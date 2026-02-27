Кому сегодня улыбнется судьба, а кого ждут испытания — гороскоп на 28 февраля

Так что ловим позитив – он будет нашим топливом для важных дел. К сожалению, после обеда с каждым часов наше настроение будет мрачнеть и портиться. Стараемся поднимать его встречами с друзьями и жаркими поцелуями с любимым человеком. Вечером можно вспомнить о рабочих проектах – для них потребуется и покреативить, и проявить серьезность. Ищем золотую середину, чтобы утереть нос всем конкурентам. Читайте личный гороскоп и позвольте себе что-то вкусное или дорогое.

Сегодня Овнам стоит думать о ближайшем и далеком будущем – именно эти планы могут выстрелить и озолотить вас на всю оставшуюся жизнь. Только аккуратнее – несколько раз подумайте, прежде чем действовать. Гороскоп на сегодня для знака Овна говорит, что не стоит обращать внимание на мелочи – они не играют серьезную роль. Лучше смотреть на картину в целом – вот что важно.

Сегодня Тельцам придется задвинуться свои эмоции куда подальше и сконцентрироваться на делах и заботах. А еще на работе, если потребуется. Именно ваши действия принесут важный результат и помогут избавиться от проблем. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что нужно будет подстраховаться – сделать вклад под проценты или заручиться чьей-то поддержкой. Скоро понадобится.

Сегодня Близнецам не стоит лишний раз думать и мечтать о будущем – во-первых, оно еще туманно, во-вторых, есть заботы поважнее. Здоровье и семья, например. Сконцентрируйтесь на этом. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов говорит, что совсем скоро вас ждут классные открытия и небольшая ясность. Готовьтесь удивляться и действовать.

Сегодня Ракам стоит быть активнее утром – именно в это время вам улыбнется удача. Не теряйте время зря – берите свое и требуйте многого. Гороскоп на сегодня для знака Рака говорит, что вечером стоит хорошо оценивать все риски – возможно, что-то вы упустили из виду и можете совсем скоро за это поплатиться. Аккуратнее с новыми знакомыми – честными будут далеко не все.

Сегодня Львам стоит больше времени проводить в одиночестве – вам нужно подумать о настоящем и будущем. Планы и цели на жизнь необходимо обновить. Гороскоп на сегодня для знака Льва говорит, что стоит быть аккуратнее с людьми вокруг – вы можете спровоцировать не самого дружелюбного человека и получить от него по первое число. Осторожничайте во всем.

Сегодня Девы встанут с хорошим настроением, но продлится это, увы, недолго – найдется тот, что быстро и легко подпортит день. Постарайтесь меньше обращать внимание на негативным и неприятных личностей, сохраняйте гармонию. Гороскоп на сегодня для знака Девы говорит, что вечером возможны мелкие сюрпризы, но аккуратнее с ними – далеко не все приятны и безопасны.

Сегодня Весы могут позволить себе невероятную роскошь – отключить будильник и встать после полудня. Конечно, если будет спаться. Дело в том, что все важные задачи намечаются только вечером, так что наслаждайтесь отдыхом и сном. Гороскоп на сегодня для знака Весов говорит, что стоит прислушиваться к внутреннему голосу – он сейчас красноречив и дает только правильные советы.

Сегодня Скорпионам стоит искать надежную поддержку как в лице друзей, так и важных людей. Именно в этот день вам нужно быть уверенным в себе и в будущем на все сто процентов. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что вечером удивить, напугать или расстроить могут мелкие сюрпризы. Далеко не все из них будут позитивными – придется принимать непростые решения.

Сегодня Стрельцов поджидают острые ситуации, которые могут обернуться роковыми ошибками, так что стоит быть осторожнее. Несколько раз подумайте, прежде чем действовать. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца говорит, что вечером можно найти новый путь – развитие в нем будет безграничным. Ищите свое и тренируйтесь – вот рецепт успеха на этот день.

Сегодня к Козерогам неудача придет оттуда, откуда не ждешь. Постарайтесь быть внимательнее и действовать незамедлительно, чтобы не довести неприятность до проблемы. Гороскоп на сегодня для знака Козерога говорит, что стоит думать о новых методах работы, искать подстраховку. Именно новое в вашей жизни может позитивно повлиять на будущее.

Сегодня Водолеям стоит присматриваться к эмоциям и чувствам своих близких – вы можете задеть их и легко поссориться. А вот помириться будет не так-то просто, так что думайте над каждым словом и делом. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует не негативить, если вам кажется, что удача повернулась к вам спиной – это период, приободряйте себя.

Сегодня Рыбам стоит утром пару часов выделить себе на интересные и приятные дела – это настроит на позитив, который вам очень даже понадобится. Гороскоп на сегодня для знака Рыб говорит, что нужно помнить о рамках, за которые не стоит выходить, даже если очень хочется. И не бойтесь говорить искренне, от сердца – сейчас это будет привлекать к вам нужных людей.

