Время гармонии и тишины — гороскоп на 31 января

Хорошо находиться дома или в обществе близких людей, отдавать дань национальным и семейным традициям, посещать памятные места. Подходящий момент для отдыха от деловой суеты и внешних контактов, от напряжения, связанного с риском и новизной. Один из бонусов этого дня - контроль над эмоциями, даже сильными. На бытовом уровне, он подходит для наведения порядка. Не стоит забывать и про духовное измерение жизни: ситуации этих суток помогают понять, какие ценности вечны, а с какими пора прощаться.

Сегодня звезды советуют Овнам уделить время дому, близким людям и семейным ценностям. Это подходящий момент для наведения порядка и оценки произведенных в жилище обновлений, а также для избавления от ставших ненужными вещей, если в этом есть необходимость. В психологическом плане, день усиливает власть родственных уз и советует держать связь со своими «корнями», даже если жизнь сильно меняется.

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня у них есть дополнительное время для психологической реабилитации или просто отдыха. По возможности, стоит отложить новые старты, а также занятия, связанные с повышенной энергоотдачей, требующие пробивных качеств, рисков или импровизаций. Хорошо провести этот день в обществе родственников, а также старых друзей и коллег, с которыми отсутствует конкуренция.

Сегодня звезды готовы подарить Близнецам удачу, но не всегда там, куда направлены их интересы. Помогая им в решении насущных проблем, события этого дня могут одновременно препятствовать их свободе, мешая рвать нити зависимости от семьи или прошлого. Это может быть трата старых накоплений или материальная помощь от родственников, которую пока приходится принимать за неимением собственных ресурсов.

Сегодня Раки на волне своей удачи, могут рассчитывать на предсказуемое везение или счастливый случай. Многим Ракам удастся еще раз задействовать свои старые дружеские связи, извлечь выгоду из прошлых инвестиций, членства в старой системе или заработанного ранее профессионального авторитета. Чтобы использовать источник поддержки в полной мере, звезды советуют не медлить и действовать уже с утра.

Сегодня собственные внутренние чувства могут временно оказаться для Львов актуальнее внешних требований и чужих ожиданий. От общения с друзьями и самореализации в социуме их может отвлекать частная жизнь. В ситуациях этих суток для них может играть большую роль уважение к традициям, влияние семьи или прошлого, некая духовная установка. Может появиться потребность во временном уединении.

Сегодня насущные дела могут манить Дев в одном направлении, а эмоции в другом, и не исключено, что порой они будут перевешивать. Может не хватать энтузиазма для рутинных задач, создания полезных связей и активного освоения новых технологий, зато будет сильна потребность оказаться среди близких людей или побывать в знакомых местах. Возможна склонность смотреть в будущее сквозь призму прошлого.

Сегодня Весы могут оказаться под психологическим давлением старых традиций, семейного долга или сильных эмоций, что помешает им принимать рациональные взвешенные решения. Также диктовать им направление внимания может некая важная цель, которой они еще не достигли. Не исключено, что именно из-за этого у них не будет времени или возможностей заняться тем, что их сейчас интересует больше всего.

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на удачу, моральную поддержку или хорошее настроение, но это не всегда будет связано с их текущими заботами. В новых сферах, которые сейчас отнимают у них много сил, может пока не наблюдаться быстрого прогресса или активной помощи. Хорошие моменты вероятнее там, где завершаются дела и закрываются старые программы, подводятся итоги и оцениваются результаты.

Сегодня не в интересах Стрельцов форсировать начинания и заниматься новыми направлениями в своей жизни. Вместо этого звезды советуют им подвести окончательные или промежуточные итоги прежних событий, особенно, в связи с семейными делами, жильем и материальным положением. В психологической части, полезно поработать со своими эмоциями и сильными желаниями, оценить ход своей духовной трансформации.

Этот день вынуждает Козерогов считаться с царящими вокруг них настроениями, ценностями и традициями, включая семейные, а также с действующей в данный момент расстановкой сил. Звезды советуют остерегаться сравнений не в свою пользу, обидных для самолюбия: возможно, ситуацией пока управляет тот, кто обладает большим авторитетом или ресурсами, или кому больше повезло в силу жизненных обстоятельств.

Сегодня Водолеям трудно быть лидерами, занимать жесткую единоличную позицию и преследовать свои интересы. Этот день подразумевает настрой на доброту, сочувствие и великодушие. Его сильные эмоции и настоятельные потребности сложно игнорировать (особенно, если дело касается семьи, здоровья, привязанностей и духовных ценностей). Возможно, придется стать мягче, оказать помощь или прибегнуть к ней.

Сегодня звезды советуют Рыбам поспешить, если в текущих делах им требуются предсказуемость и доля удачи. К самым важным задачам желательно приступать утром, чтобы создать достаточный запас по времени. В отсутствие срочных дел, это вполне подходящий день для отдыха. Среди его достоинств - психологическая устойчивость, правильная расстановка приоритетов, возможность жить в старом налаженном ритме.

