Вселенная даст импульс проектам — гороскоп на 23 января

5-6 лунные сутки. Сегодня возможен прилив энтузиазма в новом направлении, но для старта нежелательно выбирать первую половину дня: это время вынужденной пассивности, выжидания, сомнений и ограничений.

Гороскоп на сегодня говорит, что ближе к вечеру ситуацию изменит вступление Луны в знак Овна, она обеспечит подъем энергии и поможет преодолеть барьеры. Будет дан импульс новым делам, особенно коллективным проектам, рискованным экспериментам, обновлениям, попыткам сделать шаг к прогрессу или свободе. Также вечер поспособствует оживлению дружеских и романтических симпатий. Инициативы не пройдут бесследно, будет заложен некий ритм на будущее.

Овен

Для Овнов этот день начнется с тормозящих факторов: ограничений, выжидания, низкого тонуса, недомоганий или сомнений. Вечер пригласит пойти новым путем, пока в режиме авантюр, проб и экспериментов. Многим Овнам будет удобнее стартовать в команде. Их может привлечь групповая работа, попытка влиться в популярный проект, сотрудничество с другом, первый шаг к свободной деятельности или к новой любви.

Телец

Этот день может начаться для Тельцов спокойно, но вряд ли завершится на той же ноте. Утром они могут предаваться иллюзиям о сохранении прежних целей, планов, чувств или методов работы, а также уклоняться от лишних приключений. Вечер заставит их живее включиться в события, они могут стать участниками обновлений. Их может ждать новость, авантюра, «проба пера», любовный сюрприз или деловой риск.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам воздерживаться от важных целевых начинаний до наступления вечера. Это относится не только к личным инициативам, но и к попыткам влиться в коллективный проект: в конце дня они окажутся удачнее. Вечером можно смело отправляться в дорогу, принимать предложение о сотрудничестве или знак симпатии, присоединяться к группе друзей, искать новых собеседников и спутников.

Рак

Пока не настал вечер, у Раков будет возможность оставаться в знакомых надежных рамках, которые обеспечивают им спокойствие, удачу и подстраховку. В конце дня может появиться нестандартная задача или срочное дело, выполнение которого сопряжено с приключениями и риском. Уклоняться от него звезды не советуют: это шанс освоить что-то новое и завести новых друзей, а возможно, и сделать шаг к карьере.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам отложить целевые старты любого рода на вечер. Утром и днем может оказаться неподходящим настроение или оставаться не очень удачной внешняя обстановка. Возможно, будут оставаться в силе тайные опасения или устаревшие правила. В конце дня можно рассчитывать на прилив бодрости и появление нужной мотивации, на открытие путей и встречную активность со стороны нужных людей.

Дева

Сегодня Девы могут сталкиваться с помехами при попытке наладить или продолжить общение с нужными людьми. Не исключено, что вплоть до вечера перед ними будут закрываться двери или оставаться открытыми лишь устаревшие направления. Новые возможности (методы работы, формы связи, варианты взаиморасчетов и платежей) появятся вечером, но в их использовании стоит быть осторожнее и начать с пробного шага.

Весы

Сегодня новый поворот событий для Весов вероятнее вечером. День может закончиться приятной встречей, оживлением делового сотрудничества, встречей с друзьями или другим неожиданным, но хорошим моментом, способным стать предвестником близких системных перемен. Основная часть дня к подобному ритму жизни располагает меньше. Можно посвятить ее необходимым рутинным делам или контролю за здоровьем.

Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионы могут позволить себе отдых или спокойные занятия в знакомой обстановке. Звезды рекомендуют воспользоваться моментом, так как в конце дня новый поворот обстоятельств может не оставить шанса на подобную роскошь. Не исключено, что день закончится в ритме, близком к авральному, добавит хлопот в доме или в бизнесе, заставит заняться ремонтом или переоборудованием.

Стрелец

Основная часть этого дня не обещает Стрельцам кипучей энергии, свежих новостей и интересного общения. Звезды советуют минимизировать активность, не пытаться взбодрить себя искусственно и дождаться вечера: он внесет оживление и даст шансы, усилит азарт, предприимчивость или тягу к любовной романтике. В конце дня можно смело включаться в игру, приступать к новому делу или отправляться на свидание.

Козерог

Козерогов звезды предупреждают о риске интересного, но беспокойного вечера. Возможно, уже в самом конце дня вдруг нарушатся планы и придется забыть о стандартном распорядке, так как придет неожиданное сообщение или появятся срочные хлопоты. Жертвуя привычным покоем ради такого момента, стоит вначале оценить предполагаемую выгоду: не исключено, что суеты окажется больше, чем полезного результата.

Водолей

Сегодня многие Водолеи находятся «на низком старте» и готовы действовать - либо интуитивно догадываются, что их ждет новый поворот событий с ускорением темпов и рост нагрузок. Звезды подсказывают, что давать волю своей активности или ждать сигналов извне лучше вечером: именно он добавит мотивации, даст нужный шанс, создаст условия для новых стартов, контактов, поездок, деловых и личных встреч.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит откладывать на вечер привычные необходимые занятия, отдых и оценку своего самочувствия. В конце дня может прийти неожиданное известие или появиться необычная возможность. Если есть шанс попробовать что-то новое, звезды советуют не отказываться, но помнить, что обстановка может преподносить сюрпризы. Какой бы сферы ни касался эксперимент, лучше избегать «больших ставок».

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.