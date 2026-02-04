ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Когда лучше назначать встречи и сделки — финансовый гороскоп на 5 февраля

4 февраля 2026ГороскопыМарианна Басс

День в целом неблагоприятен для деловой активности, однако утренние часы дают шанс успешно решить важные рабочие и финансовые вопросы.

Когда лучше назначать встречи и сделки — финансовый гороскоп на 5 февраля
Фото: freepik

Астрологи рекомендуют планировать ключевые встречи, поездки и подписание документов на первую половину дня, избегая после полудня рискованных решений, переговоров с руководством и крупных трат. Во второй половине суток возрастает вероятность осложнений, задержек и финансовых потерь. Прогноз актуален для всех знаков зодиака.

Овен

Достаточно напряженно может складываться этот день для деловой активности Овнов. Если вы хотите благополучно избежать осложнений в делах, звезды советуют вам наиболее важную работу запланировать на утренние часы. Чем раньше вы приступите к делам, тем успешнее пройдет этот день в итоге. Особенно это относится к деловым встречам, поездкам, работе с информацией и документами. В остальную часть дня воздержитесь от контактов с начальством.

Телец

Если Тельцы и сумеют добиться чего-то положительного сегодня, то лишь в начале трудового дня. Чем раньше вы приступите к делам, тем больше успеете сделать. Примерно с полудня звезды советуют вам воздерживаться от принятия финансовых решений относительно крупных покупок. Основная задача дня сводится к тому, чтобы сохранить с минимальными потерями те материальные ресурсы, которыми вы располагаете. Берегите свою деловую репутацию.

Близнецы

Утром у Близнецов, имеющих свой бизнес, может сложиться хорошее время для поиска перспективных направлений развития. Вы сможете продвинуться вперед в деле расширения географии бизнеса и тестирования более выгодных логистических маршрутов. Полезными будут ознакомительные поездки с посещением научно-технических выставок. Однако после полудня ваши инициативы могут сталкиваться с препятствиями.

Рак

В утренние часы Раки имеют неплохие шансы для увеличения доходов, причем немалая их часть может быть получена от дополнительной подработки. Коллега может попросить выйти на подмену. Если вы умеете делать что-то на профессиональном уровне помимо своей основной работы, то можно публиковать объявление с предложением выполнения частных заказов. После полудня ситуация может резко ухудшиться. Воздержитесь от деловых поездок.

Лев

У Львов в утренние часы может активизироваться деловое партнерское сотрудничество. Рекомендуется проводить встречи и обсуждать насущные вопросы в неформальной обстановке. При переговорах на многосторонней основе вы сможете предложить компромиссный вариант, который устроит все стороны. Старайтесь успеть завершить основные дела до полудня. Вторая половина дня может пройти для вас в негативно-напряженном ритме.

Дева

Наиболее продуктивное время для работы у Дев будет утром. Чем раньше вы возьметесь за дела, тем больших результатов добьетесь. Рекомендуется сразу постараться четко распланировать свое рабочее время и стараться неукоснительно выполнять намеченный план действий. Это поможет вам справиться с неблагоприятными обстоятельствами, которые могут проявиться после полудня. Чтобы минимизировать риски, воздержитесь от переговоров.

Весы

Весы могут извлечь из этого, в целом неблагоприятного дня, максимум пользы, если как можно раньше приступят к выполнению наиболее важных первоочередных дел. Успешно проявят себя те, кто причастен к рекламному бизнесу и индустрии моды, отдыха и развлечений. После полудня вам следует быть готовыми столкнуться с разного рода осложнениями в делах. Особенно это относится к тем, кто находится в служебной командировке.

Скорпион

Скорпионы, не успевшие оформить права на наследуемое имущество, в течение утра могут существенно продвинуть вперед эти дела. Также это хорошее время для подписания договора на страхование недвижимого имущества и для укрепления безопасности бизнеса (установка сигнализации и систем видеонаблюдения). После полудня, внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно. Возрастают риски финансовых потерь, убытков.

Стрелец

Стрельцы с утра смогут успешно поработать с поступающей информацией и продвинуться вперед в деле развития и укрепления деловых связей. Можно проводить деловые встречи, обмениваться опытом и заниматься оформлением документов. Однако с полудня и до конца рабочего дня вас могут ожидать сложности во взаимоотношениях с деловыми партнерами. При работе в сфере услуг могут возникать недоразумения в отношениях с клиентами.

Козерог

Козерогам звезды советуют просыпаться пораньше и, без долгой раскачки, приступать к делам. Утренние часы для вас сегодня – наиболее продуктивное время. У вас может быть достаточно энергии и трудолюбия, чтобы справиться с большим объемом работы за короткое время. Постарайтесь наиболее важные дела завершить до полудня. Во второй половине дня могут вырастать препятствия. Особенно это может затронуть торговцев и водителей.

Водолей

Первая половина дня располагает к тому, чтобы Водолеи проявили максимально свою инициативу. Благодаря личному обаянию и оптимизму вы сумеете заручиться поддержкой окружающих. Это хорошее время для продвижения творческих проектов. Однако после полудня ситуация в бизнесе может осложниться. Возрастает вероятность убытков. Будьте внимательнее при использовании инструментов и технических новинок – возможны поломки и травмы.

Рыбы

У Рыб этот день в целом может сложиться неблагоприятно для деловой активности. Лишь в утренние часы вы можете успешно поработать. Звезды советуют отдавать предпочтение планомерной работе и не обещать больше, чем готовы выполнить. Рекомендуется, по возможности, отказаться от жесткого плана в работе и действовать гибко, решая вопросы по мере их поступления. В этом случае вы сможете свести к минимуму возможные осложнения в делах.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

