Какие знаки зодиака сегодня станут лидерами в делах — финансовый гороскоп на 4 марта

Овнам стоит внимательнее относиться к поступающей информации, Тельцам — ловить выгодные предложения, а Близнецам — расширять горизонты. Ракам и Скорпионам важно укреплять безопасность бизнеса, а Девам — строго следовать плану. Удача сегодня улыбнётся тем, кто действует последовательно, строит партнёрства и верит в собственные силы.

Овнов может ожидать весьма насыщенный событиями день. Прежде всего, звезды советуют настроиться на активную работу с информацией. Вам может поступить много сведений от совершенно разных людей. Звезды советуют доверять только друзьям и единомышленникам. Информация из конфиденциальных или неопределенных источников может не соответствовать действительности.

У Тельцов в целом может сложиться вполне благоприятный день для деловой активности. Бизнесмены сумеют достичь выгодных договоренностей с представителями власти. Ваши доходы имеют тенденцию к росту. Особенно это относится к индивидуальным предпринимателям, государственным служащим, работникам ресторанов и гостиниц. Хорошие шансы найти дополнительную подработку.

Близнецы могут быть весь день очень активны в желании самостоятельной деятельности по решению самых разных вопросов. Звезды советуют вам шире посмотреть на уровень своего бизнеса и подумать о его перспективах. Обсуждайте эти вопросы с друзьями и единомышленниками. Ваша экспансия на рынке товаров и услуг будет вполне успешна. Также это хорошее время для повышения уровня квалификации.

Ракам, имеющим свой бизнес, звезды советуют проводить расследования и проверки по вопросам, важным с точки зрения безопасности. Вы можете также многое узнать относительно деятельности ваших конкурентов. Руководители фирм узнают причины недовольства со стороны некоторых своих сотрудников и сумеют предпринять меры по исправлению ситуации.

Замечательный день для Львов, выстраивающих свой бизнес за счет расширения и укрепления делового партнерского сотрудничества. Рекомендуется обмениваться мнениями в неформальной обстановке, располагающей к более доверительным дружеским контактам. Посещение международной научно-технической выставки даст вам много ценных идей. Вы преуспеете в публичной деятельности.

Звезды советуют Девам с самого утра четко распланировать свое рабочее время. Вы добьетесь успеха в делах, если будете методично и последовательно двигаться к своей цели. Главное – не отвлекайтесь на мелкие посторонние вопросы, которые не имеют отношения к вашим основным делам. Руководящие работники смогут положиться на надежность и исполнительность своих подчиненных.

У Весов отличный день для раскрутки своего бизнеса. Рекомендуется в первой половине дня публиковать рекламные объявления в средствах массовой информации. Положительный эффект от этой меры не заставит себя долго ждать. Спрос на ваши товары и услуги может вырасти. Это хороший день для ведения переговорного процесса. Вы сумеете найти взаимовыгодные компромисс с партнерами.

Скорпионам звезды советуют сосредоточить внимание на укреплении безопасности бизнеса. Можно и нужно оформлять договоры на страхование имущества. Не помешает и монтаж системы сигнализации и видеонаблюдения. Эти и другие меры, которые вы предпримете сегодня, дадут вам гарантию от потерь на долгий срок. Также вы сможете улучшить условия труда на рабочем месте.

Звезды советуют Стрельцам проявить гибкость при взаимоотношениях с деловыми партнерами. Не следует препятствовать их инициативам. Вам выгоднее оказывать поддержку партнерам. В этом случае вы сумеете точно уловить малейшие колебания конъюнктуры рынка и принять единственно верные решения. Больше всего преуспеют те, кто имеет отношение к коммерции, торговле и услугам.

Козерогам звезды советуют уделить повышенное внимание отношениям с коллегами по работе. Благодаря нормализации этих отношений, вы сможете гораздо больше сделать за этот день. Работа будет выгодной в том числе и за счет получения дополнительных заказов. Бизнесмены могут делать инвестиции в покупку технического оборудования, строительных и отделочных материалов.

Замечательный день для Водолеев, привыкших в любом деле брать ответственность на себя и действовать самостоятельно. Ваши инициативы и новые начинания могут получить поддержку и развитие. Ускорится товарно-денежный и информационный оборот у тех, кто работает в торговле, на транспорте. Успешно походят консультации, репетиторство в системе образования.

У Рыб сегодня могут вырасти доходы от дополнительной подработки, помимо основной работы. Если вы работаете в сферах, дающих такие возможности, то день пройдет великолепно. Это, прежде всего, касается обслуживающего персонала в ресторанах, ночных клубах, гостиницах, санаториях курортного типа. Бизнесменам звезды советуют вам заниматься благотворительностью, делать пожертвования.

