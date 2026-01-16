Меняем романтический сценарий — любовный гороскоп на 17 января

Сегодня нам стоит идти другим путем по дороге любви.

Наш гороскоп поможет настроиться на день без спешки и лишних ожиданий.

Овен

Сегодня судьба приоткроет Овнам новые горизонты в личной жизни, но многие представители знака этого пока не заметят. Либо их внимание поглотят другие дела, либо в своих любовных маневрах они будут по инерции верны прежней тактике, побуждающей их оставаться упрямыми, напористыми и конфликтными.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы рискуют оказаться на перепутье. Здравый смысл и логика недавних встреч могут тянуть их в одну сторону, а неумолимый ход событий в другую. Некоторые Тельцы ощутят настойчивый зов новых чувств и начнут менять планы в то время, как партнеры еще верны прежнему образу действий.

Близнецы

Ситуации этого дня требуют от Близнецов любовной смелости, но не авантюризма и безрассудства. Звезды намекают, что судьба уже открывает другие двери, способствующие исполнению желаний. Возможно, лучше поберечь энергию и не упорствовать сейчас, а наверстать упущенное чуть позже с меньшими стрессами.

Рак

Сегодня ведущая роль в любовных романах Раков принадлежит партнеру (иногда - сопернику в любви). Может назреть решающий разговор, спор с бурей страстей. Чтобы сохранить отношения, многим Ракам придется подстроиться к чужому поведению, согласиться на уступки или смириться с двойственностью ситуации.

Лев

В событийной цепи этого дня для Львов могут распасться некоторые звенья любовного романа, которые удерживали их с любимым человеком «в одной лодке» и задавали паре единый ритм. Не исключено, что партнер захочет новизны и романтики, тогда как сами Львы еще будут погружены в какие-то насущные дела.

Дева

Сегодня ничто не мешает Девам реализовывать свои романтические задумки в их технической части, но не в психологической. Они могут обнаружить, что отдельные моменты отношений уже не в их власти: в чем-то изменились эмоциональные краски романа, их собственные ощущения или чувства любимого человека.

Весы

Весам звезды подсказывают, что в их личной жизни начинается новая фаза, которая по своему смыслу является приятной и положительной. Не стоит бояться сопутствующих ей трудностей и трансформаций: сейчас это необходимая ступень перехода к другим оттенкам чувств или к другой форме любовных отношений.

Скорпион

Сегодня обстоятельства содействуют Скорпионам в технической части их любовных планов, но могут начать преподносить сюрпризы в части эмоциональной. Новые оттенки в обстановке или в настроении близкого человека могут насторожить их, так как затронут их болевые точки или подтвердят их тайные опасения.

Стрелец

Сегодня те или иные насущные дела вынуждают Стрельцов оставаться прагматиками, но чувства дают о себе знать и иногда норовят выйти из-под контроля. Может потребоваться компромисс между бурными страстями и разумной умеренностью. Исподволь может назревать новый поворот в романе или новая симпатия.

Козерог

Сегодня Козерогами движет природный индивидуальный темперамент. Если они с ним в ладу, их мало что сможет остановить. Нередко в любви они будут эгоцентриками, действующими в своих интересах. Пребывая на своей знакомой волне, они могут не заметить, что в романе или в их чувствах начались перемены.

Водолей

Сегодня Водолеи, особенно январские, имеют шанс почувствовать первое дыхание новой любви или первые признаки нового взгляда на личную жизнь. При этом образ их мыслей и действий пока во многом остается прежним, поэтому им будет трудно подтвердить свои ощущения поступками или выразить их словами.

Рыбы

Сегодня Рыбы не склонны менять любовный сценарий, так как знакомый порядок вещей в личной жизни кажется им надежнее и дает им больше контроля. Но они могут поймать себя на новых надеждах и желаниях, которые пока не готовы воплотить в реальность, но начинают допускать для себя в вероятном будущем.