Какие жизненные перемены ждут знаки зодиака — гороскоп на 14 февраля

13 февраля 2026ГороскопыМарианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге оставляет в числе главных тем профессию и карьеру, помогает оценивать в этой сфере достижения прошлого и отбирать из них самое полезное для будущего.

Важно помнить о риске иллюзий и заблуждений, которые могут сопровождать этот процесс, и соотносить прежние амбиции с наступившей реальностью. В новых условиях могут появиться другие профессиональные и духовные приоритеты, смениться знакомые системы, структуры, критерии и стандарты, отмереть одни специальности и появиться другие. Строя планы, лучше заранее смириться с долей неясности и возможными недостатками новых правил.

Овен

Сегодня у Овнов нет полной свободы действий в новом направлении. Их может сдерживать внешний барьер или внутреннее сомнение. Возможны колебания между разными планами или вариантами движения к цели. Это не лучший день для инициатив, зато есть время яснее осознать условия задачи. Вероятно, предстоит в чем-то себя ограничить, набраться терпения, начать с низовых позиций или отсеивания ложных идей.

Телец

Сегодня у Тельцов может быть много вопросов относительно профессиональной, юридической или бюрократической перспективы, а также относительно духовной грани событий. Новые правила, идеалы, приоритеты и ценности могут казаться сомнительными. Звезды советуют поговорить с кем-то из бывших коллег, родственников или старых друзей: если не удастся прояснить ситуацию, есть шанс хотя бы «излить душу».

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть практичнее, дальновиднее и осторожнее, не уповать всецело на интуицию и учитывать неопределенность будущего (особенно, если после привычной официальной работы планируется выйти в свободный режим). Полезно пробовать разные варианты, с тем, чтобы в будущем сделать выбор или скомбинировать их. Не стоит терять контакт с бывшими коллегами и прежним начальством.

Рак

Сегодня у Раков есть время для продолжения целевых переговоров или изучения обстановки. Не стоит упускать эту возможность, если нужно оценить профессиональную ситуацию и связанные с ней перспективы. Договариваясь и составляя планы, стоит помнить, что правила игры меняются. Не исключено, что в новых условиях потеряют силу былые права, придется заново оформить документ или подтвердить квалификацию.

Лев

Ситуации этого дня напоминают Львам, что меняются (или вскоре изменятся) их профессиональные стандарты и служебные условия. Есть повод относиться к подобным тенденциям с оптимизмом: несмотря на отсутствие ясности и конкретики, обшее направление развития событий обнадеживает и открывает неплохие перспективы для роста. При этом, возможно, будет шанс вырасти не только профессионально, но и духовно.

Дева

Для Дев это предсказуемый день, пока они остаются в рамках своих прежних компетенций и опыта. Именно в этих границах они могут рассчитывать на успех. Им придется быть осторожнее, если они планируют новый проект на системной основе, поскольку старые правила игры могут в нем не работать и давать лишь иллюзию защиты. В частности, не стоит всецело полагаться на прошлые и текущие договоренности.

Весы

Весам стоит помнить о двойственности сегодняшних ситуаций и о том, что доля неопределенности в них может закрепиться на будущее. Звезды считают, что это не обязательно плохо: не исключено, что в будущем это даст поле для маневра или лазейку в суровых правилах, поможет сохранить отношения или ужиться на одной территории. Однако обратной стороной может стать недоверие, ложь или ненадежность.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам активно заниматься новыми для себя делами и заводить новые связи. Лучше использовать ситуации этого дня для того, чтобы укрепиться в своих базовых взглядах или подтвердить прочность старой дружбы: в новых условиях эти сферы жизни уязвимы, под влиянием нештатных ситуаций и критичных новшеств возрастает риск предать свои идеалы или поссориться с друзьями.

Стрелец

Этот день может усиленно намекать Стрельцам на оставшийся багаж их прошлого, которое имеет вид материальных обязательств или морального долга. Стоит подумать, как наследие такого рода будет выглядеть в новых условиях (например, как лучше выплачивать кредит). Варианты, которые подсказывает ситуация, реализуемы, но не исключено, что старые планы придется пересмотреть и частично реструктурировать.

Козерог

Сегодня на первом месте для Козерогов остаются их собственные нужды, но им также необходимо учитывать царящий вокруг них эмоциональный и информационный фон. Найдя между собой и миром баланс, они смогут лучше понять себя и окружающих, в том числе, членов своей семьи. Стоит осторожнее относиться к предлагаемым дарам, возможностям и вариантам: они неподъемны по цене или чреваты проблемами в будущем.

Водолей

Сегодня звезды приглашают Водолеев оглянуться назад и оценить багаж, оставшийся от прошлого. Не стоит отвергать негативный опыт: скорее всего, он дал не только испытания, но и полезные для будущего уроки. Не помешает проанализировать материальный и профессиональный статус, круг общения: возможно, пора провести ревизию навыков, начать чаще общаться со своими коллегами или поднять планку заработка.

Рыбы

Сегодня для Рыб будет естественным интерес к своим личным профессиональным и материальным перспективам. Звезды поощряют подобные мысли: самое время подумать о смене профессии или места работы, новых формах дохода. Стоит помнить, что в этой неизученной сфере много «тумана» и потенциального обмана. Пора заново оценить свои таланты, соотнести старые запросы с новыми возможностями и потребностями.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

