Каким знакам предстоят испытания — финансовый гороскоп на 12 февраля

Кто должен быть осторожнее в переговорах, инвестировании и ведении бизнеса? Какие профессии наиболее уязвимы перед неприятностями и проблемами? Читайте наш деловой гороскоп, чтобы заранее подготовиться к любым событиям.

Овен

Достаточно проблемный день может сложиться для деловой активности Овнов. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы на рынке услуг. Возможно, вы будете чувствовать, что вашу активность пытаются ограничить. Внешние обстоятельства могут противоречить вашим намерениям. Не рекомендуется вести переговорный процесс и заключать договора о сотрудничестве. Вряд ли стоит полагаться на содействие друзей.

Телец

Тельцов может ожидать неспокойный, нервный день. Прежде всего, вы можете столкнуться с препятствиями при выполнении текущей работы и в отношениях с коллегами. Звезды советуют не принимать слишком близко к сердцу трудности рабочих моментов. Вам может показаться, что действия коллег компрометируют вас и наносят ущерб репутации. Кроме того, может наметиться отставание от графика.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам воздерживаться от необдуманных решений и поспешных инвестиций. Это особенно касается ситуаций, когда вы намереваетесь купить оптовую партию товара с целью перепродажи. Товар может оказаться неликвидным, и вложенные средства могут оказаться выключенными из оборота. В целом, погоня за быстрыми легкими деньгами может привести к их потере. Также этот день не располагает к проведению рекламных акций и иных мер для роста популярности.

Рак

У Раков сегодня могут осложниться вопросы, имеющие отношение к теме недвижимости. Звезды советуют приостановить переговоры о купле-продаже или аренде недвижимости. Строители и коммунальщики могут понести убытки из-за поломки техники или дорогостоящего инструмента. Также у вас могут быть проверки со стороны контролирующих органов власти по поводу соблюдения норм закона и своевременной оплаты кредитов.

Лев

Львов сегодня может ожидать напряженный ритм деятельности. Вам может поступить большое количество информации, однако вам сложно будет ее проанализировать и принять правильные решения. Звезды советуют вам не торопиться и не распылять свои силы по множеству направлений. Постарайтесь выделить одно главное приоритетное направление деятельности и сосредоточиться на нем. В целом это неблагоприятное время для поездок.

Дева

У Дев этот день может быть связан с финансовыми убытками. Звезды советуют воздерживаться от крупных покупок и инвестиций. Дело в том, что в этот день вам может недоставать практичности и товары, купленные сегодня, могут оказаться плохого качества или вовсе вам не понадобиться в дальнейшем. Неблагоприятно складываются дела у тех, кто специализируется на сетевом маркетинге, продаже предметов роскоши и модной одежды.

Весы

Весам звезды советуют сегодня воздерживаться от проявления инициативы в любом деле. Особенно это относится к тем, кто связан со сделками с недвижимостью, ремонтными и строительными работами, сельским и жилищно-коммунальным хозяйством. Не забывайте о соблюдении техники безопасности – вероятность получения травм возрастает. Лучшая на сегодня тактика – выполнять текущие дела и не начинать ничего нового по собственной инициативе.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют быть разборчивее в установлении новых деловых связей. Излишняя доверчивость может привести вас к обману и материальному ущербу. Не принимайте на веру даваемые вам обещания и сами никому ничего не обещайте. Полагаться сегодня на подсказки интуиции вряд ли будет оправдано. В зону риска попадают гостиничный, ресторанный, санаторно-курортный бизнес, бизнес в сфере добычи и переработки морепродуктов.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут понести материальные убытки, если попытаются включиться в коллективную работу. Участие в собраниях, планерках может стать пустой тратой времени. Будьте аккуратнее при работе со сложной техникой. Возрастает вероятность технической поломки, например выхода из строя компьютера или сбоя в работе Интернета. Это может привести вас к дополнительным расходам, упущенной выгоде и к потере рабочего времени.

Козерог

Козерогам звезды советуют сдерживать свои амбиции и отказаться от мер по продвижению в карьере. Ваши инициативы сегодня могут не найти понимания и поддержки у руководства. Рекомендуется по мере производственной возможности дистанцироваться от контактов со своим непосредственным начальством. В противном случае вам могут сделать несправедливое замечание, которое может вывести вас из состояния равновесия.

Водолей

Водолеи в течение этого дня могут столкнуться с юридическими осложнениями. Старайтесь своевременно оплачивать счета и не допускать разрастания долгов. В противном случае есть риск блокирования банковских карт. Также не исключено, что в вашу фирму придут с проверкой или сделают контрольную закупку товара, с целью определения законности вашей деятельности. Следите за исполнением взятых на себя обязательств.

Рыбы

