Вспоминаем о друзьях — гороскоп на 28 января

Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит пропускать отличный момент для взаимодействия с друзьями и налаживания контактов с близким окружением. Это подходящий день для проведения собраний, опросов и неформальных акций, для публикации статей и размещения объявлений. Оживленный обмен новостями или прогрессивными идеями поможет подъему начатого бизнеса, вступлению в группу, поиску единомышленников или попутчиков, а также развитию романтических отношений.

Этот день способствует новым начинаниям Овнов, делая их более подвижными, общительными и легкими на подъем, побуждая интересоваться новостями и завязывать знакомства на будущее. Он не только подсказывает темы для разговоров, подходящие маршруты, виды транспорта и линии связи, но и позволяет сразу начать действовать. Вместе с деловыми контактами ничто не мешает развивать романтические и дружеские.

Тельцам этот день предлагает выйти из круга старых представлений, вовлекая их в новые контакты или ненавязчиво подкидывая им актуальную информацию. Заводя сегодня разговоры и завязывая целевые знакомства, можно обойтись без лишних формальностей, избежать неловкости, рисков и психологического давления. Посещая собрания, совещания и собеседования, есть шанс поладить с начальником или найти работу.

Сегодня звезды добавляют Близнецам энергии, свободы и возможностей. Их могут ждать хорошие известия, удачные поездки, многообещающие встречи. Хорошее чутье позволит им забегать вперед, предвидя ход событий и заранее подстраивая под него свою линию поведения. Самое время сделать шаг в желаемом направлении, чтобы стать увереннее в себе и прочувствовать близость неизбежных перемен в своей жизни.

Сегодня звезды советуют Ракам быть контактнее, интересоваться новостями, осваивать новые виды связи и подключаться к новым источникам информации. Не стоит ограничиваться устоявшимся кругом прежних единомышленников: поддерживая старую дружбу, пора активнее заводить новые знакомства. Приветствуется легкий демократичный стиль общения, можно многое узнать даже от случайного собеседника или попутчика.

Львам звезды намекают, что настал подходящий день для неформального интересного общения с прицелом на будущее, и советуют использовать его ситуации как можно активнее. Это отличный момент для собеседования, начала сотрудничества, публикации объявления, попытки с кем-то поладить или сделать шаг к популярности. Хороший старт будет дан роману, деловому партнерству, набору в команду единомышленников.

Обстоятельства этого дня прямо или косвенно укажут Девам на важный инструмент достижения цели, например, трудоустройства или популярности: это умение прогрессивно мыслить, а также заводить друзей и быть частью группы. Полезно работать в команде и поддерживать актуальные в ней темы, участвовать в коллективных акциях и собраниях. Возможно, пора подключиться к домовому чату или корпоративной почте.

Для Весов это удачный день. Он обещает им хорошие новости, полезные идеи, приятные встречи, познавательные поездки и поле для свободной деятельности, помогает наладить многие отношения, дает рычаги реализации интеллектуального, спортивного, делового или творческого потенциала. Вместе с возможностями, которые можно использовать прямо сейчас, он побуждает создавать заделы для развития на будущее.

Сегодня Скорпионы получат больше шансов, если станут дружелюбнее и легче в общении. День позволяет обсуждать любые болезненные темы в непринужденной манере, открывая в них новые полезные грани. Полученная информация пригодится в сложных рискованных работах, подскажет пути адаптации к непривычной нервирующей обстановке или методы разрядки напряженности в эмоционально накаленных отношениях.

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня подходящий день для неформального общения и для взаимодействий на свободной основе. Ситуации этих суток помогут наладить диалог, положить начало деловому партнерству или романтическим отношениям. Возрастают шансы найти друга, напарника, интересного собеседника, спутника или консультанта. Стоит принять приглашение, отозваться на объявление или сообщение.

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня хороший день для рутинной работы с элементами нововведений. Ведя текущие дела, одновременно можно осваивать новые методы, инструменты или способы связи, налаживать отношения с нужными людьми. Это подходящий момент для включения в другой коллектив или новую деятельность. Усилия не пропадут зря, может найтись новый способ заработка или источник помощи.

Водолеям стоит помнить, что сегодня для них реализуется вариант «звездного часа», позволяющий им проявить себя ярко и комплексно. Одна и та же задача способна подчеркнуть сразу несколько их талантов, например, дав им повод продемонстрировать одновременно свое красноречие, энергию, привлекательность, деловые навыки и физическую форму. Не стоит упускать такую возможность для самовыражения.

Сегодня звезды советуют Рыбам внимательнее относиться к новым идеям, открывающимся путям и возможностям, включая неожиданные и необычные знакомства. Все это может стать отличной поддержкой, когда ситуация изменится и потребуется точка опоры (а это произойдет достаточно скоро). Возможно, появится друг или источник информации, который поможет при обустройстве дома или освоении новой профессии.

