Кто получат шанс на романтический успех — любовный гороскоп на 5 февраля

Утро окажется не самым удачным для начинаний в любви: наибольшие шансы на успех и гармонию в отношениях появятся во второй половине дня. Астрологи советуют не упускать момент, когда благоприятные условия откроются для влюбленных.

Овнам звезды подсказывают, что условия для реализации их романтических планов появятся во второй половине дня. Утро может начаться с препятствий, сомнений или вынужденного ожидания, зато на вечер можно смело планировать свидание или приключение. Возможно, партнер опередит и сам проявит инициативу.

Тельцам звезды намекают, что сегодня утром их усилия по налаживанию личной жизни могут дать лишь временный иллюзорный результат. Что следует предпринять для реального прогресса в делах сердечных, подскажет вечер. Чтобы отношения наладились, нужно действовать в русле созданных им обстоятельств.

Сегодня звезды не советуют Близнецам форсировать события в своей личной жизни утром, но настоятельно рекомендуют не терять время вечером: окно возможностей может закрыться так же быстро, как открылось. Не стоит откладывать встречу, медлить с отправкой сообщения или с подтверждением договоренности.

Сегодня утром влюбленные Раки могут искренне стремиться к восстановлению разумного порядка и традиционных приоритетов в своих отношениях с представителями другого пола, но вечером благие намерения такого рода будут забыты. Что-то снова увлечет их на тропу роковых страстей, эмоций или чувств.

Первая половина этого дня для любовных отношений Львов не слишком удачна, зато вторая дает им шанс. Звезды рекомендуют поторопиться, если основной связующей нитью в романе остается переписка, ждет ответа вопрос или не окончен диалог: не исключено, что уже завтра в общении начнут появляться заминки.

Для Дев этот день может начаться с ощущения тупика, одиночества и непонимания, что не всегда соответствует реальности. Многие Девы будут по привычке оценивать себя с позиций бывшего партнера или прошлого окружения. Им не стоит культивировать в себе этот настрой, иначе он может закрепиться надолго.

Сегодня Весам не стоит опережать события и возлагать много надежд на первую половину дня: скорее всего, их любовные инициативы в это время окажутся не очень удачными или даже сорвутся. Зато на вечер они могут смело планировать любую инициативу романтического характера, она непременно даст плоды.

Сегодня утром Скорпионы могут игнорировать ситуацию в своих личных отношениях, но вечером судьба даст им шанс их наладить. Сами обстоятельства начнут подсказывать им, что надо сделать для гармонизации любовного союза, но, возможно, им придется немного поступиться своим самолюбием или взглядами.

Первая половина этого дня не очень дружелюбна к любовным планам Стрельцов, зато вторая к ним вполне лояльна. Вечер сулит отличные условия для свободного общения и романтических встреч. Может найтись совместное хобби, общая компания или другая неожиданная площадка для развития отношений в будущем.

Сегодня утром Козероги могут оставаться в общении с представителями противоположного пола консерваторами, но вечером им придется сделать выбор: либо они остаются верны своим прошлым представлениям и выпадают из потока возможностей, либо ломают привычный шаблон и дают себе шанс на новые впечатления.

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня их энергия и привлекательность возрастут во второй половине суток. Именно в это время они станут заметнее для представителей противоположного пола, смогут гармонично выразить свои чувства и продемонстрировать любимому человеку свой истинный потенциал.

Сегодня утром влюбленных Рыб могут ограничивать шаблоны прошлого и «фантомные боли» от прежних неудач. Многие Рыбы будут не готовы начать новые отношения. Однако с наступлением вечера их настроение может неожиданно измениться, и в этот момент им будет важно не потерять чувство баланса и меры.

