Чувства могут поменяться — любовный гороскоп на 16 января

Сегодня мы можем измениться в любви.

Наш гороскоп на 16 января — это спокойный и вдумчивый прогноз для всех знаков зодиака, который помогает мягко настроиться на день.

Овен

В первой половине этого дня романтичный настрой может сочетаться у влюбленных Овнов с недостаточной решимостью, фантазиями, сомнениями, попытками уйти от реальности или продлить паузу. Вечер потребует большей смелости и целеустремленности, начнет подталкивать к более конкретным действиям.

Телец

Тельцам стоит учитывать, что первая половина этого дня может продолжать дезориентировать их, создавая в общении с представителями другого пола внешние помехи или мешая настроиться на оптимальную внутреннюю эмоциональную волну. Вечер - наиболее удачный выбор для свидания или восстановления контакта.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам поберечь силы до вечера, если в их личных отношениях есть сложности, в разгаре страсти или наметился кризис. В первой половине дня велика вероятность событийных и психологических препятствий, для решительного шага может не хватать смелости или полной ясности.

Рак

Первую половину этого дня Ракам стоит отдать делам, далеким от романтики, с тем, чтобы к вечеру полностью посвятить себя личным отношениям. При этом им лучше не торопить события и не перехватывать инициативу у своего партнера, а дождаться явного шага от него, даже если придется ждать до завтра.

Лев

На этот день звезды не советуют Львам планировать важное свидание - особенно если им хочется, чтобы оно было романтичным, сопровождалось беззаботной атмосферой и приятными бонусами. Утром может подвести настроение, а вечером обстановка. Вдобавок, задавать нежелательные рамки может самочувствие.

Дева

Сегодня звезды не советуют влюбленным Девам спешить утром, но рекомендуют плотнее заняться ситуацией в своей личной жизни вечером: настали дни, когда каждый пропущенный благоприятный момент может обернуться невосполнимой потерей. Пора подумать, как удержать любовь или сохранить в романе гармонию.

Весы

Сегодня в любовных отношениях Весов маловероятны резкие перемены, но ход событий будет постепенно к ним подводить. К вечеру близость решающего момента станет более очевидной, а за Весами останется выбор: побороться за гармонию или уйти от борьбы, отдав инициативу партнеру или положившись на судьбу.

Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионам придется мириться с обстановкой, которая не во всем будет отвечать их любовным планам. В конце дня нужные условия появятся в целом, но с каждым часом будет теряться частичка привычной гармонии и начнут уходить некоторые возможности, на которые они рассчитывали.

Стрелец

Сегодня утром Стрельцы могут оказаться в шаге от уныния и неверия в любовь. Не исключены попытки уйти в мир фантазий с целью сбежать от действительности. Вечер снова вернет их к реальности - в которой, на их счастье, уже кое-что меняется, но пока еще нет конкретного поля для их новой активности. Козерог

Козерог

Сегодня судьба отводит Козерогам в любви краткий миг ускользающей гармонии, который им важно поймать. Первую половину дня звезды советуют пропустить, как не слишком удачную, а вот вечером желательно не упускать ни одну возможность для сохранения любви или закрепления достижений в личной жизни.

Водолей

Водолеям следует помнить, что сегодня обстоятельства могут несколько сгущать для них краски в делах сердечных, закрывая обзор надвигающихся приятных перспектив и упорно удерживая в прошлом. В качестве противовеса этим влияниям, стоит почаще напомнить себе, что ночь темнее всего перед рассветом.

Рыбы

Сегодня, планируя свидание, Рыбам лучше пропустить первую половину дня, как не слишком удачную для себя. Вечером многие Рыбы по привычке начнут строить знакомые планы, не замечая, что часть желаемого сценария им уже недоступна. Могут исчезать прежние источники гармонии, в чем-то меняться чувства.

