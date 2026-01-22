Ищем компромиссы — финансовый гороскоп на 23 января

Сегодня стоит думать не только о себе, но и о других.

Наш гороскоп даст мягкие подсказки, на что стоит обратить внимание, где притормозить, а где можно действовать увереннее.

Овен

У Овнов сегодня могут усилиться разногласия с коллегами. Что бы как-то избежать этого, звезды советуют вам полностью отказаться от закулисной деятельности и не ввязываться в выяснение отношений. Рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущей работы и действовать согласно ранее утвержденному плану. Можно обращаться за поддержкой к начальству.

Телец

Тельцы сегодня могут почувствовать усиление в себе творческого потенциала. Это весьма удачное время для развертывания масштабных проектов и раскрутки бизнеса путем проведения рекламной кампании. Могут вырасти доходы у тех, кто работает в туристических фирмах и издательских домах. Успешно проходит обмен мнениями и профессиональное обучение. Воздержитесь от инвестиций.

Близнецы

Близнецам, чей бизнес связан с коммунальными услугами, ремонтом и строительством в этот день может быть сложно добиться своих целей. Ваши интересы могут войти в противоречие с некими влиятельными людьми. Возможно, вам потребуется искать компромисс с представителями фискальных служб, которые могут устроить вам проверку. Это удачный день для страхования имущества.

Рак

У Раков сегодня может усилиться потребность в расширении деловых связей. Может случиться так, что вам придется выбирать между партнерами издалека и теми, кто работает с вами рядом. Звезды советуют не доводить ситуацию до неразрешимых противоречий – при разумном и заинтересованном подходе компромисс всегда возможен. Если у вас есть надежный партнер, то попросите его стать посредником в споре.

Лев

Львы сегодня могут столкнуться с необходимостью более тщательно регулировать свои финансовые потоки. С одной стороны, возрастает приток доходов от вашего бизнеса, с другой – возрастает потребность в расходовании средств. Выбрать правильный баланс между расходами и доходами – основная задача. Хорошо направлять деньги на закупку инструментов, станков, оборудования.

Дева

У Дев сегодня могут обостриться противоречия с деловыми партнерами. То же самое относится к тем, кто связан с услугами населению и по роду работы контактирует с заказчиками. Благодаря рациональному настрою, вы в состоянии будете найти приемлемые для всех компромиссные решения. Особенно успешно пойдут дела у творческих работников, занятых сценическим искусством.

Весы

Весам звезды советуют сосредоточиться на улучшении условий труда. Речь идет как о подчиненных должностях, так и руководящих работниках, с той лишь разницей, что начальство должно поинтересоваться условиями труды своих работников и предложить их улучшить. Это прекрасный день для перестановок мебели и перепланировки офисных помещений. Можно вести ремонтные работы.

Скорпион

У Скорпионов может сложиться удачный день для расширения и укрепления деловых связей. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне, благодаря чему вы в состоянии быстро и точно анализировать поступающие сведения и принимать оптимальные решения. Нужные люди и информация сами идут к вам. Лучше всего это почувствуют работники торговли и транспорта.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут почувствовать в себе прилив энергии и способности выдержать в течение длительного срока большие физические нагрузки. Благодаря росту выносливости и трудолюбию вы в состоянии будете за одни этот день выполнить объем работы в несколько раз больше обычного (особенно если речь идет о физическом труде). Соответственно могут вырасти ваши доходы.

Козерог

Ключ к успеху всего дня целиком и полностью находится в собственных руках у Козерогов. Если вы изберете активный и инициативный стиль поведения, то добьетесь прекрасных результатов по итогам дня. Не нужно выжидать и наблюдать - в это время требуется активно действовать в соответствии со своими планами и намерениями. Направьте свою энергию на экономическую экспансию в бизнесе.

Водолей

Этот день располагает Водолеев к тихой и сосредоточенной работе. Отдавайте предпочтение работе, связанной с дополнительной подработкой, частными заказами, работой на полставки и по совместительству. Звезды советуют воздержаться от жесткого исполнения ранее намеченных планов. Гораздо эффективнее пойдут дела, если будете оперативно решать вопросы по мере их поступления.

Рыбы

У Рыб сегодня могут обостриться противоречия с деловыми партнерами. Однако звезды утверждают, что именно сегодня – прекрасное время для поиска компромиссных решений. Постарайтесь вникнуть в суть противоречий. Рекомендуется провести обсуждение острых вопросов в неформальной доброжелательной обстановке. Обязательно прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.