В нас поселится дух первопроходца — гороскоп на 24 января

6-7 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Овна обеспечит энергией первопроходца, но не чувством меры. Возможна излишняя увлеченность.

Гороскоп на сегодня говорит, что первые успехи и интересные находки, подкрепленные приятным бонусом, могут вести к неоправданному подъему энтузиазма и завышенным надеждам. Может иметь место пренебрежение правилами, ставка на смелость, харизму, свободу, популярность или на сомнительный прием. Объективной оценке перспектив может помешать отсутствие официальной программы, ясного плана или системы контроля. В новом направлении часто лишь предстоит наработка опыта, истинных знаний и подлинного мастерства.

Овен

Этот день побуждает Овнов подчиняться собственным чувствам и преследовать свои интересы, даже когда они действуют в команде. В течение дня может расти их энтузиазм или планка запросов, увеличиваться амплитуда эмоций. Им стоит помнить, что в начинаниях сейчас есть доля идеализма и иллюзий. Попытки пойти новым путем уместны, но стоит осторожнее строить долгосрочные планы на официальной основе.

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня им лучше уйти от прямого столкновения своих интересов с чужими, даже если обстановка на него провоцирует. Вместо вызывающих действий, чреватых непредсказуемыми роковыми последствиями для карьеры, финансов, отношений или бизнеса, пока стоит выбрать ловкое маневрирование. Назревший скандал можно перевести в шутку, а на коварный вопрос пока ответить уклончиво.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут смело предпринимать отдельные шаги в направлении своего будущего развития и желаемых обновлений: усилия не останутся безрезультатными, рано или поздно дадут плоды. Действия этого дня помогут в закладке новых личных отношений и коллективных проектов, формировании планов и идеалов. Стоит учитывать, что может подводить материальная часть (например, запаздывать финансирование).

Рак

Ситуации этого дня станут для Раков хорошей тренировкой, если в их план входит смена профессии или должности, карьерный рост или наращивание авторитета. Им важно помнить, что некоторые детали обстановки сегодня способны внушить им несколько завышенные идеалистичные ожидания. Энтузиазм, который уместен прямо сейчас, может навредить потом (например, поставить в ложное или двойственное положение).

Лев

Сегодня Львам не стоит терять время, если они заинтересованы в продвижении своих интересов и расширении возможностей, стремятся наладить партнерство, завести друзей или дать ход взаимной симпатии. Шаги, предпринятые в этот день, обернутся сразу несколькими отличными шансами в близком будущем, а заодно будут формировать стабилизирующую зону согласия в противоречивых отношениях, чреватых ссорами.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не быть консерваторами и смелее осваивать новые возможности: методы, инструменты, формы связи, пространства для действий, варианты решения задач. В то же время, представителям этого знака необходима доля осмотрительности: вместе с выгодами в виде быстрых эффектов или экспресс-обучения открывшиеся пути могут сулить и проблемы, например, травмы или перерасход средств.

Весы

Сегодня Весам стоит обращать внимание на обстановку в интересующей их среде, а также на порой противоречивые и туманные эмоции и намерения, которые демонстрируют важные для них люди (например, потенциальные партнеры). Именно с этим вторым полюсом важно согласовывать свою стратегию, чтобы не оказаться в одиночестве. Чем точнее угаданы дальнейшие правила игры, тем продуктивнее станут будущие союзы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит быстрее реагировать на требования момента или найти для этого ловких помощников. Возможно, таковые найдутся среди друзей или домочадцев. Напряженные ситуации этого дня позволяют на ходу освоить новые инструменты и полезные навыки (например, приемы подстраховки). Ловкость и мастерство могут пригодиться при переоборудовании дома или помочь устроиться на новую работу.

Стрелец

Этот день поддерживает в Стрельцах энергию, необходимую для развития полученного импульса. В зависимости от ситуации, они смогут применить ее в личной жизни, в сфере своих увлечений или в бизнесе, а также в любой другой области, где хотят самореализоваться. Это неплохой момент для начала тренировок, включения в игру или коллективный проект. Наряду с тактикой пора намечать и дальнейшую стратегию.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам избегать чрезмерных нагрузок и расширенных планов, даже из благих побуждений и желания угодить близким - в противном случае, в течение дня может копиться раздражительность, усиливаться недомогание или психологический дискомфорт. Если позволяет текущее самочувствие, хорошо заниматься мелкими обновлениями в делах или в быту, полезно провести небольшой эксперимент.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что для них это день хороших шансов. Стоит по горячим следам продолжить разговор, оживить знакомство, добавить динамики деловому процессу. Новая энергия поможет не сидеть на месте, отправиться в поездку, развить свою мысль или подтвердить чувства. Вдвойне важна активность для январских Водолеев, иначе их энергия начнет застаиваться или потечет в ненужном направлении.

Рыбы

Рыбам звезды напоминают, что сегодня им лучше не увлекаться дополнительными возможностями и не поддаваться первому же спонтанному порыву. Отсутствие опыта, знаний или установленных правил игры может привести к излишней расточительности на уровне денег, энергии или эмоций. Может иметь место перерасход средств, завышение надежд, чрезмерный всплеск чувств или другая неоправданная трата ресурса.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.