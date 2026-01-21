Поддержат близкие — гороскоп на 22 января 2026 года

4-5 лунные сутки. Сегодня благоприятный аспект Луны в Рыбах к Юпитеру обещает моральную поддержку и долю везения.

Гороскоп на сегодня говорит, что даже грустные ситуации будут чем-то смягчены, а потери во многом скомпенсированы. Есть надежда встретить великодушие, найти утешение или с благодарностью отпустить уходящее прошлое вместо сожалений о нем. В преддверии новой эпохи может стать хорошей поддержкой связь с близкими людьми, родными местами или оставшимися традициями. В этот день не очень эффективны активные начинания и эксперименты. По возможности, лучше выбрать отдых или уединение, предпочесть насыщенную внутреннюю жизнь внешней суете.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам выбирать режим отдыха или минимальных нагрузок. Не помешает доля смирения перед обстоятельствами, если некоторые цели остались не достигнутыми или часть прежних позиций утеряна: сейчас лучше жить будущим, а не прошлым. Для активных начинаний этот день не подходит, но можно использовать его для сброса лишнего багажа и восстановления сил перед предстоящим новым стартом.

Телец

Тельцам этот день позволяет оставаться в границах прошлого, например, в рамках своей прежней профессиональной программы или старых жизненных планов, но им стоит помнить, что ситуация изменилась и пора подстраиваться к другим реалиям. Есть риск потерять наработанные связи и прежнюю систему подстраховки. Самое время встретиться с бывшими коллегами или старыми друзьями, ставшими «второй семьей».

Близнецы

Сегодня Близнецам полезно целенаправленно заниматься закрытием старых проектов, но лучше не спешить с утверждением новых планов: в них есть риск руководствоваться устаревшими ложными ориентирами. День даст надежду на компенсацию морального ущерба, возмещение недополученной прибыли, а также поможет общему организованному расставанию с прежней системой, служившей источником ограничений или иллюзий.

Рак

Ракам этот день добавит спокойствия, душевного равновесия и духовной автономности. Отменить новые тенденции не в их силах, но они могут на время о них забыть. Ситуации этого дня позволят им обходиться без прогрессивных рискованных нововведений, действовать в русле собственных взглядов, опираться на проверенные системы и следовать старым идеалам дружбы. Также они могут надеяться на долю везения.

Лев

Сегодня Львам лучше воздерживаться от начинаний и лишней суеты, в том числе от энергичного включения в чужие дела и командные проекты. Лучше отложить старт сотрудничества, приятную первую личную встречу, самопрезентацию, важное собеседование. Хорошо заниматься вопросами подстраховки и безопасности, уточнять условия сделок и договоренностей в целях предупреждения типовых форс-мажорных случаев.

Дева

Сегодня обстоятельства удерживают Дев в рамках старых сценариев, которые помогают им беречь старые связи и вести дела в старой обстановке, но могут мешать строить продуктивные отношения с новыми людьми в новых ситуациях. Этот день склоняет к встречам в традиционных местах и знакомой атмосфере, к соблюдению стандартов и дистанции, может препятствовать неформальной демократичной манере общения.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отложить собственные приятные планы, следовать чувству долга или требованиям обстановки. День позволяет отдать дань прошлому, служебным обязанностям или семейным традициям. Хорошо заниматься вопросами увольнения, подведением итогов долгого лечения, профилактикой хронических заболеваний. Возможно, придется кому-то посочувствовать или с кем-то окончательно расстаться.

Скорпион

Скорпионам звезды напоминают, что сейчас им стоит ценить возможности для отдыха в знакомой успокаивающей обстановке. Если нет срочных дел, эти сутки лучше провести именно так. Может оказаться целительным уединение, погружение в старое увлечение или в мир былых чувств. Самое время отдать дань прошлому, традициям, духовным ценностям, отпустить какие-то воспоминания или закрыть старую программу.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сегодня подходящий день для уединения на частной территории или в близком кругу. Хорошо посетить старые знакомые места, подвести итоги долгой полосы в жилищных делах или семейной жизни. Могут закрываться духовные программы, уходить прошлые иллюзии, терять силу ограничения. Одновременно, этот день напомнит о том, что еще привязывает к месту, дому или традициям.

Козерог

Сегодня Козерогам не помешают тишина и покой. Создать подходящий настрой помогут знакомые места и привычные занятия. Проблемой дня может стать риск впадания в депрессию, и лучше избегать всего, что может ее спровоцировать. По возможности, стоит найти духовно близкое окружение или использовать проверенный источник моральной поддержки. Таким источником может стать старый друг или любимая музыка.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что этот день не подходит для их новых начинаний, заявлений и попыток самопрезентации. Даже если для инициативы все готово, лучше выждать еще немного, иначе эффект от нее окажется недостаточно ярким. Также сегодня не приветствуются безрассудные спонтанные порывы, например, деньги лучше тратить на полезные вещи и плановые покупки, а не случайные приобретения.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам довериться знакам судьбы или своим внутренним ощущениям. На первое место можно и нужно поставить свои потребности, сейчас это не эгоизм, а необходимость. Полезно подвести итоги, отпустить прошлое, оценить свое телесное и духовное самочувствие на пороге новой жизни. В течение дня можно рассчитывать на знакомый источник положительных эмоций и моральной поддержки.

