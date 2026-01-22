Вечер поправит ситуацию — любовный гороскоп на 23 января

Сегодня нам стоит уповать на вторую половину дня.

Наш гороскоп — это спокойный ориентир на день, который поможет лучше понять общее настроение и возможные тенденции.

Овен

Сегодня новые шансы в личной жизни Овнам сулит вечер. Утром они могут сомневаться в себе или сталкиваться с помехами, но в конце дня получат шанс наверстать упущенное. Для них возрастет вероятность романтической авантюры, начала свободных отношений, знакомства в компании или в необычном месте.

Телец

Сегодня Тельцы могут притворяться равнодушными к картине своей личной жизни утром, но не вечером. В конце дня ситуация примет более острый оборот и заставит их как-то отреагировать. При этом многие Тельцы еще не покажут весь свой темперамент, их истинная реакция на события проявится чуть позже.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня вечером их ждет приятный сюрприз в романтической части. В конце дня возрастет вероятность неожиданного знакомства, особенно в пути, в переписке или в новой обстановке. Появится отличная возможность придать роману ускорение или вывести его на новые рубежи.

Рак

Сегодня утром Раки склонны придерживаться в делах сердечных знакомых сценариев, так как они дают им больше опор и лечат их душевные раны. Но вечером может произойти нечто, меняющее их настрой и намерения. Не исключено, что под влиянием нового поворота событий они снова захотят рискнуть ради любви.

Лев

В начале этого дня звезды могут испытать влюбленных Львов на терпение, смирение и доверие судьбе. Не исключено, что испытание будет длиться до вечера. В конце дня обстановка изменится: наладится связь, начнется встречное движение или станет инициативнее партнер, откроется путь к развитию отношений.

Дева

События этого дня напомнят Девам, что некоторые пути личного общения для них закрываются, возможно, навсегда или надолго. Новый формат взаимодействия с любимым человеком подскажет вечер. Это может быть нестандартный, авантюрный и несколько рискованный вариант, но все же есть смысл его опробовать.

Весы

Весам звезды советуют не унывать, если утром и днем обстоятельства покажутся им не слишком подходящими для романтического свидания. Встречу можно смело планировать на вечер, так как он предполагает улучшение настроения или смену обстановки. Не исключено, что партнер первым «пригласит на танец».

Скорпион

Утром Скорпионы могут безмятежно дрейфовать на волнах романтических эмоций, но вечером их пребывание в нирване любовных фантазий может внезапно закончиться. Из мира любовных грез звезды переместят их в мир реальности, где им придется срочно доказать свою любовь какими-то конкретными действиями.

Стрелец

Сегодня оживление в личной жизни Стрельцов ожидается с наступлением вечера. Именно в конце дня будет неожиданно вознаграждено терпение, начнут сбываться расчеты и исполняться желания. Завяжется переписка, восстановится обмен симпатиями. Неожиданное увлечение может завести дальше, чем кажется сейчас.

Козерог

Сегодня утром спокойная обстановка может внушить Козерогам иллюзию полной предсказуемости и контроля, но вечер способен изменить их мнение и сломать планы. В конце дня может случиться неожиданное, например, любимый человек вдруг пришлет подарок, решит, что надо срочно встретиться или поговорить.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что сегодня им следует отложить свои любовные порывы на вечер. Он даст им все то, что не в состоянии дать утренние и дневные часы: повышение привлекательности и предприимчивости, подъем сексуальной энергии, конкретный повод для смелой инициативы и подходящий удачный шанс.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня им удастся следовать собственным планам в личной жизни лишь до определенного времени. Не исключено, что вечер внесет неожиданные поправки и день закончится не так, как предполагалось. Это хороший повод внести в отношения оживление, но лучше не забегать вперед.

