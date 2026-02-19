Кого могут ожидать форс-мажорные расходы — финансовый гороскоп на 20 февраля

Предлагаются конкретные рекомендации по избежанию ошибок и снижению риска негативных ситуаций.

Овен

Этот день не внушает оптимизма относительно состояния бизнеса у Овнов. Прежде всего, это относится к руководящим работникам. Ваши управленческие решения во многом будут обусловлены желанием добиться результата как можно быстрее и любой ценой. Однако, повышенная эмоциональность и поспешность могут привести к ошибочным решениям. Звезды советуют вам контролировать свои эмоции и воздерживаться от волевых поступков.

Телец

Этот день нельзя назвать благоприятным для деловой активности Тельцов. Вы можете чувствовать препятствия, ограничивающие вашу свободу действий. Воздерживайтесь от поступков, продиктованных стремлением получить скорый результат без серьезной подготовки и анализа вероятных последствий. Также ваши планы могут быть внезапно нарушены из-за изменения внешних обстоятельств.

Близнецы

Близнецам сегодня звезды советуют быть готовыми к беспокойному дню. Прежде всего, это касается финансовой деятельности. Деньги могут поступать на ваш счет также быстро, как и тратиться. Старайтесь контролировать состояние своего бюджета. Бизнесменам важно не допускать ситуации с нехваткой оборотных средств. Попытка найти инвесторов и заинтересовать их своими проектами может окончиться безрезультатно.

Рак

У Раков сегодня могут осложниться деловые партнерские отношения. Вдруг может выясниться, что вы с партнером по-разному понимаете цели и приоритеты вашего совместного бизнеса. Звезды не советуют вести переговорный процесс и подписывать договоры о сотрудничестве. Внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно, препятствуя вашим начинаниям.

Лев

При работе в сфере услуг могут быть претензии и жалобы клиентов. Львам в этот день может быть непросто справиться с текущими делами. Во многом это связано с осложнением отношений с коллегами, и повышенным требованиям к дисциплине со стороны начальства. Звезды советуют не относиться слишком эмоционально к трудностям рабочих моментов. Если ваш партнер потерпит финансовые убытки, то это может негативно отразиться на общем бизнесе.

Дева

Звезды предостерегают Дев, имеющих свой бизнес, от расходов на техническую модернизацию. Это вовсе не означает, что следует отказаться от технического обновления. Просто такие расходы именно в этот день могут оказаться неудачными – вы рискуете купить бракованные машины и механизмы. У бизнесменов остро встанет кадровый вопрос. Часть сотрудников внезапно может подать заявления на увольнение, а быстро найти им замену будет проблематично.

Весы

Весы, занятые производством и переработкой продуктов питания, сегодня могут столкнуться с трудностями при реализации своей продукции. Это может быть связано как с ухудшением отношений с торговым партнером, так и со снижением спроса. В результате вам, возможно, придется искать новые рынки сбыта или думать о сокращении производства. Аналогичные сложности могут возникнуть у тех, кто работает на стройке или в ремонтных мастерских.

Скорпион

Непростой день ожидает Скорпионов, вынужденных по роду своей деятельности совершать частые поездки и заниматься визированием деловых документов. Много времени может быть потеряно в дорожных пробках и в очередях у служебных кабинетов. Главная проблема дня – бюрократические проволочки. Другая проблема – разговоры на посторонние темы. Могут возникать люди, которые будут отвлекать вас от выполнения обязанностей.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут попасть в ситуацию, когда финансовые расходы превысят плановые ожидания. Чаще всего, это может произойти при форс-мажорных обстоятельствах, когда может быть нанесен ущерб вашему имуществу и потребуется срочно восполнять потерю. Вам будет казаться, что удержаться от трат невозможно. Тем не менее, звезды настоятельно советуют вам жестко ограничить расходование денег.

Козерог

Козероги сегодня могут переживать период эмоциональной неустойчивости. Несмотря на то, что вам трудно будет удержать себя от активной деятельности, звезды советуют максимально ограничить инициативу. Дело в том, что любые дела, начатые по вашей личной инициативе, могут встретить препятствия и непонимание. Это особенно касается тех, кто работает в жилищно-коммунальном хозяйстве, в семейном бизнесе.

Водолей

Водолеи сегодня могут почувствовать сложности в общении с людьми и при работе с информацией. Несмотря на все старания, вам будет непросто выйти на доверительные отношения и получить доступ к необходимой информации. Звезды советуют тщательно проверять поступающую информацию на предмет ее достоверности. Есть риск стать жертвой обмана или мошенничества, особенно если вы заняты торгово-закупочной деятельностью.

Рабы

Рыбам сегодня будет нелегко находить взаимопонимание при работе над совместными проектами в составе группы, коллектива. Активное участие в коллективной деятельности (например, в собраниях акционерных обществ или профсоюзных комитетах), может негативно отразиться на уровне ваших доходов. Покупка технических новинок вряд ли будет оправдана. В течение первой половины дня вы можете чувствовать ограничения своей активности.

