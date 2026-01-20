Возвращаемся к проверенным сценариям — любовный гороскоп на 21 января

Сегодня стоит повторить свой метод завоевания.

В нашем гороскопе обраны общие тенденции, возможные эмоциональные состояния и рекомендации, как действовать без лишней спешки и напряжения.

Овен

Сегодня обстоятельства могут пойти вразрез с любовными планами и ожиданиями Овнов, особенно если они настроились на обновления и открытие новых возможностей. Звезды советуют временно поставить личную жизнь на паузу, чтобы отдохнуть от недавних впечатлений и набраться сил для нового витка событий.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что слишком активное включение в новые любовные сценарии для них сейчас нежелательно, возможен стресс или рост растерянности. Не самое плохое решение - на время уйти со сцены событий, чтобы «переварить» полученные впечатления и подготовиться к новому витку сюжета.

Близнецы

Ситуации этого дня напомнят Близнецам, что приятные новые перспективы в делах сердечных не являются единственной сферой интересов, своей доли внимания требуют другие стороны жизни. Можно и нужно поддерживать контакт с любимым человеком или искать любовь, но с важным свиданием лучше не спешить.

Рак

Влюбленным Ракам звезды подсказывают, что этот день может начаться для них с нестабильности и дезориентации. Чтобы разобраться в своих чувствах и объективнее оценить положение дел, им стоит дождаться хотя бы полудня, именно в это время к ним вернется их чутье или им на помощь придут «высшие силы».

Лев

Львам звезды намекают, что сегодня им будет полезно на время покинуть сцену событий, снизить активность или вовсе пропасть из поля зрения партнера. Этот совет не обязателен для дружных сложившихся пар, но может оказаться крайне полезным в ситуациях, когда симпатии зарождаются (или возрождаются).

Дева

Сегодня влюбленные Девы могут столкнуться со знакомой ситуацией, когда общение прерывается или становится прохладнее, возникают моменты молчания и сдержанности. Звезды напоминают, что многое изменилось и прежние объяснения не всегда работают, иногда старые сценарии могут появляться по новой причине.

Весы

Сегодня Весы могут столкнуться с замедлением прогресса в своей личной жизни, и даже устроить его по собственному почину. Но ни их, ни чужие манипуляции не будут иметь целью прекращение отношений. Гораздо чаще это будет попытка дополнительно разжечь страсти или выиграть время перед каким-то шагом.

Скорпион

Этот день дает Скорпионам возможность взять паузу и прийти в себя, если в последние дни их личная жизнь была чрезмерно насыщенной и полной сюрпризов. Звезды намекают, что это еще не финал сюжета, и советуют пользоваться правом психологического релакса, пока обстоятельства дают для него время.

Стрелец

В этот день общение Стрельцов с объектом их симпатий может неожиданно прерваться. Возможно, сами Стрельцы будут не готовы продолжать. Стрельцам, столкнувшимся с такой переменой против своей воли, звезды обещают, что это ненадолго, через день-другой контакт восстановится или даже активизируется.

Козерог

Сегодня в любовных делах Козерогов вероятно затишье. Причиной может быть потеря интереса, спокойствие победителя или усталость от накала страстей. Многим Козерогам захочется уединения. Козерогам, решившим наверстать в любви упущенное, важно помнить, что прежними методами они достигнут немногого.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня могут ослабеть чары их красноречия и сексуальности. Возможно, возникнет временный провал в их ресурсах. Водолеям, желающим сохранить приятный стартовый эффект от своих слов и действий, стоит на время взять в общении паузу. Манипуляция? Да, но во имя любви.

Рыбы

Этот день возвращает Рыб к знакомым чувствам или к проверенным сценариям в личной жизни. Если вчера они были увлечены новыми впечатлениями, то сегодня могут потерять к ним интерес или счесть их случайностью. Но их эмоции требуют выхода. Если есть возможность для свидания, не стоит ее упускать.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.