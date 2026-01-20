Играем в закулисные игры — финансовый гороскоп на 21 января

Сегодня стоит держать планы в тайне.

В нашем гороскопе отражены основные настроения дня, возможные повороты событий и деликатные рекомендации, которые подойдут для вдумчивого и размеренного ритма.

Овен

Овнам, имеющим свой бизнес, звезды советуют расширять границы своего влияния и искать выхода на другие рынки. Посещение международной научно-технической выставки или ознакомительная поездка в другой регион или за границу может дать мощный импульс к развитию вашего бизнеса. Продуктивны будут контакты с иностранцами. С некоторыми из них установятся дружеские отношения.

Телец

Хороший день может сложиться у Тельцов, занимающих руководящие должности и планирующих проведение реформ в своей фирме. Сегодня вы в состоянии принять и реализовать смелые решения, в результате которых система управления будет значительно оптимизирована. Кадровые перестановки пойдут на пользу делу. У бизнесменов есть шанс получить выгодный долгосрочный госзаказ.

Близнецы

У Близнецов этот день благоприятствует публичной деятельности. Ваша популярность может значительно возрасти. Звезды советуют проводить массированную рекламную кампанию. Опубликованное сегодня в средствах массовой информации рекламное объявление даст быстрый положительный результат. Можно вести переговоры и подписывать договора о сотрудничестве.

Рак

Прекрасный день для деловой активности может сложиться у Раков. Особенно преуспевают работники промышленного производства, ремонтных мастерских, жилищно-коммунального хозяйства. Те из вас, кто проходит производственную практику или стажировку, узнают много полезного и приобретут ценные навыки в работе с инструментами. С коллегами складываются конструктивные отношения.

Лев

Львы творческих профессий могут проявить свои таланты наилучшим образом. Вы ощутите в себе эмоциональный подъем и вдохновение. Успешно пройдут выставки художников, дизайнеров, сценические выступления артистов. День пройдет удачно для причастных к индустрии моды, отдыха и развлечений. Количество клиентов и подписчиков может вырасти у консультантов сетевого маркетинга.

Дева

Девы сегодня могут быть сосредоточены на вопросах улучшения условий труда на рабочем месте. Также вы имеете прекрасную возможность существенно увеличить свои капиталы за счет прироста недвижимой собственности. Это может быть покупка помещения или земли. Кроме того, это хорошее время для проведения ремонтных работ, покупки офисной мебели, технического обновления.

Весы

Весы, занятые в торгово-закупочной деятельности, смогут сегодня добиться высоких результатов. Благодаря возросшей коммуникабельности и доброжелательному отношению к людям вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Полезная информация, как и деловые связи, сами находят вас. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить объемы заказов.

Скорпион

Скорпионы сегодня сумеют успешно проявить свои предпринимательские способности. Уровень ваших доходов во многом зависит от того ресурса недвижимой собственности, которым вы располагаете. Наибольших результатов добьются риелторы, строители, ремонтники, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Может ускориться товарно-денежный оборот в торговле.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам сегодня как можно активнее проявлять себя в бизнесе. Успех в делах зависит, прежде всего, от вашей личной инициативы. Благодаря гармоничному информационному фону вы легко будете находить нужные вам сведения и знакомиться с полезными людьми. За счет расширения связей вы укрепите свои позиции. Это хорошее время для учебы и деловых поездок.

Козерог

Этот день располагает Козерогов тихому уединенному индивидуальному труду. Сегодня в вас силен дух исследователя, поэтому хорошо проявят себя криминалисты, ученые и мистики. Звезды не советуют вам работать по жесткому плану. Более эффективно пойдут дела у тех, кто плывет по течению и решает вопросы по мере их поступления. Обязательно прислушивайтесь к подсказкам интуиции.

Водолей

Водолеям сегодня не обойтись без поддержки со стороны друзей и единомышленников. Вам удастся соединить свои личные усилия с усилиями других людей при работе над крупными проектами. Подключение к коллективной энергии даст колоссальный эффект и поможет вам полнее раскрыть свой потенциал. Наиболее ярко это проявится в любой проектно-конструкторской и научной работе.

Рыбы

Прекрасный день для тех Рыб, которые занимают руководящие должности или заинтересованы в дальнейшем карьерном росте. Звезды, однако, советуют вам не афишировать на публике свои намерения. Тихая закулисная работа будет гораздо эффективнее. Может поступить ценная информация, после анализа которой вы сможете принять верные решения. Складываются доверительные отношения с вышестоящим начальством.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.