Кому не стоит рисковать, удача любит осторожных — финансовый гороскоп на 3 марта

2 марта 2026ГороскопыМарианна Басс

Звезды советуют сегодня действовать осмотрительно и не спешить с важными решениями.

Фото: freepik.com

Первая половина дня может принести недоразумения в работе, финансовые потери и напряженность в общении. Лучше избегать поспешных покупок, рискованных проектов и дальних поездок. Во второй половине дня ситуация стабилизируется: появятся новые возможности для роста, укрепления связей и творческих достижений. Узнайте, каким знакам стоит быть особенно внимательными, а кому звезды готовят приятные деловые успехи.

Овен

В целом этот день для Овнов складывается спокойно. Вы настроены вполне доброжелательно к людям и вам хорошо работается в коллективе. Можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны друзей в случае необходимости. Они могут дать вам ценные идеи и полезные сведения. Творческие способности помогут вам найти оригинальные решения в проектной и инженерно-конструкторской работе.

Телец

Тельцам в первой половине дня следует аккуратнее обращаться с деньгами. Звезды советуют вам отказаться от покупки товаров и оборудования, не являющихся в данный момент необходимостью. Дело в том, что вы можете стать жертвой обмана со стороны мошенников. Если нельзя обойтись без покупок, то держите деньги в надежном месте и будьте внимательны при расчетах за покупки.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня звезды не рекомендуют участвовать в коллективных видах деятельности: собраниях, совещаниях, конференциях, планерках. Ваши идеи могут не найти понимания и поддержки в коллективе. Поэтому от инициатив в это время лучше воздержаться. То же самое касается составления бизнес-плана и проектно-конструкторской работы.

Рак

Ракам сегодня в первой половине дня звезды не советуют без крайней необходимости попадаться на глаза начальству. Кто-то из ваших тайных недоброжелателей может неверно информировать начальство, и оно может относиться к Вам с негативной предвзятостью. Вы можете почувствовать себя в изоляции, невозможности поступать так, как хотите ввиду внешних ограничений.

Лев

Львам звезды настоятельно не советуют в первой половине дня отправляться в дальнюю дорогу. Если вы уже находитесь в командировке, то ограничьте контакты со своими партнерами. Вам может быть нелегко найти с ними взаимопонимание из-за внезапно возникших разногласий и непримиримости сторон. Нежелательно в это время работать в Интернете и вести деловую переписку.

Дева

Звезды советуют Девам в первой половине дня воздерживаться от любых действий, связанных с повышением риска финансовых убытков. Старайтесь ничего не менять в сложившемся стиле работы. Попытка реформировать бизнес может привести к резкому снижению показателей эффективности работы. Вторая половина дня сложится удачно для работы в сфере услуг.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам, втянутым в имущественные судебные тяжбы, активизировать такого рода деятельность. Если тут и будут изменения, то явно не в вашу пользу. В первой половине дня любая публичная деятельность может привести вас к ущербу для репутации. Дальние поездки идут с осложнениями. Вместе с тем вторая половина дня пройдет удачно для творческих профессий.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня звезды советуют тщательно соблюдать правила техники безопасности при работе с острыми инструментами, а также со станками и техническим оборудованием. Дело в том, что в это время повышается вероятность производственного травматизма и поломок дорогостоящих инструментов. Вместе с тем это неплохой день для оформления договора аренды.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют в первой половине дня воздерживаться от рекламных акций и публичной деятельности. Особенно это касается творческих работников, выступающих со сцены (артистов, музыкантов), или тех, кто занимается устроительством выставок, презентаций, конкурсов, спортивных мероприятий и концертов. Вторая половина дня благоприятна для сделок с недвижимостью.

Козерог

Козерогам в первой половине дня не рекомендуется заниматься улучшением условий труда и проводить ремонтно-строительные работы в служебных помещениях. Вполне вероятно, что ваше недвижимое имущество в результате такой деятельности будет повреждено. В этом случае вам придется переделывать свою же работу. Вторая половина дня располагает к успешной торговле.

Водолей

Водолеям в первой половине дня противопоказано заводить новые деловые знакомства и заключать торговые сделки. Бизнес, имеющий отношение к миру моды, отдыха и развлечений в вашем случае может снизить результативность. Не следует экспериментировать и пытаться что-либо усовершенствовать. Гораздо удачнее пройдет вторая половина дня. Могут вырасти доходы.

Рыбы

В первой половине дня звезды предостерегают Рыб от любой деятельности, так или иначе касающейся недвижимости. Нежелательно в это время закупать строительные и отделочные материалы, заключать сделки по купле-продаже недвижимости, подписывать договор на аренду помещений. В зону риска попадает семейный и надомный бизнес, строительная индустрия, жилищно-коммунальное хозяйство.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

