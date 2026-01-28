ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Забываем о прежнем опыте — любовный гороскоп на 29 января

28 января 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит смотреть только вперед;

Забываем о прежнем опыте — любовный гороскоп на 29 января
Фото: freepik

Гороскоп на 29 января — это размеренный и вдумчивый взгляд на день для всех знаков зодиака.

Овен

В этот день Овнам не стоит откладывать контакт с объектом симпатий на вечер, если повод для общения важен или встреча является первой (например, общение переходит в реальную жизнь после виртуального знакомства). Взаимный интерес к концу дня сохранится, а вот внешние обстоятельства могут подвести.

Телец

Сегодня для Тельцов по-прежнему представляет интерес живое общение с любимым человеком или информация о нем. Одновременно, возрастает потребность осмыслить полученные сведения и уложить их в своем сознании в должном порядке. Что касается конкретных прогнозов на будущее, с ними лучше повременить.

Близнецы

В этот день на новые любовные перспективы Близнецов может набросить тень прошлое. Приятные события не избавят их от сомнений в себе или в реальности перемен, дух новизны и свободы может спорить с давними страхами и предубеждениями. Не исключены и внешние помехи, все еще стоящие на их пути к любви.

Рак

Сегодня для развития романтических отношений Ракам важно быть интересными собеседниками и уметь поддерживать разговор, но им также стоит учитывать особенности обстановки и динамику ситуации. Не исключено, что в течение дня возможности для общения будут сворачиваться по не зависящим от них причинам.

Лев

Сегодня захватывающие горизонты будущего влюбленным Львам может немного омрачить призрак прошлого. Возможны плохие предчувствия, тени былых сомнений и страхов. Некоторые Львы столкнутся с неторопливым развитием событий, которое пока не позволяет им двинуться к новому счастью семимильными шагами.

Дева

Сегодня Девы рискуют столкнуться с остаточным внешним препятствием, воздвигающим реальные или мнимые стены на их пути к построению любовной гармонии. Сковывать их инициативу могут принадлежащие прошлому формальности и предрассудки, устаревающие рамки возрастной иерархии или офисного этикета.

Весы

Сегодня отдельные внешние помехи не в силах нарушить общую хорошую картину в личной жизни Весов. Их чувства взаимны (или к этому есть предпосылки), а роман имеет шансы на продолжение. Но им все же стоит учесть вероятность ограничений и недоразумений, которые в этот день могут подпортить свидание.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут столкнуться с проявлением своего любовного прошлого. Если они успели вовремя и экологично с ним попрощаться, то сознательно обойдут его оставшиеся ловушки. Скорпионы, все еще склонные оглядываться в любви назад, рискуют пережить неприятный момент разочарования или отказа.

Стрелец

Сегодня хорошим тенденциям, присутствующим в личной жизни Стрельцов, трудно реализоваться полностью. Велика вероятность неподходящей обстановки, ограничений времени или иных помех, например, вынужденного подчинения традициям и условностям. Встречаться и обсуждать важные темы лучше в начале дня.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить романтическое свидание и не торопиться с важным для отношений разговором. Этот день не обещает эмоциональной гармонии, достаточного времени и полной свободы действий. Чем ближе вечер, тем выше вероятность технических помех или психологического дискомфорта.

Водолей

Сегодня Водолеи могут не тревожиться о своей привлекательности и судьбе своего романа в целом, но им важно учесть особенности ситуации в данный момент. Если на этот день было запланировано судьбоносное свидание или захотелось повторить вчерашний сюжет, лучше не ждать вечера и действовать уже утром.

Рыбы

В этот день Рыбам трудно сохранять позитивный настрой и абстрагироваться от прежнего опыта в личных отношениях. В любой момент может нахлынуть неприятное воспоминание, в настроении возможны ноты скепсиса или меланхолии. Не исключены и внешние неудачные обстоятельства, мешающие любовной гармонии.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

