить от плохого настроения.

Водолей

Сегодня у Водолеев эмоциональные горки, которые могут довести до ручки. Держите себя в руках, не показывайте чувства лишний раз – время не то. А вечером гороскоп на сегодня для знака Водолея советует сходить в спортзал, чтобы выплеснуть все то, что накопилось за день. Критическое мышление возьмет отгул и будет сложно понимать, кто несет в вашу жизнь добро, а кто зло. Так что знакомьтесь меньше.

Рыбы

Сегодня Рыбы найдут ответы далеко не на все вопросы. Некоторые будут слишком сложные и придется звать подмогу. Прислушивайтесь к близким – они могут быть правы. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует все самые важные переговоры отложить на завтра – дело в том, что креативить и в целом генерировать крутые идеи мозг не сможет. Не мучайте его.

