Как переход Нептуна в знак Овна 26 января изменит жизнь всех знаков зодиака

Об этом рассказала астролог Татьяна Ермолина.
По ее словам, 26 января Нептун – планета фантазии, воображения и интуиции перейдет в знак Овна и будет в нем ближайшие 15 лет.
Это поменяет подход: мечты станут смелыми и дерзкими и потребуют активной реализации. На первый план выйдет девиз "все или ничего", но необходим будет контроль, чтобы в своих стремлениях не уходить в крайности.
В период движения Нептуна по Овну самой важной целью станет обретение личностной силы и способности быть конкурентным. Поэтому очень важно обратить внимание на цели и идеи, которые вдохновляют и побуждают двигаться вперед, подчеркнула Ермолина.
"А способствовать движению к мечте будет правильный пример. При сильном влиянии Нептуна нужен идеал, эталон, на который можно равняться и с которым можно сравнивать свой прогресс", – пояснила астролог.
Овны, Весы, Раки и Козероги сильнее всех ощутят влияние Нептуна в Овне, у этих знаков начнется новый уровень развития.
Львам и Водолеям будет проще – им период принесет рост творческого потенциала. А вот Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы вовсе смогут выдохнуть – давление на них ослабнет, отметила астролог.
