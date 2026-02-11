Утро для активных шагов, вечер для осторожности — гороскоп на 12 февраля

Энергия Луны в Стрельце в течение дня будет постепенно истощаться. Вечер способен увеличить число помех, создать почву для неясности и затруднить конкретные прогнозы. В конце дня уверенность часто будет иллюзией. Могут появиться закономерные вопросы и сомнения. Начнет сильнее ощущаться влияние переходного периода, связанного с отсутствием плана, системы, контроля или компетенций. Есть риск оказаться в «подвешенном» состоянии, когда отменены старые правила, но еще нет новых.

Сегодня звезды не советуют Овнам откладывать задуманное. Наиболее продуктивной обещает стать первая половина этого дня. Чем ближе вечер, тем выше вероятность препятствий, ставящих границы активности и свободе действий, а в самом конце дня есть риск оказаться в настоящем тупике, стать жертвой обмана или собственных заблуждений. Планы, выстроенные ближе к ночи, почти наверняка окажутся утопией.

Сегодня Тельцы могут интересно провести время, если выбрали отдых, необременительное легкое общение или свободный график. В делах, требующих точности, ответственности и практичности, этот день не сулит больших подвижек. В них велика вероятность зайти в тупик, стать жертвой устаревших взглядов, правил или знаний, неясности или путаницы. Звезды советуют отложить на завтра целевые встречи и поездки.

Сегодня звезды советуют Близнецам избегать совместных начинаний с нуля, а работу в рамках уже начатого сотрудничества не откладывать на вечер. В первой половине дня любое недопонимание помогут прояснить слаженные действия. Во второй половине дня легко стать жертвой стартовой неопределенности в новом деле, начать действовать вслепую и совершить некую оплошность, которая станет очевидной позже.

Ракам звезды подсказывают, что сегодня важные работы лучше вести в первой половине дня. Чем ближе вечер, тем больше будет ограничений или новых вопросов, без ответов на которые трудно идти дальше. Возможны объективные помехи, вызванные переходом на новую должность или систему контроля. В конце дня может сгуститься туман неясности в планах, профессиональной стратегии или общении с руководством.

Сегодня звезды приветствуют стремление Львов поддерживать деловые и дружеские связи, делать заявки на те или иные позиции в команде, но пока не советуют включаться в привлекающий проект на официальной системной основе. Пока не созданы или не ясны новые правила, есть риск сделать ошибку (например, проявить излишнюю скромность, не учесть всех возможностей и занять должность ниже своих амбиций).

Девам стоит помнить, что сегодня их возможности ограничены. Лучше отложить стратегически важные шаги, ответственные переговоры и принятие решений, и заниматься необходимыми делами, которых требует служебный долг, здоровье или домашняя ситуация. Трудоемкие сложные задачи не стоит откладывать на вечер. В конце дня важно отличить реальность от иллюзий, особенно, если дело коснется денег или любви.

Сегодня Весам не стоит откладывать на поздний час энергозатратные дела: чем ближе вечер, тем больше в них ожидается помех и ограничений. Стоит учитывать вероятность затруднений в поездках и проблем на линиях связи. Желательно воздерживаться от работы с точной информацией и отправки лишних сообщений. Ближе к ночи возрастет риск фундаментального недопонимания или обмана в какой-то значимой сфере.

Сегодня звезды советуют Скорпионам не разбрасываться средствами: воздержаться от лишних трат, повременить с новой сделкой. Пока не настал вечер, хорошо заниматься новыми делами, осваивая прогрессивные технологии и «набивая руку». В конце дня стоит воздержаться от любых начинаний, включая мелкие, пока не будут прояснены все нужные правила и условия (особенно, если дело касается работ или услуг).

Этот день в чем-то ограничивает Стрельцов, но не лишает их возможности действовать. У них будет поле для делового маневра, мелких приключений, освоения новых технологий. Ограничения чаще будут касаться желаемых прав и темпов развития: многие Стрельцы пока не будут иметь возможности официально начать новое дело, дать полную волю своим талантам или чувствам. В конце дня лучше воздержаться от трат.

Козерогам звезды напоминают, что сегодня обстановка остается для них потенциально коварной. Нет проблем при выполнении рядовых дел, но стоит быть внимательнее, если назрела ответственность, ищется новая стратегия и формируются долгосрочные фундаментальные планы. Вечером оправданы осторожность и недоверие, уместны сомнения и минуты слабости: это куда безопаснее иллюзий и построения замка на песке.

Сегодня звезды советуют Водолеям действовать в первой половине дня: именно в это время у них будет больше возможностей применить свои рычаги влияния или продемонстрировать свои таланты. Ситуации этого дня дают поле для маневра и позволяют вест себя гибко. Не стоит планировать важные шаги на вечер, поскольку в конце дня возрастет вероятность неясностей или помех, некоторые пути могут быть закрыты.

Сегодня звезды советуют Рыбам не торопиться с принятием решений, не спешить поддаваться новым чувствам и преследовать новые цели. Если появилось предложение работы, лучше повременить с официальным согласием и попробовать свои силы в пробном свободном режиме. Также не лишне узнать подробности об интересующих людях или вариантах планов: не исключено, что появится почва для сомнений и подозрений.

