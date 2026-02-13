ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Тайны чувств и отношений — любовный гороскоп на 14 февраля

13 февраля 2026ГороскопыМарианна Басс

Узнайте, какой сюрприз приготовила судьба каждому знаку зодиака в День святого Валентина.

Тайны чувств и отношений — любовный гороскоп на 14 февраля
Фото: teksomolika

Любовь, страсть, романтика — все это в нашем эксклюзивном астрологическом прогнозе на 14 февраля. Откройте секреты сердечного счастья и узнайте, что готовит вам небосвод в этот особенный день.

Овен

Этот день мешает Овнам разобраться в своих подлинных чувствах. Также не всем Овнам сейчас ясны чувства и мысли партнера (особенно, если им приходится поддерживать с ним общение на расстоянии). Не самый удачный период для того, чтобы обрести уверенность и нарисовать себе понятную картину будущего.

Телец

Сегодня гармония в личных отношениях Тельцов зависит от точности совпадения приоритетов. Свидание состоится, если в паре имеется общая «точка отсчета» и объединяющий вектор внимания, и может оказаться под вопросом, если влюбленным не о чем поговорить, каждый живет своими взглядами и ценностями.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит ждать от любовных ситуаций легкости, беззаботности, новых открытий и быстрых перемен. Внимание многих Близнецов будет удерживать прошлое, которое все еще требует от них «закрыть гештальт» и преследует шлейфом навязчивых мыслеобразов. Не время уверенно планировать будущее.

Рак

В этот день Ракам важно считаться с настроением любимого человека, это лучший вклад в будущую гармонию отношений. Не исключено, что вскоре удерживать ее станет труднее из-за его или своих новых целей и приоритетов. Зона понимания и доверия станет в этом случае гарантией сохранения взаимных чувств.

Лев

Сегодня Львы могут оказаться стеснены в выражении чувств к любимому человеку или во времени для свободного общения с ним. Некоторых Львов будут сдерживать моменты неопределенности будущего и ассоциации с неприятным прошлым, у них могут появиться поводы для размышлений и проверки тайных сомнений.

Дева

Ситуации этого дня могут создать влюбленным Девам приятную иллюзию управляемости событий и предсказуемости будущего, укрепляя их веру в то, что обо всем можно договориться «на берегу». Им стоит помнить, что взаимопонимание, достигнутое сейчас, не является гарантией ясности и порядка в будущем.

Весы

Ситуации этого дня могут напомнить Весам о сомнениях и противоречиях, которые присутствуют в их личных отношениях. С реальными трудностями при этом рискуют столкнуться Весы, которые мечтают о постоянном союзе с официальным статусом: в нем складывается поле для недоверия, обмана или недопонимания.

Скорпион

Скорпионам не стоит терять время, если они намерены поговорить с любимым человеком о чем-то серьезном и связанном с прошлым: пропущенную возможность есть риск упустить навсегда. Пытаясь обсуждать виды на будущее, необходимо учитывать влияние новой обстановки, именно она задаст общий сценарий.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам звезды напоминают, что сегодня остается в силе требование сдержанности, не стоит откровенничать или фантазировать сверх меры. Также в этот день сохраняется связь с прошлым: в зависимости от ситуации, оно создает предпосылки или помехи для скорых изменений в личной жизни.

Козерог

Козерогам звезды напоминают, что сейчас им важно не стать в своей личной жизни заложниками прошлого (прежних отношений, былого опыта, старых понятий о счастье). Не разобравшись в себе и своих приоритетах, в будущем можно пережить разочарование, оказаться в неприятной ситуации или в ложной роли.

Водолей

В этот день Водолеям придется соблюдать в общении с любимым человеком навязанные извне правила или быть сдержанными по собственной инициативе. Возможно, придется скрывать свои эмоции или какие-то детали общения. Сложившаяся ситуация даст повод задуматься о стиле общения с партнером в обозримом будущем.

Рыбы

Сегодня влюбленных Рыб волнует покрытое туманом будущее. Многие Рыбы будут склонны искать в его размытых контурах очертания прошлых сюжетов и сценариев. Звезды напоминают, что это невозможно в целом, но намекают, что некоторые детали все же можно сохранить, если немного переставить в них акценты.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

