Осторожность и обновление в конце дня — гороскоп на 29 января

В течение дня могут исподволь нарастать ноты пессимизма или появляться признаки пресыщения полученной информацией. Часть смелых новых идей может быть не принята из-за консервативных старых убеждений и предрассудков. На событийном уровне, к концу дня возрастет вероятность препятствий: отказов, тупиков, опозданий, закрытия прежних путей, столкновений с устаревшими правилами и формальностями. Не стоит планировать на вечер целевые поездки и встречи.

Сегодня вокруг Овнов сохраняется атмосфера, располагающая к общению, информационным поискам и коротким поездкам, но в течение дня они могут обнаружить, что некоторые пути для них закрыты. Часто это будет связано с близкими системными переменами. Могут закрываться прежние маршруты и устаревшие линии связи, становиться недоступными старые версии программ или безвозвратно теряться прошлые контакты.

Сегодня звезды советуют Тельцам поторопиться, если они планируют целевую встречу, намерены поработать с документами, поддержать официальные контакты или нанести визит в учреждение. Чем ближе вечер, тем выше вероятность столкнуться с помехами. Промедлив, можно упустить сделку или желаемую покупку, возможность узнать полезную информацию, шанс устроиться на работу или переговорить с нужными людьми.

Сегодня для Близнецов остаются в силе их новые интересы и хорошие перспективы, но в течение дня может иметь место и другая тенденция в виде остаточных знакомых препятствий. Часто это будут внешние факторы (например, устаревшие правила или люди, мыслящие консервативно), но возможны и психологические барьеры: еще не побежденные предрассудки и страхи, привычка к осторожности или самоограничению.

Ракам звезды подсказывают, что этот день временно снижает их возможности и степень везения, а также повышает их зависимость от обстановки и информационного фона (новостей, чужих мнений, популярных тем, коллективных убеждений). К концу дня не исключено пресыщение информацией, закрытие путей, ухудшение настроения или самочувствия. Не лучший момент для самовыражения и отстаивания своих идеалов.

Этот день не закрывает перед Львами новые интересные перспективы, но может ограничить их. Не исключено, что это вызовет у них огорчение или подозрения. Звезды намекают, что это не дурной знак, а своевременная мера, позволяющая заблаговременно отсечь все устаревшее, сомнительное и ненужное. Она помогает избежать ошибок прошлого, дает время для проверки новых друзей или критической оценки планов.

Этот день может дать Девам некоторый успех на новом поприще (особенно, если они дружелюбны, общительны и успели влиться в нужный им коллектив), но он также напомнит им о тех границах, которые все еще сужают им поле возможностей. Звезды намекают, что с ними не стоит бороться: в основном, это исчезающие следы прошлого. Например, это могут быть старые формальности или профессиональные стереотипы.

Этот день напомнит Весам о явных или скрытых препятствиях, которые мешают им официально и не оглядываясь пойти новым путем (отправиться в поездку, оформить отношения, сменить работу). В роли исчезающей, но все еще действующей помехи может выступить незакрытое обязательство, устаревший или пропавший документ, бюрократическая заминка, отсутствие хорошего помощника или здоровье, требующее контроля.

Сегодня звезды советуют Скорпионам стать осмотрительнее, особенно в важном деле. Этот день способен ограничить возможности, создать проблемы с контролем, качеством или корректностью данных. Не исключены проявления небрежности и безответственности, пропажи, погрешности в работах, уязвимости в планах, трудности понимания информации, устаревшие подходы. Рискованно уповать на старые правила и системы.

Стрельцам стоит учесть ограничения, которым сегодня подчинены интересующие их мероприятия. Сотрудничество, переговоры, обмен симпатиями, командные акции, совместные развлечения могут пройти по короткой программе или под строгим контролем. Возможно, причиной будут устаревшие правила и формальности. Вероятность такого поворота событий выше вечером, важные встречи не стоит планировать на поздний час.

Козерогам стоит помнить, что сегодня они во многом зависят от окружающей обстановки, а она не балует широтой возможностей. Сузить поле действий может лимит времени, устаревшая программа или оборудование, закрытие привычных путей, отсутствие помощников или их некомпетентность. Ограничения этого дня станут указанием на необходимость что-то изменить, например, расписание дел или подход к общению.

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня поле их возможностей может постепенно сузиться в силу внешних обстоятельств, реже - собственных настроений. Чем важнее направление, в котором хочется проявить себя, тем больше оснований приступить к делу утром, пока подобные влияния минимальны. Не стоит медлить с ходом в игре, планировать на слишком поздний час разговор, инициативу, свидание или сделку.

Сегодня Рыбы еще раз убедятся в том, что старые правила и привычки держат их в строгих рамках и лишают свободы. В этом их могут убеждать тупики, ограничения, моменты непонимания, приступы пессимизма, закрытые пути, разочарования в профессиональных или иных прежних контактах. Но и для новых стартов это не лучший день. Звезды советуют отложить начинания и заняться избавлением от следов прошлого.

