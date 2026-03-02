Коридор затмений в 2026 году: кто прошел его без потерь

В 2026 году он оказался особенно напряженным: эмоциональный фон был нестабилен, старые конфликты всплывали на поверхность, а незавершенные решения требовали срочной расстановки точек. В этот период многие ощутили давление обстоятельств, неопределенность и проблемы внутреннего выбора.

Однако не все знаки зодиака прожили этот период одинаково сложно. Для некоторых коридор затмений стал не разрушением, а возможностью укрепить позиции, закрыть старые долги и выйти из сложных ситуаций без серьезных потерь.

Телец

Представители земной стихии показали завидную стабильность. Даже если внешние события были напряженными, Тельцы не поддались панике. Их стратегия «не спешить и не принимать импульсивных решений» оказалась выигрышной. Коридор затмений проверял их на гибкость, но благодаря практичности они не допустили финансовых просчетов и не разрушили важные связи. Многие Тельцы именно в этот период осознали, какие ресурсы действительно ценны, а какие пора отпустить.

Дева

Для Дев этот период стал временем внутренней структуризации. Там, где другие терялись, они анализировали. Их умение замечать детали помогло избежать конфликтов и неверных шагов. Затмения обостряли темы ответственности, но Девы не пытались переложить ее на других. Это позволило им выйти из сложных ситуаций с минимальными последствиями. Более того, некоторые представители знака сумели закрыть старые обязательства и облегчить кармический груз.

Козерог

Козероги традиционно выдерживают кризисы лучше многих. Их стратегическое мышление стало главным щитом. Пока окружающие реагировали эмоционально, Козероги смотрели на перспективу. Коридор затмений мог затронуть их карьерные вопросы, но именно хладнокровие позволило сохранить позиции. Те, кто не поддался гордыне и действовал осознанно, даже укрепили авторитет.

Скорпион

Для Скорпионов затмения не считаются чуждой энергией. Они хорошо чувствуют глубинные процессы и умеют работать с трансформацией. Мартовский коридор стал для них скорее очищением, чем разрушением. Да, эмоциональная интенсивность была высокой, но Скорпионы не испугались ее. Они смогли отпустить то, что давно утратило смысл. В результате многие получили освобождение и внутреннюю силу.

Водолей

Водолеи сумели пройти период благодаря гибкости мышления. Их способность смотреть на ситуацию под другим углом помогла избежать тупиков. Коридор затмений проверял их на честность перед собой. Те, кто не цеплялся за устаревшие убеждения, сумели быстро перестроиться. Водолеи, позволившие себе изменить стратегию, прошли этот этап без разрушительных последствий.

Рыбы

Интуиция Рыб в период затмений усилилась. Многие представители знака буквально чувствовали, какие шаги стоит делать, а какие отложить. Хотя эмоциональный фон был сложным, Рыбы не пошли на резкие решения. Они выбрали мягкость и внутреннюю работу, что позволило избежать конфликтов и проблем в отношениях.

