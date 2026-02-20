ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Почему сегодня стоит забыть о правилах и довериться случаю — любовный гороскоп на 21 февраля

20 февраля 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодняшний любовный астропрогноз призывает отказаться от привычных сценариев в отношениях и оставить место для импровизации.

Почему сегодня стоит забыть о правилах и довериться случаю — любовный гороскоп на 21 февраля
Фото: lifehacker.ru

Звезды обещают динамичный день, полный неформального общения, неожиданных поступков и легких романтических игр. Читайте в нашем материале, кому из знаков зодиака предстоит разгадывать тайные намеки партнера, кому лучше сделать ставку на дружбу, а кого ждут ситуации, определяющие будущее отношений.

Овен

Этот день побуждает Овнов следовать своему природному темпераменту. Многие Овны проявят в присутствии объекта своих симпатий импульсивность и долю импровизации, им будут скучны стандартные ритуалы и шаблоны. Возможна нехватка чуткости, не все Овны будут улавливать оттенки настроений своей пассии.

Телец

Этот день потребует от влюбленных Тельцов участия в некой игре, подстройки к обстановке или к поведению партнера. Подобный формат общения может не оставить им шанса выразить свои истинные мысли и чувства. По мере развития событий могут возникать забавные, двусмысленные или сомнительные ситуации.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что любовные игры этого дня имеют не только сиюминутный, но и более широкий смысл, являясь отчасти предсказанием будущего. То, что сейчас кажется случайностью, данью моде или забавным экспериментом, позже может оказаться естественным и логичным сценарием отношений.

Рак

Сегодня Ракам сложно напрямую выразить свои чувства: это может вызвать улыбку, показаться не очень уместным или создать им проблемы на будущее. Считаясь со своим новым положением и целями, многим Ракам придется лавировать и мимикрировать, прикрываться дружбой или играть в навязанные ситуацией игры.

Лев

Львам, ищущим счастье, сегодня открыты не совсем обычные пути, и им стоит их использовать. Вероятность встретить любовь невелика, но можно создать предпосылки для романтических симпатий, поддержав деловые или дружеские связи. Львам, имеющим в личной жизни проблемы, сегодня полезно от них отвлечься.

Дева

Этот день мешает Девам продолжить интересующий их приятный разговор, но взамен может организовать им полезное небольшое приключение. Их может ждать мини-практикум по выбору линии поведения в нешаблонной ситуации, с намеком на истинную подоплеку мыслей партнера или на будущий сценарий отношений.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам ценить и развивать в своих личных отношениях те сценарии, что основаны на дружбе, свободном взаимодействии, общих неформальных интересах, на игре или на чувстве юмора. Это способ «расколдовать» застенчивого скрытного партнера и помочь ему вести себя более непринужденно.

Скорпион

Этот день не обеспечивает Скорпионам полной интимности, а иногда и прямо мешает общаться с любимым человеком. Занятым Скорпионам, не встретившим понимания у пассии и получившим от нее молчаливый упрек вместо терпеливого сочувствия, не стоит обижаться: такой укор - тоже форма выражения любви.

Стрелец

Сегодня развитию романтических историй Стрельцов способствуют динамичные нешаблонные ситуации и общие оригинальные увлечения с активным оттенком (игра, спорт, участие в новом проекте). Не очень уместны задушевные беседы в интимной обстановке с погружением в психологические тонкости отношений.

Козерог

В этот день Козероги могут позволить себе и партнеру отдельные вольности поведения, но им не стоит терять контроль над главным условием гармоничных отношений - честностью в жизненно важных вопросах. Уместны любые необычные и смелые поступки, кроме тех, что увеличивают в общении поле для иллюзий.

Водолей

Сегодня Водолеи ничего не теряют, пропуская свой ход в любовной игре, но ничто не мешает им проявить активность, если есть кураж и подвернулся случай. Единственное, что им при этом стоит учесть - чужое настроение: возможно, партнеру сейчас милее не игры и импровизации, а душевное приватное общение.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут позволить себе импульсивный необычный порыв или благосклонно принять подобное поведение от партнера, но им стоит помнить, что это может быть всего лишь дань моменту. В делах сердечных сейчас лучше верить собственным чувствам и голосу своего сердца, а не случайным поступкам.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиУсталость без причины: почему люди ощущают ее именно сейчасГороскоп на 21 февраля 2026 годаЛюбовный гороскоп на 21 февраля 2026 года для каждого знака
Гороскопы
Кому выгодные контракты, а кому новые идеи — финансовый гороскоп на 21 февраля
Кому выгодные контракты, а кому новые идеи — финансовый гороскоп на 21 февраля
Гороскопы
Как обернуть импульсивность себе на пользу — гороскоп на 21 февраля
Как обернуть импульсивность себе на пользу — гороскоп на 21 февраля
Политика конфиденциальностиУсловия использования