ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Кто получат шанс на романтический успех — любовный гороскоп на 5 февраля

4 февраля 2026ГороскопыМарианна Басс

Для многих знаков зодиака будет полон романтических возможностей, однако успех в личных делах будет зависеть от времени.

Кто получат шанс на романтический успех — любовный гороскоп на 5 февраля
Фото: freepik

Утро окажется не самым удачным для начинаний в любви: наибольшие шансы на успех и гармонию в отношениях появятся во второй половине дня. Астрологи советуют не упускать момент, когда благоприятные условия откроются для влюбленных.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что условия для реализации их романтических планов появятся во второй половине дня. Утро может начаться с препятствий, сомнений или вынужденного ожидания, зато на вечер можно смело планировать свидание или приключение. Возможно, партнер опередит и сам проявит инициативу.

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня утром их усилия по налаживанию личной жизни могут дать лишь временный иллюзорный результат. Что следует предпринять для реального прогресса в делах сердечных, подскажет вечер. Чтобы отношения наладились, нужно действовать в русле созданных им обстоятельств.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам форсировать события в своей личной жизни утром, но настоятельно рекомендуют не терять время вечером: окно возможностей может закрыться так же быстро, как открылось. Не стоит откладывать встречу, медлить с отправкой сообщения или с подтверждением договоренности.

Рак

Сегодня утром влюбленные Раки могут искренне стремиться к восстановлению разумного порядка и традиционных приоритетов в своих отношениях с представителями другого пола, но вечером благие намерения такого рода будут забыты. Что-то снова увлечет их на тропу роковых страстей, эмоций или чувств.

Лев

Первая половина этого дня для любовных отношений Львов не слишком удачна, зато вторая дает им шанс. Звезды рекомендуют поторопиться, если основной связующей нитью в романе остается переписка, ждет ответа вопрос или не окончен диалог: не исключено, что уже завтра в общении начнут появляться заминки.

Дева

Для Дев этот день может начаться с ощущения тупика, одиночества и непонимания, что не всегда соответствует реальности. Многие Девы будут по привычке оценивать себя с позиций бывшего партнера или прошлого окружения. Им не стоит культивировать в себе этот настрой, иначе он может закрепиться надолго.

Весы

Сегодня Весам не стоит опережать события и возлагать много надежд на первую половину дня: скорее всего, их любовные инициативы в это время окажутся не очень удачными или даже сорвутся. Зато на вечер они могут смело планировать любую инициативу романтического характера, она непременно даст плоды.

Скорпион

Сегодня утром Скорпионы могут игнорировать ситуацию в своих личных отношениях, но вечером судьба даст им шанс их наладить. Сами обстоятельства начнут подсказывать им, что надо сделать для гармонизации любовного союза, но, возможно, им придется немного поступиться своим самолюбием или взглядами.

Стрелец

Первая половина этого дня не очень дружелюбна к любовным планам Стрельцов, зато вторая к ним вполне лояльна. Вечер сулит отличные условия для свободного общения и романтических встреч. Может найтись совместное хобби, общая компания или другая неожиданная площадка для развития отношений в будущем.

Козерог

Сегодня утром Козероги могут оставаться в общении с представителями противоположного пола консерваторами, но вечером им придется сделать выбор: либо они остаются верны своим прошлым представлениям и выпадают из потока возможностей, либо ломают привычный шаблон и дают себе шанс на новые впечатления.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня их энергия и привлекательность возрастут во второй половине суток. Именно в это время они станут заметнее для представителей противоположного пола, смогут гармонично выразить свои чувства и продемонстрировать любимому человеку свой истинный потенциал.

Рыбы

Сегодня утром влюбленных Рыб могут ограничивать шаблоны прошлого и «фантомные боли» от прежних неудач. Многие Рыбы будут не готовы начать новые отношения. Однако с наступлением вечера их настроение может неожиданно измениться, и в этот момент им будет важно не потерять чувство баланса и меры.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиДома в натальной картеАстрологические ошибки, которые лишают удачиГороскоп на 5 февраля 2026 года
Гороскопы
Когда лучше назначать встречи и сделки — финансовый гороскоп на 5 февраля
Когда лучше назначать встречи и сделки — финансовый гороскоп на 5 февраля
Гороскопы
Отличные условия для объединения усилий — гороскоп на 5 февраля
Отличные условия для объединения усилий — гороскоп на 5 февраля
Политика конфиденциальностиУсловия использования