Кому выгодные контракты, а кому новые идеи — финансовый гороскоп на 21 февраля

Прогноз будет полезен предпринимателям, руководителям, фрилансерам и специалистам любых профессий, желающим максимально эффективно использовать потенциал дня для достижения карьерных и финансовых целей.

Овнов, которые занимают руководящие должности, сегодня могут получить ценную информацию, благодаря которой удастся составить правильное представление о реальном положении дел. Это благоприятный день для творческих профессий, научных исследований, гостиничного и ресторанного бизнеса. Вырастут доходы от выполнения частных заказов. Кроме того, вам могут предложить подработку на полставки или по совместительству.

Тельцам звезды советуют подумать о перспективах развития бизнеса. Бизнесменам может быть полезно посетить международную научно-техническую выставку в соответствии со спецификой вашего бизнеса. Это даст вам дополнительные идеи. Весьма продуктивными могут стать поиски новых рынков сбыта и поставщиков продукции. Торговцы могут найти более выгодные логистические маршруты, что сделает бизнес более устойчивым.

Близнецы сегодня могут добиться высоких результатов в бизнесе благодаря организаторским способностям, целеустремленности и готовности пойти на риск. Бизнесмены могут увеличить свои доходы за счет выгодного сотрудничества с государственными учреждениями. Возрастают шансы на получение долгосрочного госзаказа. Возможно, вам удастся найти дополнительные источники финансирования за счет привлечения новых инвесторов.

У Раков может сложиться прекрасный день для публичной деятельности и раскрутки бизнеса. Ваши усилия по укреплению делового партнерского сотрудничества не пропадут напрасно. Фотосалоны, издательские дома, дизайнерские студии по созданию сайтов могут получить выгодные заказы. Можно успешно вести переговоры, в том числе на многосторонней основе. Договор, подписанный сегодня, положит начало успешному сотрудничеству.

Львы в этот день могут проявить свою практичность при решении конкретных задач. Вы сумеете добиться больших успехов благодаря возросшей изобретательности и умения правильно распределить свое рабочее время. Особенно преуспевают работники ремонтных мастерских. Те, кто проходит производственную практику или стажировку, сумеют получить ценный опыт и полезные навыки в работе с инструментами и техникой.

Девы, работающие в сфере услуг, сегодня смогут значительно расширить круг своих клиентов. Важно при общении с людьми проявлять дипломатический такт и уважение. Могут повысить свою популярность представители творческих профессий, имеющих отношение к сценическому искусству (артисты, музыканты). Индустрия моды, отдыха и развлечений также является перспективным направлением вашей деятельности.

Весам звезды советуют в этот день заниматься благоустройством своего рабочего места. Прежде всего, это касается офисных служащих. Речь идет о приобретении офисной мебели, удобных и эргономичных технических приспособлений. Бизнесменам рекомендовано прибегнуть к услугам дизайнера по интерьеру, чтобы сделать ваш офис, магазин, фирму более привлекательными для потенциальных клиентов. Хорошо пойдет работа над отчетами.

Вокруг Скорпионов сегодня может сложиться гармоничный информационный фон, благодаря чему удается с легкостью решать многие практические вопросы. Прежде всего, речь идет о торгово-закупочной сфере. Звезды советуют вам активнее идти на контакты, делать телефонные звонки, назначать деловые встречи и совершать короткие поездки. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить объемы заказов.

Стрельцы сегодня могут проявить невероятную физическую выносливость в любом деле. Уровень доходов тем выше, чем большим ресурсом недвижимости вы располагаете. Речь идет о владельцах магазинов, складов, офисов, гаражей, земельных участков. Хороших результатов добьются ремонтники, риелторы, строители, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Торговцы могут ускорить товарно-денежный оборот.

Козерогам звезды советуют сегодня максимально проявлять инициативу в любом деле. Ваши личные начинания могут получить поддержку и развитие. Ваши интеллектуальные способности находятся в прекрасной форме, что облегчает вам работу с информацией и общение с людьми. Успешно идет учеба, совершенствование в профессиональных навыках. За счет расширения связей вы можете серьезно укрепить свои позиции.

Звезды советуют Водолеям уделить больше внимания тем вопросам, которые требуют сосредоточения и углубленных исследований. Возможно, вам откроется та информация, которая доселе была вам недоступна. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее пройдет этот день. Наибольших результатов добьются художники, ученые-исследователи, писатели, детективы и программисты.

Хороший день может сложиться для смелого инициативного поведения Рыб. Вы будете устремлены в будущее, в перспективу. Сиюминутные повседневные дела вас будут мало интересовать. Работа, предполагающая получение некоего итогового результата в отдаленном будущем, может быть экономически оправдана. Этот день больше подходит для тех, кто предпочитает действовать самостоятельно и ответственно.

