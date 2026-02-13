Как максимально использовать первые часы дня — финансовый гороскоп на 14 февраля

Читайте далее, чтобы узнать, каким образом каждый знак может извлечь максимальную пользу из первых часов дня.

Овнам звезды настоятельно советуют наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. В это время особенно хорошо обсуждать с друзьями и единомышленниками дальнейшие планы по развитию бизнеса, и подписывать договора о сотрудничестве. Вам удастся успешно поработать в составе коллектива. Однако вторая половина дня может сложиться не столь успешно. Могут быть нарушены ранее достигнутые договоренности.

Первая половина дня может сложиться удачно для деловой активности Тельцов. У руководящих работников все идет по плану. Вы можете рассчитывать на поддержку и дисциплину со стороны своих подчиненных. В свою очередь, рядовые сотрудники могут заручиться поддержкой начальства в случае необходимости. Можно выходить с ним на контакт и вносить рационализаторские предложения. Старайтесь основные дела выполнить до полудня.

Если Близнецы работают в сфере, имеющей отношение к издательству, веб-дизайну, юриспруденции, то звезды советуют вам поторопиться и наиболее важные дела выполнить в первой половине дня. То же самое относится и к публикации рекламного объявления в средствах массовой информации. В этом случае вы можете успеть выполнить большой объем работы. После полудня могут усилиться негативные тенденции в бизнесе.

Раки в первой половине дня имеют хорошие шансы для укрепления финансового положения. Вам могут поступить денежные переводы от деловых партнеров и клиентов. При наличии свободных финансовых ресурсов есть шанс полностью или частично досрочно погасить кредиты и тем самым сэкономить деньги на выплате банку процентов. Во второй половине дня могут усилиться противоречия с деловыми партнерами. Могут быть нарушены договоры.

У Львов этот день может быть связан с интенсивным информационным обменом, контактами с другими людьми, поездками, встречами, перепиской. Вначале дня дела пойдут успешно, поэтому наиболее важные дела лучше запланировать на утро. Вы сумеете договориться с самыми разными людьми и получите доступ к ценной информации. Некоторые из людей, с которыми вы познакомитесь, могут стать вашими деловыми партнерами.

Девы в течение всего дня будут настроены на интенсивный труд для увеличения уровня доходов. Однако звезды советуют вам усилить свои старания в первой половине дня. Это благоприятное время, когда вы в состоянии будете справиться с любой самой интенсивной работой. Возможно, вам удастся повысить уровень профессионального мастерства и производительность труда. После полудня финансовая удача может покинуть вас.

Весам следует понять, что сегодня успех в делах может сопутствовать вам только в том случае, если вы сами займете активную позицию. Вы вполне удачно можете проявить себя в бизнесе, имеющем отношение к моде, развлечениям, отдыху и искусству. Значительно вырастут продажи ювелирных украшений, детских и спортивных товаров. Сказанное особенно отчетливо проявится в первой половине дня. В конце дня ситуация может ухудшиться.

Многих Скорпионов этот день располагает к успешному решению проблем, связанных с недвижимым имуществом. Речь идет о поиске и оформлении помещения в аренду, а также о вопросах обмена, купле и продаже недвижимости. Кроме того, могут успешно идти строительные и коммунальные работы. Во второй половине дня в зону риска может попасть работа с информацией, оформление документов, торговля и короткие деловые поездки.

В первой половине дня звезды советуют Стрельцам активно включаться в коллективную работу. Это может быть подготовка и проведение собраний акционеров, встреч с единомышленниками для обсуждения перспектив развития бизнеса, профсоюзная деятельность. Вам может поступить ценная информация, касающаяся использования новинок научно-технического прогресса для увеличения производительности труда.

Первая половина дня может сложиться исключительно удачно для деловой активности Козерогов. У вас может быть достаточно энергии и трудолюбия, чтобы справиться с большим объемом работы (особенно если это физический труд). Звезды советуют запланировать на это время наиболее важные и ответственные дела. Однако во второй половине дня рекомендуется снизить активность в делах. Ваши личные начинания могут сталкиваться с препятствиями.

Первая половина дня может сложиться успешно для Водолеев, имеющих масштабные планы в бизнесе и настроенных на самостоятельное решение вопросов. Очень полезно будет взглянуть на свой бизнес с точки зрения стратегии развития в долгосрочной перспективе. Поднявшись над суетой повседневности, вы сумеете увидеть резервы будущего роста. Хорошо посещать технические выставки. Во второй половине дня действуйте открыто.

Рыбы сегодня будут гораздо более эффективными в работе, если будут действовать планомерно и без лишних стрессов. Это особенно относится к тем, кто работает в ночных заведениях, гостиницах, ресторанах, на режимных и охраняемых объектах. Звезды советуют при поиске ответов на трудные вопросы и при принятии решений чаще полагаться на подсказки своей интуиции. Успешно проходят научные исследования и перспективное планирование.

