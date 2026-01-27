Энергии хватит на все — финансовый гороскоп на 28 января

В нашем гороскопе даны общие рекомендации для всех знаков зодиака: на что стоит направить силы, где лучше не торопиться и как сохранить внутренний баланс.

Благоприятный день может сложиться для деловой активности Овнов. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности и наделен властью. В середине дня вам может поступить ценная информация из конфиденциальных источников, проанализировав которую вы сможете сформировать правильное представление о сложившейся ситуации. Это позволит вам принять верные решения.

Тельцам звезды советуют использовать этот день для расширения своих деловых дружеских связей. Если вы пребываете в дальней поездке, то можете повстречать там людей, с которыми у вас появится много общих интересов в бизнесе. В целом этот день вполне подходит для экспансии в бизнесе, расширения географии рынков сбыта. Возможно, удастся открыть выгодные логистические маршруты.

Может сложиться удачный день для Близнецов, у которых давно назрели перемены в бизнесе. Звезды советуют вам не бояться смелых решений и решительно избавляться от устаревших и неэффективных структур. Обновление – вот ключевое слово сегодняшнего дня, благодаря которому удастся добиться высоких результатов. Успешно могут пройти меры по оптимизации бюджетных расходов.

Ракам звезды советуют сегодня вести дела предельно открыто. Можно использовать этот день для ведения переговоров. При работе в сфере услуг ваша популярность может значительно вырасти, если вы будете громко заявлять о себе и делать публичные заявления. Именно поэтому день очень подходит для проведения рекламных акций по раскрутке бизнеса. Прекрасное время для деловых поездок.

Удачно может сложиться этот день для Львов, заинтересованных в приобретении практических навыков работы с инструментами. Прежде всего, это касается рабочих профессий, тех стажеров и практикантов, кто работает физически с техникой и механизмами. Мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и сложной бытовой техники также могут повысить свою квалификацию.

У Дев, чья профессия имеет отношение к творчеству, этот день может сложиться благоприятно. Особенно это касается всех видов сценического искусства. Выступления музыкантов и актеров будут восторженно встречены публикой. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, индустрии моды, отдыха и развлечений. Хорошо открывать спортивные школы, салоны красоты.

Весам звезды советуют позаботиться об улучшении условий труда на своем рабочем месте. Особенно это касается работодателей. Если вы поинтересуетесь потребностями ваших сотрудников и приложите усилия для улучшения их положения, то это благоприятно отразится в дальнейшем на взаимопонимании с подчиненными. Выгодно становится делать капиталовложения в строительство.

Скорпионы в этот день могут увеличить свои доходы главным образом за счет расширения деловых связей. Особенно это относится к тем, кто занят торговлей и предоставлением услуг в сфере модных товаров, индустрии отдыха и развлечений. Объемы продаж растут, товарно-денежный оборот может существенно ускориться. Можно делать оптовые закупки товара на базах с целью перепродажи.

Для Стрельцов, имеющих ресурс недвижимой собственности в виде офисов, гаражей, торговых площадей и мастерских, смогут повысить уровень доходности от использования этого ресурса. Также это хорошее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Звезды советуют вам сосредоточить усилия на наиболее приоритетных и выгодных направлениях.

Инициатива, энергия и деловые связи – вот три кита, на которых Козероги сегодня могут добиться впечатляющих результатов. Разумеется, преуспеют те из вас, кто привык действовать самостоятельно и принимать смелые решения. В поле вашего зрения появятся люди, которые принесут вам ценные идеи. Благодаря общению с ними, вы в состоянии будете выбрать наиболее оптимальную линию поведения.

Чем тише и незаметнее будут вести себя Водолеи, тем результативнее пройдет этот день. Могут существенно возрасти доходы у тех, кто имеет возможность получать деньги от дополнительной подработки. Например, речь идет о чаевых у работников гостиниц, ресторанов или доходы от выполнения частных заказов удаленно. При этом также вырастут доходы от основной работы.

В течение этого дня Рыбы могут почувствовать прилив энергии и желания действовать как можно активнее. Звезды советуют вам не замыкаться в себе, а искать широкого поля для деятельности в составе группы единомышленников. Вы преуспеете в организации встреч и обсуждении насущных проблем, увеличив свое влияние и авторитет. Удачное время для проектно-конструкторских работ.

