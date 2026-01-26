Звезды советуют пересмотреть планы — любовный гороскоп на 27 января

Наш гороскоп коротко рассказывает, какая энергетика ждёт вас сегодня по знаку зодиака.

Сегодня влюбленные Овны могут вести себя не слишком гибко. В их настроении и поступках не исключены ноты упрямства или признаки одержимости страстями. Им будет трудно признать свою ошибку или быстро сменить линию поведения. Им стоит отложить на завтра свидания, важные разговоры и поиск новых знакомств.

Сегодня Тельцам лучше не принимать в личной жизни важных решений. Вплоть до ночи им может быть трудно управлять своими чувствами и верно оценивать картину событий. Они могут все еще видеть сквозь призму своих прежних идеалов образ партнера, расстановку ролей в отношениях или перспективу романа.

Сегодня сохраняют силу неуправляемые обстоятельства, мешающие Близнецам свободно развивать отношения или искать личное счастье. Но им не стоит слишком расстраиваться по этому поводу: ситуация благоприятна, а препятствия временны. Важные романтические контакты и мероприятия лучше отложить до завтра.

Влюбленным Ракам звезды подсказывают, что сегодня что-то будет удерживать их в плену прежних представлений о любви, дружбе, свободе и будущем. Чтобы не строить планы на основе неверных предпосылок, лучше немного выждать: не исключено, что уже завтра придут новости, помогающие понять перспективу.

Львам стоит помнить, что любовные начинания этого дня ведут их в тупик. Если хочется проявить инициативу, начать с нуля или услышать верный ответ на вопрос о будущих планах, лучше подождать до завтра. Если принято решение реанимировать любовь, важно удержаться от «вторых шансов» на прежней основе.

События этого дня держат влюбленных Дев в неопределенности, но не оставляют их без поддержки и спасительных знакомых ориентиров. Также они дают им возможность понять что-то важное и в чем-то обновить прежние взгляды. Возможно, ситуации этих суток убедят их в неотвратимости некоторых перемен.

Сегодня Весам стоит учитывать непредсказуемость ситуации, способной перевернуть их планы или заставить еще раз неожиданно пройти через прошлые чувства. Многие Весы получат напоминание о романтических приключениях, экспериментах или житейских ошибках, допущенных ими когда-то в личных отношениях.

Сегодня поведение любимого человека может вызвать у Скорпионов ассоциации с прошлым и иллюзию легкого знакомого решения всех задач. Звезды напоминают, что обстановка изменилась и добавила уровней сложности: стало труднее и угождать чужим прихотям, и согласовывать вкусы, и нейтрализовать ссоры.

В этот день романтические планы Стрельцов могут рухнуть или потребовать коррекции. Звезды советуют не воспринимать подобные повороты обстоятельств как закрытие путей: общая картина событий достаточно благоприятна, просто момент выбран не очень удачно. То, что не вышло сегодня, получится завтра.

Сегодня Козерогам трудно контролировать события в личной жизни, но случай на их стороне. Неожиданный поворот в отношениях или вынужденная перемена планов может обернуться для них неожиданным исполнением давней мечты, но приятный эффект может быть несколько подпорчен запоздалостью подарка судьбы.

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня им лучше не настаивать на активном развитии романа, а разобраться в себе. Особое значение желательно уделить опыту прошлого и его наследию в виде неосознанных поведенческих автоматизмов: не исключено, что они добавляют внутренних проблем или портят имидж.

Обстоятельства этого дня дают Рыбам возможность расставить последние акценты в любовном прошлом, но мало помогают им в формировании будущих сценариев общения с представителями противоположного пола. Им необходимо учитывать данный нюанс, если они завязали новый роман или планируют это сделать.

