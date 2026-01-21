Конкуренты начнут портить жизнь — финансовый гороскоп на 22 января

Пора замечать все вокруг.

В нашем гороскопе собраны общие тенденции, подсказки и возможные настроения дня, которые помогут лучше сориентироваться в делах, общении и личных решениях.

Овен

Овнам, возможно, предстоит пережить достаточно непростой день. Звезды предостерегают вас от попыток одним махом решить все проблемы. Сейчас очень важно тщательно изучать договоры и не спешить их подписывать, если какие-то пункты вам не понятны. Напряжение может исходить от представителей фискальных служб. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки. Также важно своевременно оплачивать счета за предоставленные услуги и проценты по кредитам.

Телец

У Тельцов, работающих в сфере финансов и высоких технологий, сегодня вероятны серьезные сбои в работе. Не рекомендуется проводить испытания новейшей техники ввиду высокой вероятности поломок. Попытки привлечь инвестиции в акционерные общества вряд ли увенчаются успехом. Звезды не советуют вам заниматься групповой деятельностью, обсуждать планы на будущее с компаньонами.

Близнецы

У Близнецов главную проблему дня могут составлять трудности в деловом партнерстве. У вашего основного партнера могут быть осложнения в делах. Косвенно это может ударить и по вашим личным интересам в бизнесе. Одновременно может усиливаться конкурентная борьба. Ситуация может развиваться без вашего активного участия и вам, возможно, придется подстраиваться под ситуацию.

Рак

Весьма неблагоприятно может сложиться этот день для трудовой деятельности Раков. Текущие дела могут натолкнуться на препятствия. Могут осложниться отношения с коллегами и чаще обычного допускаются ошибки при работе с цифрами. Особенно это относится к офисной работе. Это не лучшее время для работников издательств и туристических агентств. Воздержитесь от деловых поездок.

Лев

У Львов в этот день могут усилиться авантюристические наклонности, что может привести к желанию принять участие в масштабных инвестиционных проектах. Однако звезды не рекомендуют этого делать, ввиду того, что сейчас неблагоприятное время для инвестиций. Покупка средств производства, станков и оборудования может не окупить затрат. Сдержанность в тратах может уберечь от убытков.

Дева

В зоне риска у Дев сегодня могут оказаться отношения в деловом партнерстве. Звезды советуют, как можно меньше общаться со своим основным партнером по бизнесу и не планировать принципиальных разговоров на острые темы. Однако этим советом можно пренебречь, если вас не устраивают сложившиеся отношения с партнером, и вы собираетесь разорвать с ним сотрудничество.

Весы

Весам, возможно, предстоит пережить непростой день. Главная проблема может быть связана с отношениями с коллегами. В течение всего дня вы можете пребывать в смутных сомнениях и эмоциональных переживаниях, которые не лучшим образом отразятся на выполнении текущей работы. Звезды советуют не отвлекаться на посторонние темы - цените рабочее время.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут быть готовы прилагать огромные усилия для повышения уровня доходов. Однако вас могут в течение всего дня преследовать фатальные неудачи, в результате которых больших денег заработать не удастся. Особенно это относится ко всем, кто, так или иначе, связан с миром шоу-бизнеса, индустрией моды, развлечений, гостиничным бизнесом, торговлей ювелирными украшениями.

Стрелец

В сегодняшний день Стрельцам может быть сложно удержать себя от активных действий. Однако звезды предупреждают, что любые ваши инициативы могут столкнуться с препятствиями и не получат поддержки и развития. Особенно это относится к попытке сделать карьеру. Старайтесь обходить стороной вышестоящее руководство и не попадаться под его «горячую» руку. Амбиции идут во вред.

Козерог

У Козерогов в течение всего дня может наблюдаться напряжение в деловых связях. Деловые поездки и встречи могут внезапно срываться по независящим от вас причинам. Попытки установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности могут наталкиваться на неудачу. Причиной неприятностей может стать ложная информация, из-за которой можете допустить ошибку.

Водолей

Водолеи сегодня могут почувствовать напряжение в финансовой деятельности. Прежде всего, звезды советуют вам тщательно соблюдать баланс между доходами и расходами. Превышение расходных статей бюджета может вызвать серьезные проблемы с платежеспособностью в дальнейшем. Найти верную линию поведения в отношениях с коллективом будет сложно. Воздержитесь от планирования.

Рыбы

Позиции Рыб, занимающих руководящие должности, сегодня могут оказаться не столь прочными. День может сложиться неблагоприятно для карьерного роста и делового партнерства. Усиливается конкурентная борьба. Вас могут пытаться оттеснить с рынка услуг. Внешние обстоятельства могут препятствовать вашим намерениям. Старайтесь действовать последовательно и целеустремленно.

