Обсуждаем планы в неформальной обстановке — финансовый гороскоп на 24 января

В нашем гороскопе рассматриваются общие влияния планет и их возможное отражение на настроении, делах и планах.

Овен

У Овнов, занимающих руководящие должности, прекрасный день для продвижения в карьере и для принятия организационных решений в связи с кадровыми перестановками. Вы имеете отличный шанс улучшить условия своей работы. Если вы подумывали о смене работы, то появится вариант, который вас может заинтересовать. Старайтесь контролировать рабочее время и не отклоняться от графика.

Телец

Если Тельцы сосредоточат все внимание на расширении своего бизнеса и его экспансии на других рынках, то этот день сложится успешно. Прежде всего, это относится к тем, кто профессионально занимаются продвижением и раскруткой бизнеса: работникам дизайнерских студий по изготовлению рекламной продукции, логотипов, сайтов. Успешно проходят дальние поездки и работа на вахте.

Близнецы

У Близнецов, имеющих свой бизнес, сегодня могут вырасти финансовые поступления на банковские счета от безналичных операций и партнерских программ. Удачно поработают банковские служащие и сотрудники налоговой службы. Звезды советуют делать серьезные инвестиции в недвижимость. У вас сейчас удачное время для получения доходов от аренды магазинов, складов, гаражей, офисов.

Рак

Звезды советуют Ракам перенести центр своего внимания на деловые партнерские отношения. Если у вас есть надежный партнер по бизнесу, то предоставьте ему инициативное право принимать ключевые решения на этот день – он может оказаться более удачлив в сравнении с вами и это положительно скажется на результатах совместного бизнеса. В сфере услуг может вырасти приток клиентов.

Лев

Выполнение текущих дел рекомендуется переместить в центр внимания Львов в течение всего этого дня. Это наиболее успешное направление, где вы сможете добиться впечатляющих результатов. Отношения с коллегами складываются доброжелательно и конструктивно. Если прежде у вас с кем-то из коллег были недоразумения, то сейчас хорошее время для примирения.

Дева

Девам следует помнить, что сейчас ваше главное оружие – оптимизм и общительность. Благодаря этим качествам вы сможете открыть для себя любые двери. Это замечательный день для проявления инициативы. Если вы тщательно готовились, то любые ваши личные начинания могут получить поддержку окружающих. Люди творческих профессий могут почувствовать эмоциональный подъем.

Весы

У Весов этот день благоприятствует полному завершению ранее начатых дел и проектов. Звезды советуют вам не начинать ничего нового, прежде чем закончите прежние дела. Это хороший день для любой надомной работы, семейного бизнеса, строительства, ремонта, обустройства производственных помещений и улучшения условий труда. Многое будет зависеть от помощи некоего покровителя.

Скорпион

У Скорпионов сегодня может сложиться удачное время для налаживания деловых связей. День располагает к коротким деловым поездкам, телефонным разговорам, информационному обмену, обсуждению насущных вопросов в неформальной обстановке. Процветает торгово-закупочная деятельность, ускоряется информационный и товарно-денежный оборот. Успешно пройдут консультации.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут быть сосредоточены на том, как повысить доходы. Чем выше занимаемая вами должность, тем больше денег вы в состоянии сегодня заработать. Бизнесмены смогут многие вопросы решить с помощью представителей официальной власти. Возможно получение долгосрочного государственного заказа. Лица, занятые физическим трудом, могут повысить уровень работоспособности.

Козерог

Козероги в течение этого дня могут почувствуют в себе прилив энергии и огромное желание действовать по собственной инициативе. Звезды советуют вам основное внимание сосредоточить на налаживании деловых связей. Решение вопросов оптимального взаимодействия в бизнесе – ключ к успеху всего этого дня. Также возрастает роль работы с информацией, контактов в поездках.

Водолей

Благоприятно может сложиться этот день для Водолеев, исследующих сложные и запутанные вопросы. Отлично проявят себя ученые, писатели, следователи, занимающиеся криминальным сыском. Повысятся доходы у тех, кто имеет дополнительные источники дохода, выполняет частные заказы. Бизнесменам рекомендуется заниматься благотворительностью – это положительно отразится на вашей репутации.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам сегодня больше полагаться на своих верных друзей и единомышленников в бизнесе. Деловые партнерские отношения лучше всего обсуждать в неформальной обстановке – так они скорее перейдут в формат доверительных и дружеских. Успешно пойдет работа в составе группы, когда существует коллективная ответственность и нет индивидуальной ответственности за проделанную работу.

