Гармоничное общение, искусство и любовь — гороскоп на 7 февраля

За этим приятным фасадом могут остаться не замеченными психологические тонкости общения, будет важнее внешняя сторона ситуации. В центр внимания могут попасть темы моды, искусства и дизайна с акцентом на новейшие тренды и неформальные стили, а также темы любви, брака, свободных отношений будущего и союзов между партнерами-единомышленниками. Возможен интерес к новостям культуры, к косметике и парфюмерии. Около полуночи может прийти известие или завязаться приватный разговор.

Сегодня Овнам легко быть дипломатичными и дружелюбными, так как их стремление к гармонии является взаимным. Это день равновесия интересов. Он подходит для гармонизации отношений и обмена симпатиями, благоприятствует укреплению любовных и супружеских союзов, сглаживает противоречия. Перемены коснутся нюансов общения или обмена информацией: возможно, станет больше эмоциональности или скрытности.

Этот день помогает Тельцам ладить с окружением, включая подчиненных и новых знакомых. Не стоит его пропускать, если хочется минимизировать конфликты или улучшить отношения путем взаимных услуг, найти помощника для выполнения определенных функций. Также он поможет сделать эстетический выбор, сохранить чувство меры и хороший вкус, подходит для визита к косметологу и мелких обновлений в имидже.

Этот день начинает активнее навязывать Близнецам новое направление интересов, но не заставляет их сразу и радикально переключаться на другой режим. Вплоть до ночи сохранятся подходящие условия для отдыха и поддерживающих душевное равновесие приятных занятий (романтического общения, косметических и эстетических процедур, художественного творчества, шопинга с теми или иными нерутинными целями).

Сегодня звезды намекают Ракам на приоритет командных интересов над личными, советуют искать компромисс между своими и чужими вкусами. «Команда» может быть представлена группой или одним, но значимым человеком (членом семьи, объектом любви, партнером по браку). Если баланс найден, противоречия будут сглажены, а день закончится на приятной ноте. В течение дня может измениться направление мыслей.

Львам не стоит пропускать этот день, если они заинтересованы в закреплении взаимной симпатии, любви, дружбы или сотрудничества. Сегодня минимально влияние негативных тенденций, они нейтрализованы или прикрыты приятной маской. Но важно помнить, что за ней может таиться ловушка в виде коварства, ревности или психологического давления. Друг может быть завистником, а партнер - сильным соперником.

Этот день может принести Девам неожиданные покупки или заработки, удачные варианты обмена, но скорее благодаря их связям с другими людьми, чем индивидуальной деятельности. Возможно, таким образом их отблагодарит друг или коллега. Стоит быть внимательнее Девам, которым вскоре предстоят переговоры: не исключено, что они станут затяжными и какое-то время будут отвлекать от других важных задач.

Сегодня визитной карточкой Весов часто становится природное очарование или художественный талант. Многих Весов будет отличать хороший вкус, способность искусно комбинировать новые оригинальные тенденции с базовыми эстетическими канонами. День хорош для занятий искусством и дизайном, необычных сделок, любовных свиданий, визита в салон красоты. Возможны приятные покупки, обмен знаками внимания.

Сегодня звезды советуют Скорпионам практиковаться в искусстве компромисса ради поддержки гармоничных отношений. Не время подчеркивать разногласия, остро реагируя на раздражающие факторы дома, на работе или в общении со значимыми для себя людьми. В конце дня может усилиться потребность в подключении к скрытым каналам информации или появиться желание выговориться, особенно у октябрьских Скорпионов.

Сегодня у Стрельцов есть шанс хорошо провести время в неформальной приятной обстановке. Они могут посвятить этот день взаимодействию с любимым человеком, участию в коллективной акции, развлечениям или освоению нового хобби. Одновременно, их внимания может начать требовать частная жизнь: есть предпосылки для новостей в связи с домашними делами или возникновения новых тем для обсуждения с близкими.

Сегодня в своем движении к цели Козерогам желательно не забывать о дружелюбии, дипломатии и равновесии интересов. В этот день не обязательно следовать всем правилам классического этикета и хороших манер, но не повредят неформальные знаки симпатии в адрес нужных людей. В некоторых делах могут сыграть важную роль юридические, финансовые или эстетические аспекты. Ближе к ночи возможно известие.

Сегодня для Водолеев остается в силе удачное стечение обстоятельств, благодаря которому они могут пускать в ход свое обаяние, подтверждать свои права или получать какие-то выгоды. Звезды советуют не терять время, так как вскоре этих возможностей станет меньше. Лучше не откладывать творческую презентацию, романтическое свидание, значимую покупку, работу над своим имиджем и привлекательностью.

Сегодня у Рыб могут иметься шансы на приятное времяпрепровождение и получение небольших выгод, но им стоит помнить, что эти дары могут оказаться не безвозмездными. Скорее всего, это будет уступка с расчетом на ответный жест, а не чистая дружба или симпатия. Фоново, день может быть ознаменован новым направлением мысли, растущей потребностью в общении или в информации. К ночи возможны новости.

