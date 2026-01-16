Беремся лишь за знакомые задачи — финансовый гороскоп на 17 января

Сегодня не стоит работать над чем-то сложным.

В нашем гороскопе описываются основные энергетические тенденции, возможные настроения и подсказки для принятия решений.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с затруднениями в групповых видах деятельности. Кроме того, кто-то или что-то будет препятствовать вам в работе, ограничивая свободу деятельности. В результате вы можете быть поставлены в положение вынужденной деятельности, не по собственной воле. Однако в конце рабочего дня ситуация начнет выправляться за счет поддержки со стороны деловых партнеров.

Телец

Сегодня Тельцы могут столкнуться с затруднениями при попытке реализовать свои планы. Неожиданно возникнут новые обстоятельства форс-мажорного свойства, которые могут нарушить слаженный ритм работы, и заставят вас реагировать в экстренном режиме. Особенно это почувствуют руководители, решения которых не будут исполняться так, как им бы хотелось. К концу дня ситуация улучшается.

Близнецы

Этот день для Близнецов может быть связан с юридическими осложнениями. Это особенно почувствуют те из вас, кто занимается вопросами регистрации фирмы в государственных учреждениях – в этом случае может быть сложно избежать бюрократических и юридических проволочек. В конце дня положение постепенно нормализуется. Это хорошее время для любой творческой деятельности.

Рак

У Раков, имеющих свой бизнес, этот день может сложиться неблагоприятно для внешнеэкономической деятельности. Звезды не советуют выводить за границу деньги и открывать счета в иностранных банках. Делать капиталовложения в покупку иностранных активов также нежелательно, поскольку это не принесет вам желаемой экономической отдачи. В конце дня ситуация постепенно стабилизируется.

Лев

У Львов в течение дня может уменьшиться приток доходов. Возможно, это будет связано с тем, что положение в делах у вашего основного делового партнера серьезно осложнится. Косвенно это неблагоприятно отразится на вашем совместном бизнесе. Звезды советуют вам ограничить финансовые отношения с партнером и воздерживаться от того, чтобы брать или давать деньги взаймы.

Дева

У Дев, занимающихся кадровыми вопросами на фирме, этот день может сложиться излишне хлопотно и напряженно. Возможно, что начальство попросит вас поработать во внеурочное время в связи с большим объемом работы. Усилятся трения между вами и вашими заказчиками, если вы работаете в сфере услуг. Однако к концу дня дела пойдут как по маслу, и вы сможете наверстать упущенное.

Весы

Этот день может стать проблемным для Весов, причастных к творческим профессиям или имеющим свободный график работы. Возможно, что в предыдущие дни вы слишком расслабились и не работали достаточно напряженно. А сроки, выделенные для объема работы, истекают. Вам потребуется максимально мобилизовать себя. В конце дня благодаря инициативе, вы сумеете исправить положение.

Скорпион

Скорпионам сегодня может быть нелегко извлечь материальную выгоду из имеющегося в распоряжении ресурса недвижимой собственности. В этом смысле не приходится рассчитывать на успешную сделку по купле-продаже или подписание арендного договора. Ближе к концу дня положение в делах улучшится. Особенно это почувствуют те, кто ориентирован на дополнительную подработку.

Стрелец

Достаточно непростой день ожидает Стрельцов, занимающихся оптовой торговлей и перевозкой грузов. Вы можете потерять напрасно много времени в ожидании оформления груза на складе. Поиски новых, более выгодных, логистических маршрутов могут окончиться безрезультатно. Однако звезды обещают вам поддержку в делах в конце дня. Обсуждение вопросов бизнеса в коллективе будет полезным.

Козерог

Козерогам звезды советуют в первой половине дня ограничить до необходимого минимума выполнение важных дел и сосредоточиться на текущих делах. Дело в том, что ваша работа в это время скорее приведет не к решению вопросов, а к созданию еще больших проблем. Это особенно касается консультантов, водителей и торговцев. К концу рабочего дня положение дел может улучшиться.

Водолей

Водолеям звезды не советуют сегодня в первой половине дня проявлять инициативу. Это как раз то самое время, когда инициатива бывает наказуема. Многое из того, что вы будете делать по личной инициативе, возможно, придется переделывать в дальнейшем. Начинать новые проекты в это время не рекомендуется, поскольку они могут не получить достаточной поддержки и развития в дальнейшем.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам в этот день воздержаться от любых решений в тех областях, где вы плохо разбираетесь. Не спешите подписывать договоры, если не полностью понимаете их условия. Также не нужно слепо доверять тем людям, которые предлагают чересчур заманчивую выгоду от той или иной сделки. Вам будет казаться, что какая-то невидимая сила препятствует вам в проявлении инициативы и отнимает свободу поведения. К концу дня вам удастся справиться с трудностями.