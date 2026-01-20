Рассчитываем лишь на себя — гороскоп на 21 января

3-4 лунные сутки. Сегодня нежелательно планировать важные дела на ранний час: это не тот день, когда утро сулит предсказуемость и добавляет везения.

Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит рассчитывать на большие достижения и в течение дня. Вступление Луны в знак Рыб может усилить чувствительность, стеснительность, замкнутость. Может временно снизиться интерес к общению, обновлениям, социальным событиям, переменам в любви. Не исключено, что захочется побыть в тишине, послушать музыку, посмотреть фильмы или полистать старые архивы. Вместо будущего внимание может устремиться в прошлое, возможны сожаления о нем или ситуации прощания с ним.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что в их делах наступила естественная пауза, которая может длиться несколько дней. В результате усталости и выгорания могут снизиться темпы, участиться ошибки, травмы или вспышки раздражения. Во многом уже поздно наверстывать упущенное, но возможны и сомнения перед следующим шагом. Есть смысл отдохнуть, а в оставшихся делах минимизировать нагрузки и быть аккуратнее.

Телец

Сегодня звезды предостерегают Тельцов от поиска иллюзорной опоры в мире старых систем и ценностей, в том числе, профессиональных: многие правила и программы утратили силу. Но не лишне взглянуть на ситуацию сквозь призму былого опыта или давних прогнозов. Если впереди рискованный шаг в неизвестность, самое время провести инвентаризацию прошлого багажа, собрав все, что может стать подстраховкой.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам отвлечься от вновь открывшихся приятных перспектив, чтобы завершить необходимые дела или окинуть взглядом пройденный путь. Не стоит оставлять без контроля профессиональную и бюрократическую сферы: если не оформлены нужные документы, не закрыты обязательства или не прояснены важные детали, вскоре это может стать барьером на пути к свободе и желаемым обновлениям.

Рак

Сегодня Ракам стоит пропустить ранние утренние часы, так как они вряд ли будут способствовать их планам, возможны непредсказуемые сюрпризы и ненужные волнения. Зато основная часть дня создаст им хорошие условия, добавит удачи и заодно поможет нормализовать настроение. Звезды советуют не медлить, если нужно наладить контакты с иностранцами, подтвердить свои права или закрепить свой авторитет.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам стать более чуткими к психологической и духовной подоплеке той среды, в которой они оказались, или к мотивам привлекшего их отдельного человека. Накопленный в прошлом опыт поможет отличить истинных друзей от мнимых, честных партнеров и конкурентов от манипуляторов. Также стоит убедиться, что не несет двойных посланий и ложных ассоциаций собственный публичный имидж.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам взять на вооружение прошлый опыт, если им предстоит важная встреча, выступление или собеседование: несмотря на утрату актуальности в целом, в отдельные моменты он может пригодиться, например, добавить проницательности и психологических защит. Девам, которые хотят пообщаться со своим прежним коллегой или деловым партнером, не стоит терять время во второй половине дня.

Весы

Весам не стоит тревожиться, если новые увлекательные сюжеты в их жизни сегодня вдруг приостановятся: звезды уверяют, что это всего лишь «техническая пауза». Через несколько дней продолжится общение или обмен симпатиями, заинтриговавшие события начнут набирать обороты. Временный перерыв можно использовать для поправки здоровья, завершения необходимых дел или подготовки к дальнейшим действиям.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит остерегаться ситуаций и настроений раннего утра. Начало дня чревато неприятными сюрпризами, может обостриться старое противоречие или сложиться почва для нового. Основная часть дня благоприятнее, так как сулит больше эмоциональной стабильности и надежду на «помощь свыше». Не помешает отдых с целью сброса напряжения и восстановления сил перед дальнейшим развитием событий.

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут разочарованы, если надеялись на живое продолжение вчерашних событий, планировали обсуждение новостей и свободное неформальное общение. Более удачным окажется этот день для Стрельцов, которые заинтересованы в уединении, погружении в духовную жизнь или в семейные обстоятельства. В течение дня для многих Стрельцов начнет играть большую роль их интуиция или наследие прошлого.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что для них завершен период повышенной активности. Не стоит удивляться возможному спаду энергии или недомоганиям, как итогу переутомления. Даже после приятного периода может требоваться восстановление. В течение дня желательно перейти к более спокойному знакомому режиму, пока обстановка еще позволяет ему следовать. В оставшихся делах стоит минимизировать нагрузки.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит строить больших планов, связанных с удовлетворением личных вкусов и нацеленных на потакание своим новым чувствам. В течение дня может измениться собственное настроение или обстановка, появиться финансовое или иное временное ограничение. Возможно, так судьба решит намекнуть на необходимость подождать или подумать над чем-то (например, над уместностью некоторых покупок).

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит возлагать надежд на раннее утро, в это время их могут ждать недомогания, тупики и другие неприятные сюрпризы. Зато основная часть дня обещает им рост стабильности и удачи. Они начнут лучше чувствовать свои истинные потребности, смогут больше доверять своему опыту и чутью. Многие Рыбы получат возможность вернуться к своему старому расписанию, возможно, в последний раз.

