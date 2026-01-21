ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Идем на свидание — любовный гороскоп на 22 января

21 января 2026ГороскопыМарианна Басс

Растворяемся в любви.

Идем на свидание — любовный гороскоп на 22 января
Фото: freepik

Наш гороскоп на 22 января предлагает спокойный и взвешенный взгляд на день для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам звезды намекают, что сегодня не лучший момент для романтических инициатив, особенно с прицелом на новый старт в личной жизни. Этот день может лишить смелости, внушить чрезмерную мнительность, подчеркнуть масштабы накопившейся усталости или как-то иначе воспрепятствовать любовной активности.

Телец

Сегодня Тельцам не обязательно с энтузиазмом следовать новым сценариям своей личной жизни, с головой погружаться в новые чувства и открыто демонстрировать их. Этот день позволяет создать иллюзию отсутствия перемен и погружения в прошлое, где были немного иными понятия о дружбе, любви и свободе.

Близнецы

Ситуации этого дня могут напоминать Близнецам о тех непростых условиях, в которых раньше зарождались их романтические симпатии и развивались любовные отношения. Многим Близнецам подобные воспоминания будут даваться легко, так как в их жизни уже есть (или наметились) новые приятные тенденции.

Рак

Сегодня Раки могут испытывать сложности с выражением своих чувств, но будут в ладу сами с собой, что добавит им и уверенности, и привлекательности. Не стоит выбирать этот день для свидания с элементами эксперимента, новизны и необычности, так как будет сильна тяга к более традиционным ценностям.

Лев

В этот день для Львов остается невыгодной бурная предприимчивость в личной жизни. Им будет трудно оправдывать ожидания партнера, а также соответствовать требованиям той обстановки, в которой сейчас развивается их роман. Возможна излишняя мнительность, чувствительность, скрытность или осторожность.

Дева

Сегодня Девы могут напрасно ждать от ситуации знакомой логики, а от любимого человека привычных эмоциональных реакций, но выход есть. Возможно, создать подходящую атмосферу поможет перенос свидания в старые места и обстоятельства, где сами собой возродятся прежние эмоции и паттерны поведения.

Весы

Весам звезды подсказывают, что это не очень удачный день для развития любовных отношений. Он может создать препятствия в виде неподходящего настроения, занятости, проблем со здоровьем или сковывающей инициативу обстановки, в которой будут невозможны свободные проявления чувств и задуманные шаги.

Скорпион

Сегодня Скорпионам может быть трудно получить в любви то, к чему они привыкли и что считают естественным, например, эмоциональное слияние с любимым человеком. Многим представителям знака в эти сутки будет полезнее побыть в одиночестве, чтобы восстановить запас энергии для следующего витка событий.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не помешает временное молчание и уединение. Не стоит бояться, что пауза охладит чувства - наоборот, сейчас она способна лишь подогреть интерес и увеличить ожидания. Свидание, запланированное на этот день, может оказаться не очень удачным из-за недостатка свободы и спонтанности.

Козерог

Этот день станет для влюбленных Козерогов приятным, если партнер примет их настроение, удовлетворит их потребность в духовной близости, приватности и доверии. Новые романтические приключения сегодня нежелательны, так как гармония строится не на острых ощущениях, а на взаимном понимании и уважении.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не спешить с инициативой в любви, так как время для нее еще не настало, но они могут заняться усилением своего энергетического ресурса, как основы привлекательности. В этом им могут помочь психологические или мистические практики, но главные меры подскажет собственное чутье.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут отлично чувствовать себя на свидании, если устроят его по собственным правилам и встретят в любимом человеке духовного единомышленника, а таковым для большинства из них чаще будет их давний партнер. Для первой встречи с новым объектом симпатий момент не самый подходящий.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

