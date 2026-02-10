День испытаний и трудностей для всех знаков зодиака — финансовый гороскоп на 11 февраля

Неблагоприятные тенденции включают конфликты, финансовые потери, технические сбои и риски травмирования. Каждый знак получает персональные рекомендации относительно наиболее уязвимых сфер жизни и профессиональных рисков. Основная рекомендация — проявлять максимальную осторожность и внимательность ко всему происходящему вокруг.

Овен

Этот день нельзя назвать благоприятным для деловой активности Овнов. Несмотря на ваши старания, вы можете сталкиваться с торможением и противодействием со стороны коллег. Возможен спонтанный конфликт без какого-либо серьезного повода. Звезды советуют вам не делать поспешных выводов и не торопиться с принятием радикальных решений. При работе с инструментами будьте осмотрительны – возможны травмы.

Телец

Тельцам звезды не советуют заниматься публичной деятельностью и проводить рекламные акции. Рекомендуется отказаться от посещения корпоративных вечеринок и общения с начальством, поскольку ваша репутация может существенно пострадать от этого. Попытка продвинуться вперед в карьере может привести к прямо противоположному результату. Это не лучшее время для учебы и командировок.

Близнецы

Неблагоприятно может сложиться этот день у Близнецов, работающих вдали от родного дома, на вахте или в служебной командировке. Руководство может повысить требования к дисциплине труда. Ваше долгое отсутствие на рабочем месте может привести к штрафным санкциям. Те, кто уже арендует жилье, могут его потерять, если при вселении не были в полной мере соблюдены все формальности. Воздержитесь от контактов с иностранцами.

Рак

Деловые связи и поездки сегодня могут привести к неприятностям для Раков. Если нет крайней необходимости, то лучше вообще отказаться от поездок. В дороге могут произойти непредвиденные происшествия неблагоприятного характера. Водители рискуют допустить нарушение правил дорожного движения с штрафными санкциями. Старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам и за предоставленные услуги.

Лев

Этот день у Львов может быть связан с финансовым и имущественным ущербом. Бизнесмены, возможно, будут вынуждены расходовать денег больше, чем планировалось. Может быть нехватка оборотных средств. Также возможны осложнения у тех, кто работает индивидуально и занят выполнением клиентских заказов. Работа будет идти с множеством препятствий. Кроме того, могут быть претензии от клиентов.

Дева

Звезды советуют Девам при выполнении любой работы воздерживаться от проявления инициативы. Дело в том, что это тот редкий день, когда ваша личная инициатива может быть наказуема. Прежде всего, старайтесь сдерживать свои эмоции и не навязывать свои решения при взаимоотношениях с коллегами из трудового коллектива. Может произойти конфликт. Старайтесь аккуратнее работать с инструментами – возрастает вероятность поломки.

Весы

Весам звезды советуют действовать открыто и не пытаться найти обходные пути там, где не удается добиться нужного результата. Особенно это относится к тем, кто работает в шоу-бизнесе, гостиницах, ресторанах, клубах и санаторно-курортных учреждениях. Творческие работники, выступающие со сцены (музыканты, артисты), могут столкнуться с серьезными трудностями – во время выступления что-то может пойти не по плану.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют тщательно проверить, все ли в порядке у вас в системе жилищно-коммунального хозяйства. Если вы ведете ремонтные работы в помещениях, то воздержитесь от работ с электропроводкой и от сварочных работ. Дело в том, что сегодня во второй половине дня возрастает вероятность технических поломок и ущерба для вашего недвижимого имущества. Также это не лучший день для планирования.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этот день быть внимательнее при аналитической работе с информацией. Проявите осмотрительность при оформлении и регистрации документов в официальных инстанциях. Вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками и только впустую потратите время. Также это не лучший день для бизнесменов, которые планировали встретиться с представителями власти и урегулировать с ними проблемы.

Козерог

Козерогам, имеющим свой бизнес, звезды советуют воздерживаться от дальних поездок и связанных с ними финансовых расходов. Внешнеэкономическая деятельность может не оправдать ваших ожиданий. Работники типографий, издательских домов, туристических фирм и дизайнерских студий рискуют понести убытки в результате получения рекламаций или отсутствия заказов. Крайне опрометчиво сегодня поступать на курсы обучения.

Водолей

Звезды советуют Водолеям, имеющим профессии, связанные с финансовой деятельностью, не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам и за предоставленные услуги. Накопление долгов может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Во второй половине дня возрастает вероятность производственного травматизма. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности.

Рыбы

Звезды не советуют Рыбам полагаться на надежность своих деловых партнеров и тех людей, с кем поддерживаете деловые контакты. Заключенные ранее договоренности могут быть нарушены. Кроме того, кое-кто из партнеров может попытаться провести дела в своих интересах, не поставив вас в известность. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве, поскольку вы можете стать жертвой обмана.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.