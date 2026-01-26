Как переход Нептуна в знак Овна 26 января изменит жизнь всех знаков зодиака

После 26 января 2026 года мечты многих станут смелее в связи с переходом планеты Нептун в другой знак.

Об этом рассказала астролог Татьяна Ермолина.

По ее словам, 26 января Нептун – планета фантазии, воображения и интуиции перейдет в знак Овна и будет в нем ближайшие 15 лет.

Это поменяет подход: мечты станут смелыми и дерзкими и потребуют активной реализации. На первый план выйдет девиз "все или ничего", но необходим будет контроль, чтобы в своих стремлениях не уходить в крайности.

В период движения Нептуна по Овну самой важной целью станет обретение личностной силы и способности быть конкурентным. Поэтому очень важно обратить внимание на цели и идеи, которые вдохновляют и побуждают двигаться вперед, подчеркнула Ермолина.

"А способствовать движению к мечте будет правильный пример. При сильном влиянии Нептуна нужен идеал, эталон, на который можно равняться и с которым можно сравнивать свой прогресс", – пояснила астролог.

Овны, Весы, Раки и Козероги сильнее всех ощутят влияние Нептуна в Овне, у этих знаков начнется новый уровень развития.

Львам и Девы, Стрельцы и Водолеям будет проще – им период принесет рост творческого потенциала. А вот Рыбы Близнецы вовсе смогут выдохнуть – давление на них ослабнет, отметила астролог.

