Как привлечь богатство и удачу — финансовый прогноз на 31 января

Рекомендации для успешного ведения проектов, эффективной карьеры, выгодных вложений и стабильного увеличения доходов.
Рассчитывайте ваши шаги, следуя звёздным советам, чтобы добиться максимальной выгоды и процветания в новом месяце.
Прекрасный день может сложиться у Овнов, вовлеченных в крупные коллективные проекты. Ваша инициативная позиция найдет полное понимание в кругу единомышленников. Успешно проходят обсуждения планов на будущее и работа по прогнозированию в маркетинговых исследованиях. Также это удачное время для использования технических новинок и проектно-конструкторских работ.
Тельцам звезды советуют сосредоточиться на информационном обеспечении своих планов. Если вы занимаете руководящую должность, то можете получить доступ к конфиденциальной аналитической информации, которая позволит вам сформировать правильное представление о реальной ситуации в бизнесе и в трудовом коллективе. Старайтесь не афишировать открыто свои намерения.
Близнецам звезды советуют сегодня сосредоточиться на повышении своего профессионального и образовательного уровня. Можно сдавать экзамены и защищать диссертации в вузах, поступать на курсы повышения квалификации, приобретать новые знания по профессии. Удачно проходят дальние поездки и контакты с партнерами из других регионов. Может укрепиться ваша деловая репутация.
Для Раков, занимающих руководящие должности, это прекрасное время для решительных действий по реформированию и обновлению структуры бизнеса. Если перемены действительно назрели, то звезды советуют вам действовать смело и быстро. Возможно, придется расстаться с кем-то из тех работников, которые будут противиться переменам. Также удастся оптимизировать бюджетные расходы.
Звезды советуют Львам сегодня действовать смело и открыто. Ваша личная популярность может заметно вырасти при работе с клиентами в сфере услуг. Это прекрасное время для проведения рекламных акций: публикации объявления в средствах массовой информации, участия в выставках и презентациях. Если вы ведете переговоры, то сумеете найти компромисс и подписать договор.
У Дев сегодня может сложиться успешное время для любой практической работы, требующей профессиональной технической подготовки и умения в совершенстве владеть инструментами. Прежде всего, речь идет о рабочих профессиях, а также в ремонтных и строительных организациях. Хорошо проявят себя изобретатели. Вырастут доходы у тех, кто занят физическим трудом.
Сегодня может сложиться удачное время для Весов творческих профессий. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений (особенно в сценическом искусстве). Вырастут объемы продаж ювелирных украшений, детских и спортивных товаров. Можно проводить рекламные акции, открывать частные школы, детские сады, курсы обучения.
Хороший день для укрепления бюджета тех Скорпионов, которые в своей работе связаны с недвижимостью, строительством, ремонтными службами в системе жилищно-коммунального хозяйства. Бизнесменам рекомендуется заниматься улучшением условий труда у своих сотрудников. Например, можно пригласить дизайнера по интерьеру и проконсультироваться с ним.
Успешный день может сложиться у Стрельцов, специализирующихся на торгово-закупочной деятельности. Вы можете быть настроены на доброжелательный стиль общения с людьми, и вам удастся легко договориться с ними по интересующим вам вопросам. Успешно проходят деловые поездки, знакомства и переписка. Консультанты сетевого маркетинга расширят сеть подписчиков.
Этот день Козероги могут запомнить по росту финансовых поступлений. У вас будет достаточно энергии и выносливости, чтобы справиться с большими физическими нагрузками и выполнить большой объем работы. Может повыситься уровень профессионального мастерства и работоспособности. Хорошо заниматься благоустройством рабочего места, строительством и ремонтом.
Успех работы сегодня может находиться в руках самих Водолеев. Звезды советуют не ждать, когда к вам придут и предложат выгодное дело, а проявлять инициативу и самостоятельность. Прежде всего, речь идет об усилении информационного обмена. Можно заниматься поиском необходимой информации и удача будет сопутствовать вам в этом. Могут появиться люди, которые помогут вам.
Этот день может сложиться у Рыб весьма финансово успешно. Прежде всего, речь идет о тех, кто работает в сфере гостиничного, санаторно-курортного и ресторанного бизнеса. При наличии свободных финансов хорошо досрочно погашать кредиты, чтобы не отдавать деньги банку за проценты. Если вы ищете дополнительный источник заработка, то вполне можете его найти.