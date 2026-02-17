ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Какие знаки зодиака найдут свою романтическую удачу — любовный гороскоп на 18 февраля

17 февраля 2026ГороскопыМарианна Басс

Кто из представителей зодиакального круга сможет насладиться особой атмосферой любви и счастья в этот день.

Какие знаки зодиака найдут свою романтическую удачу — любовный гороскоп на 18 февраля
Фото: pinterest.com

Мы расскажем, каким знакам повезёт встретить близкого человека, укреплять существующие отношения или раскрыть скрытый потенциал чувств.

Овен

Этот день может принести Овнам романтические фантазии и пробудить в них память о прошлом. Возможно, такие настроения им навеет сообщение от любимого человека, полученное в разлуке. Вечерняя переписка или виртуальная беседа захватит их воображение, может сопровождаться для них неясностью и сомнениями.

Телец

Сегодня Тельцы получают надежду вернуть в свои личные отношения желаемую гармонию, или обрести внутреннее равновесие, если партнер остается на своей волне и не готов разделить их идеалы любви. Возможно, достучаться до его сердца удастся, задействуя рычаги прошлого (например, образы или музыку).

Близнецы

Сегодня Близнецы настроены на приятное общение с любимым человеком, но не расположены бросать слова на ветер. Любая беседа бессознательно или намеренно превращается ими в целевой разговор. Они могут рассчитывать на понимание, если партнер пребывает на той же душевной волне и разделяет их ценности.

Рак

Сегодня для Раков возрастает вероятность получить известие от любимого человека или найти в разговоре с ним нужные слова, которые наилучшим образом опишут переполняющие их мысли и чувства. Приятные события этого дня поднимут им настроение и вернут им надежду воплотить в жизнь свой любовный идеал.

Лев

Новости, беседы и размышления этого дня не пройдут для Львов бесследно. Для многих Львов они станут отправной точкой их долгих раздумий или серии разговоров, связанных с их личной жизнью и романтическими отношениями. Знакомые мысли и эмоции прошлого будут сплетаться при этом с новыми настроениями.

Дева

Этот день приближает влюбленных Дев к желаемому разговору или знакомству. Не исключено, что любимый человек сделает нужный шаг первым, решив начать общение с нуля или вернуться к отложенной ранее теме. Диалог обещает быть приятным, а его затяжной характер поможет лучше понять или узнать друг друга.

Весы

В этот день внимания Весов начнут настоятельнее требовать психологические аспекты и тонкие нюансы любовного общения. Многим Весам будет важно разобраться в себе и своих чувствах, но их также будет интриговать поведение партнера, истинная природа его чувств или дальнейшее направление его планов.

Скорпион

Сегодня звезды создают Скорпионам прекрасные условия для приятного общения с любимым человеком в гармоничной интимной обстановке. Пропустить такой шанс - значит отказать себе в возможности помириться, побыть на одной волне или вспомнить добрые старые времена. Атмосферу поможет создать музыка.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не пренебрегать возможностью доверительного разговора и не отказываться от него, если к нему приглашает любимый человек. Несмотря на большой соблазн окунуться в былые переживания, настало время смотреть вперед. Если отношения продолжатся, то уже на другой основе.

Козерог

Сегодня обстоятельства идут влюбленным Козерогам навстречу и создают для их общения с близким человеком прекрасную психологическую атмосферу. Не подведет и событийный ряд: возрастет вероятность приятного сообщения личного характера, добавится надежд на получение согласия в каком-то важном вопросе.

Водолей

Сегодня темы любви могут незаметно сплестись для Водолеев с темой их духовных ценностей. Также не исключено, что личная жизнь потребует материальных вложений. Условия гармонии - душевность и щедрость. Истинная любовь (если это именно она) будет рада любой возможности отдать, а не получить.

Рыбы

Сегодня у Рыб удачный день. Он обещает им гармонию в отношениях и в собственных чувствах, подчеркивает их привлекательность, помогает им оставаться неотразимыми в любой ситуации и увеличивает их шансы влюбиться с надеждой на взаимность. Одной из их сильных сторон будет талант приятного общения.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

