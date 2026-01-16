Заводим классные знакомства — гороскоп на 17 января

Гороскоп на сегодня советует нам замечать мелочи и обращать внимание даже на микроэмоции.

Гороскоп на сегодня говорит, что это поможет нам завести крутые знакомства, которые подтолкнут карьеру вперед. Нам как раз этого не хватало. Самое то поболтать с коллегами обо всем вокруг и стать чуточку ближе. Возможно, они станут нашими хорошими друзьями. Так что открываемся, не стесняемся и не боимся. Можно погрузиться в бюрократический ад – он сейчас будет не таким горячим. Если у нас есть нерешенные вопросики, то этот день просто создан для них. Читайте личный гороскоп и будьте осторожнее с новой информацией.

Овен

Сегодня для Овнов самое главное – мелочи. Особенно те, что связанны со здоровьем. Обращайте на них внимание, чтобы избежать серьезных проблем. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не стесняться, если кто-то задает нескромные вопросы – пусть ответы удивят и даже шокируют. В то же время не бойтесь отстаивать свои личные границы, цените и любите себя.

Телец

Сегодня Тельцам стоит попрощаться с иллюзиями и фантазиями и смотреть на суровую реальность. Это будет сложно и даже больно, но очень действенно – результаты точно будут крутыми. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует больше учиться – сейчас стоит купить умные книжки, которые подкрепят ваши знания о профессии. Карьера точно пойдет в гору.

Близнецы

Сегодня у Близнецов мозг будет в шоке – слишком много информации, которая просто превращается в кашу. Придется все сразу раскладывать по полочкам, не копить, иначе лишний раз навредите себе. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не бояться открыть рот и сказать свое мнение – к вам будут прислушиваться, вы будете вдохновлять. Так что чаще говорите то, что думаете.

Рак

Сегодня Ракам не стоит стоять в стороне – если что-то хочется сделать и сказать, смело делайте. Этот день больше не повторится и возможности тоже. Хватайтесь за них. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует обязательно начинать деловые переговоры – и компромиссы, и деньги будут. Хорошо почитать умную книгу о своей профессии – углубившись в нее, вы подтолкнете карьеру вперед.

Лев

Сегодня Львам стоит быть аккуратнее с документами – можно совершить серьезную ошибку, которая повлияет на деньги. Осторожничайте. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует поманиторить вакансии – возможно, найдутся лакомые предложения. Тем более ваша нынешняя работа начала тяготить и даже раздражать. Пора найти что-то новое и интересное.

Дева

Сегодня Девам стоит показать всем вокруг, чего они на самом деле стоят – раскройте свои таланты, продемонстрируйте все грани своего волшебного внутреннего мира. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует постучаться к боссу – вы слишком долго ждали, когда вас повысят. Пора брать быка за рога и идти к своей цели широкими шагами. Нагло и бескомпромиссно.

Весы

Сегодня Весам стоит подумать о здоровье – как своем, так и близких. Сходите к врачу и сдайте анализы – лишним это точно не будет. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует купить умные книжки, которые подтолкнут вашу карьеру вперед. Вам как раз не хватает знаний, чтобы выйти на новый уровень. Отлично поработать вечером пару часов – босс оценит.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов откроется третий глаз – они будут видеть то, что скрыто. Вы сможете понять, кто вам друг, а кто так себе, всего название. Таких людей из своей жизни лучше выбрасывать. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует рассматривать свои романтические отношения со всех сторон, понимать, где и что нужно подлатать разговорами или подарками.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется плясать под дудку обстоятельств на работе. Но это вам очень даже на руку – сможете продвинуться по карьерной лестнице. И нехило. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует следить за тем, что вы говорите. Сейчас очень легко и просто обидеть человека всего лишь словом. Помните, что они бьют больнее палок. Аккуратнее.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит держать язык за зубами – обязательно высказывайте свое мнение, даже если вы знаете, что оно не понравится. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не отключать критическое мышление – сейчас оно будет подсказывать, где вам нагло врут, а где говорят правду. Обязательно прислушивайтесь к нему и меньше доверяйте даже близким.

Водолей

Сегодня Водолеи будут замечать каждую неприятную мелочь, а оттого их подозрительность вырастет до небес. Держите себя в руках и успокаивайте нервы. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует лишний раз не вязнуть в своих мыслях – вы рискуете пропустить что-то хорошее в реальности. Вечер – отличное время, чтобы хлопотать по дому. Это станет для вас своеобразной медитацией.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит охотно идти на контакт – очень важно заводить новые знакомства, укреплять старые связи. Успевайте везде – энергии будет достаточно. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует быть эгоистом, но немножечко. Важно уделять внимание себе и своим хотелкам. Это тот день, когда можно исполнить парочку своих желаний, а позже поставить новые цели.