Любовь под знаком перемен — любовный гороскоп на 12 февраля

11 февраля 2026ГороскопыМарианна Басс

Узнайте, каким знакам зодиака сегодня лучше заняться любовью утром, а кому стоит проявить осторожность вечером.

Любовь под знаком перемен — любовный гороскоп на 12 февраля
Фото: grazia.fr

Этот день подарит много сюрпризов в личной жизни: одни знаки смогут воплотить мечты в реальности, другим же придется присмотреться внимательнее к партнеру, чтобы избежать разочарований и иллюзий. Ваши чувства ждут проверки обстоятельствами, будьте готовы ко всему!

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня для их романтических инициатив благоприятнее утренние и дневные часы. Отложив задуманное на вечер, велика вероятность растерять азарт или столкнуться с внешней преградой, делающей исполнение задуманного затруднительным. Поздние вечерние часы - время иллюзий.

Телец

Ситуации этого дня мешают Тельцам согласовывать свои любовные планы с реальностью. Вплоть до ночи их может преследовать склонность к бесплодным мечтам, хаотичным действиям или ложным выводам. Им стоит помнить, что поздно вечером или завтра их отношение к происходящему может существенно измениться.

Близнецы

В этот день на гармонию личных отношений Близнецов эффективнее работает общее дело (интересное динамичное увлечение, новый бизнес, необычный проект с прицелом на будущее). Чрезмерный уклон в психологические нюансы, эмоции или мистику грозит внести в любовное общение элементы «тумана» и путаницы.

Рак

Этот день способен сделать эмоции Раков более изменчивыми, что не говорит о непостоянстве их чувств, но намекает на зависимость их романа от обстоятельств. Их настроение может колебаться вместе с психологической обстановкой вокруг. Планам, выстроенным в конце дня, будет не хватать определенности.

Лев

В первой половине этого дня Львы могут смело ориентироваться на поведение и настроение своего партнера. Во второй половине дня их любовные планы подправят некие обстоятельства, игнорировать которые не получится. Изменится психологическое состояние или вступит в игру объективное внешнее препятствие.

Дева

Сегодня обстоятельства не спешат идти навстречу любовным планам Дев. Вплоть до вечера многие Девы будут вынуждены мириться с ограничениями в личном общении. Ближе к ночи ситуация может измениться, но не станет яснее, вместе с приятными возможностями могут появиться старые сомнения или новые иллюзии.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам планировать романтическое свидание на вечер. В конце дня на пути реализации любовных планов может возникнуть препятствие, а в психологических настройках могут появиться «слепые зоны», способные привести в отношениях к обману, односторонним или взаимным иллюзиям.

Скорпион

В этот день у Скорпионов мало возможностей дать волю своим истинным чувствам. Если нужные для этого условия и появятся, то скорее к ночи. Отправляясь в конце дня на свидание или затевая личную переписку, стоит учитывать возможные побочные эффекты контакта, например, сплетни в общем кругу коллег.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы достаточно свободы в выборе манеры поведения, но далеко не всегда свободны в проявлении эмоций. Многим представителям знака будет трудно демонстрировать свои чувства открыто и прямо, они будут прятать их за какими-то забавными маневрами или за дружеской фамильярностью.

Козерог

Сегодня Козероги вольны относиться как угодно к своему любовному прошлому, но им стоит быть дальновиднее и мыслить реалистичнее, когда речь идет о будущем (например, есть планы создать с любимым человеком общий быт). Вечер добавит иллюзий и шаткую почву будет легко принять за прочный фундамент.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что для любовной инициативы им сегодня лучше использовать первую половину дня. С приходом вечера обстановка может измениться не в лучшую сторону и сузить поле возможностей. Не исключено, что придется на время расстаться, теряться в догадках или общаться на расстоянии.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что сегодня их романтические чувства и симпатии могут вести их в неудачном направлении. Недоверчивые и скептично настроенные Рыбы могут разочароваться в своем увлечении, а доверчивые и мечтательные стать жертвой новых иллюзий. Для любовного общения лучше выбрать поздний вечер.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

