Кто получит счастливый билет в мир романтики — любовный гороскоп на 17 февраля

Какие знаки окажутся ближе всех к исполнению желаний в мире романтических страстей и счастья? Читайте наш эксклюзивный астрологический прогноз, раскрывающий тайны чувств и возможностей сегодняшнего дня.

Волнующие события этого дня могут отнять у Овнов много энергии и вызвать у них бурные противоречивые чувства. Не исключено, что вечером они захотят встретиться с любимым человеком (или связаться с ним, если он далеко), чтобы расслабиться в его приятном обществе и поделиться с ним впечатлениями.

Тельцам стоит помнить, что события этого дня имеют для них особое значение (могут отразиться на судьбе их романа и личных чувствах, вызвать у них непредсказуемые реакции). Не исключено, что именно сегодня будет сделано открытие, которое переполнит чашу терпения. Напряжение начнет спадать вечером.

Этот день не открывает Близнецам новых горизонтов в делах сердечных, но активно готовит для них почву на будущее, например, освобождая место для их новых чувств или другого взгляда на отношения. То, что сейчас может казаться невосполнимой потерей, позже начнет выглядеть как подарок судьбы.

Ситуации этого дня могут не совпасть с любовными желаниями Раков, но все же способны оказать им хорошую услугу, например, убрав с их пути источник волнений или нежелательную помеху, мешающую им наслаждаться гармонией любви или искать партнера согласно своим идеалам. Для свидания предпочтительнее вечер.

Сегодня обстоятельства подталкивают Львов к радикальным решениям, при этом от них самих зависит мало: главную роль играет позиция партнера или обстановка. Возможна ссора или неприятное открытие. Не тот день, когда легко сохранить союз, зато судьба дает хороший шанс порвать неподходящие отношения.

Нестабильная обстановка этих суток мешает Девам наладить с любимым человеком эмоционально насыщенный диалог. Для задушевной беседы или важного предложения этот день выбирать явно не стоит, но есть у него и свои преимущества: он помогает оформить мысли и подготовиться к предстоящему разговору.

Сегодня в личной жизни Весов завершается еще один этап, способствующий ее трансформации. При этом даже хорошие перемены могут отнимать у них много энергии. Возможно, придется еще раз пройти через знакомое волнение или стресс. Может показаться, что чувства исчезли, но это скорее потребность в паузе.

Сегодня вокруг Скорпионов летают искры отрицательно заряженных эмоций. Даже благой порыв в делах сердечных может обернуться для них неприятным последствием или неожиданным побочным эффектом, если дело происходит утром или днем. Мудрым решением будет перенести общение с любимым человеком на вечер.

Сегодня звезды советуют Стрельцам воздерживаться от новых порывов и приключений в личной жизни, мотивируя это не столько психологическими причинами, сколько особенностями обстановки: не исключено, что вплоть до вечера она будет оставаться непредсказуемой и не слишком подходящей для личного общения.

Утром и днем звезды советуют Козерогам отдать бразды правления своей личной жизнью судьбе, а самим сохранять пассивное спокойствие. Свидание лучше отменить или перенести на вечер: в это время исчезнут нервирующие внешние факторы, наладится связь и появится настроение для бесед в интимной обстановке.

Сегодня звезды советуют Водолеям заниматься собой: работать над своим имиджем и манерой поведения, разбираться в своих чувствах. Такой режим надежнее любого другого убережет их от опрометчивых шагов, способных негативно повлиять на отношения. Если общение необходимо, лучше отложить его на вечер.

Влюбленным Рыбам звезды подсказывают, что сегодня желаемые условия начнут складываться для них вечером. В это время возрастет их привлекательность и красноречие, а обстановка станет комфортнее в психологическом отношении. Утренние и дневные часы не сулят предсказуемости и обещают много проблем.

