Как обрести внутреннюю гармонию — гороскоп на 17 февраля

Стоит учитывать повышенную уязвимость, подверженность травмам и риск технических сбоев. Процессы прощания с прошлым и избавления от ненужного могут протекать на фоне стресса, например, ссоры с другом или неудачи в делах. В течение дня противопоказаны начинания. Вечером острота событий начнет спадать, изменится и настроение. Возможно, захочется с кем-то приватно поговорить, побаловать себя комфортом, ощутить флюиды любви или выплеснуть избыток эмоций при помощи музыки.

Сегодня Овны могут стать свидетелями или участниками резонансного коллективного события, которое отчасти затрагивает и их интересы. Неожиданный поворот возможен в их отношениях с другом или группой единомышленников. Важно не терять оптимизм на будущее, если провалился экспериментальный проект или распалась команда. Вечер лучше провести в уединении или там, где можно дать волю эмоциям и фантазиям.

Этот день может обернуться для Тельцов неожиданным или ожидаемым кризисом, знаменующим в их планах и целях определенную веху. События выйдут за рамки сиюминутных и приблизят их к финальной черте многолетнего сюжета. Возможно, для них закончится пребывание в необычной должности, участие в экспериментальном проекте, дружба или сотрудничество с конкретным человеком. Снимать стресс лучше в конце дня.

События этого дня не закрывают Близнецам пути развития и обновления, но намекают им, что у них остались некоторые неоконченные задачи. Там, где был сделан пробный шаг вперед, можно подводить первые итоги, например, делать выводы относительно взаимодействия с отдельными людьми. Судьба может разрушить ложную дружбу или повергнуть устаревшего кумира, расчищая место для новых отношений или идеалов.

Сегодня Ракам желательно следить за развитием коллективных процессов, судьбой старых друзей и настроениями в социуме. Ситуации дня дадут подсказки насчет дальнейшего хода глобальных событий, помогут сориентироваться в долгосрочных тенденциях и скорректировать планы, подскажут, какие группы пора покинуть и с кем из бывших единомышленников пора прощаться. Гармонии и спокойствия добавит вечер.

События этого дня подводят Львов к черте в отношениях с группой или отдельными людьми. Не исключен неожиданный поворот в чужом поведении, в очередной раз меняющий взгляд на ситуацию и на собственную роль в ней. В последний момент может слететь маска или случиться решающее открытие. Рискованно дарить «второй шанс» после ошибки или обиды: в будущем все может повториться в еще более критичной форме.

Девам стоит помнить, что сегодня велика вероятность необычного или непредвиденного итога событий. Вместо ожидаемого согласия может последовать отказ, вместо заключения контракта увольнение. Там, где казался логичным и неизбежным провал, наоборот, могут назреть переговоры. Непредсказуемость будет не лучшим фоном для устройства на работу, для попытки подыскать помощника или пристроить питомца.

Весам звезды подсказывают, что сегодня подходящий день для прощания с отработавшим свой срок новым увлечением или пробным инновационным проектом. Попутно, можно отсеять связи с отдельными людьми или неподходящие для себя роли. Весам, которые в последние недели вели непривычный образ жизни, сопряженный с физическими и иными нагрузками, желательно взять под контроль свое здоровье и самочувствие.

Скорпионам стоит помнить, что в этот день для них велика вероятность психологических и технических трудностей, нестабильной обстановки и неожиданных перепадов эмоций. Повышен риск неудач, травматизма, роковых ошибок. Ссора или бурный порыв могут завести в тупик или стать небезопасными. Звезды советуют исключить необязательные начинания и аккуратнее вести необходимые дела, а вечером устроить отдых.

Сегодня часть внимания Стрельцов заберут напряженные события, которые развернулись в их повседневном окружении (на работе, среди друзей, в деловой среде). Многие начинания этого дня ведут в тупик по объективным внешним причинам. Звезды советуют быть осторожнее в поездках и воздерживаться от сделок. Вечером «тихой гаванью» может стать дом или место, где можно поговорить в приватной обстановке.

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить важные дела и контакты на вечер или перенести на завтра. В течение дня сохранятся предпосылки для сюрпризов, рисков, осечек и материального ущерба. Может сорваться сделка или покупка, оказаться убыточной и запоздалой хорошая идея. В конце дня обстановка станет более спокойной и предсказуемой, появится возможность обдумать текст или наладить контакт.

Сегодня у Водолеев есть возможность оригинальным образом подвести черту в значимой для себя сфере, избавиться от разрушительной для себя привычки, роли или маски. Этот шаг будет частью общего процесса прощания с прежними устоями и идеалами. Не исключена нервозность, склонность к травматизму и экстравагантным поступкам. Стоит исключить любые начинания. Вечер может напомнить о делах финансовых.

Сегодня звезды начнут охотнее идти навстречу желаниям Рыб вечером. Именно на вечернее время им лучше отложить важные для себя дела, контакты и приятные занятия. Основная часть этого дня не обещает им гармонии и комфорта. Может иметь место недомогание, прощание с прошлым в неожиданной форме или внутренний кризис. Внимание может привлечь резонансное социальное явление или событие в жизни друга.

