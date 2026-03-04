ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНатальная карта2026 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майяАстрошколаЙога2025 год2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

День обещает быть полным задержек и недоразумений — финансовый гороскоп на 5 марта

4 марта 2026ГороскопыМарианна Басс

Сегодня звёзды не рекомендуют начинать новые дела и полагаться на удачу.

День обещает быть полным задержек и недоразумений — финансовый гороскоп на 5 марта
Фото: Lazy_Bear

Возможны недопонимания, ошибки и технические сбои. Лучше сосредоточиться на рутине и отложить серьёзные переговоры, особенно если речь идёт о работе, деньгах или поездках.

Овен

Овнам в первой половине дня звезды не советуют отправляться в короткие поездки и заводить новые знакомства. В дороге вы можете попасть в пробку или столкнуться с технической поломкой транспорта. Работа с информацией и деловыми контактами может быть затруднена. Во второй половине дня могут осложниться дела с недвижимостью, в семейном бизнесе и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Телец

У Тельцов, работающих в крупных компаниях или в государственных учреждениях, первая половина дня может быть связана с неприятностями. Звезды советуют без крайней необходимости не пересекаться с начальством. Не исключено, что вам будет высказано замечание или наложен штраф за какое-то формальное нарушение. Ваши долгосрочные цели могут быть поставлены под сомнение.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам может поступить известие, которое заставит вносить коррективы в планы. Это не лучшее время для деловой переписки и переговоров с иностранными коллегами во время дальних поездок. Во второй половине дня звезды советуют уделить повышенное внимание материальным вопросам. Следите, чтобы ваши расходы не превысили возможности бюджета.

Рак

Ракам в первой половине дня, возможно, придется нелегко. Вы можете почувствовать на себе тормозящее и ограничивающее воздействие со стороны людей или обстоятельств. Не всегда удастся поступать так, как хочется. Не исключены проверки вашей деятельности со стороны представителей фискальных властей. В конце дня могут обозначиться противоречия в деловом партнерстве.

Лев

Львам в первой половине дня звезды не советуют вести переговоры о партнерском сотрудничестве. Прийти к взаимопониманию будет непросто, особенно если эти переговоры проходят на многосторонней основе. Полагаться на строгое соблюдение партнером ранее достигнутых договоренностей тоже не приходится. При работе в сфере услуг, могут возникать недоразумения.

Дева

В первой половине дня звезды советуют Девам не относиться излишне эмоционально к трудностям рабочих моментов. Опасайтесь участия в интригах в трудовом коллективе и обсуждения личных качеств кого-то из коллег. В этом случае вы можете стать жертвой обмана и ложных наветов, положившись на честность окружающих вас людей. Попытка доказать свою правоту может привести к обратному эффекту.

Весы

У Весов этот день может сложиться неблагоприятно для проведения рекламных акций. Тратить время и деньги на раскрутку своего бизнеса сейчас нерационально, поскольку ваши усилия могут не принести должной отдачи. Работники туристических агентств, дизайнерских студий, издательских домов и курсов обучения могут отметить снижение спроса на свои услуги. Воздержитесь от оформления документов.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют обратить внимание на поддержание порядка своего недвижимого имущества. Нежелательно проводить ремонтные работы в помещениях и в системе жилищно-коммунального хозяйства. Дело в том, что во время таких работ может произойти техническая поломка (прорыв водопровода, повреждение коммуникаций). В зону риска попадают деловые поездки.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может осложниться работа с информационным обменом. Занимаясь поисками необходимой информации, вы можете отвлекаться, и уходить на ложный путь. Особенно это характерно для поисков информации через интернет. Крайне опрометчивым шагом будет обзаведение новыми деловыми знакомствами. В этот день в поле вашего зрения чаще, чем обычно, могут появляться люди, склонные к нечестному поведению.

Козерог

Козероги склонны будут в первой половине дня излишне эмоционально и критически относиться к тем людям, которые работают рядом с вами в одном трудовом коллективе. Звезды советуют сдерживать себя, и не высказывать критических замечаний - это может привести к ответной критике. В целом вам сложно будет правильно сориентироваться относительно материальной выгоды от тех или иных своих поступков.

Водолей

Усиление потребности к обновлению и переменам в первой половине дня могут почувствовать Водолеи. Вам может показаться, что благодаря финансовым спекуляциям вы сможете легко получить неплохой доход. Однако звезды предостерегают вас от подобных обманчивых шагов. Воздержитесь от инициатив в тех делах, которые вы для себя недостаточно четко прояснили. Придерживайтесь традиционной работы, где имеется большой опыт.

Рыбы

Неблагоприятно могут пойти дела у Рыб, работающих в гостиницах, санаториях, профилакториях, ресторанах и ночных клубах. Опасайтесь мошенничества и попыток обмана со стороны отдельных клиентов при попытке расплатиться за предоставленные услуги. Ваша недвижимая собственность может пострадать от воды (например, из-за прорыва водопровода в системе жилищно-коммунального хозяйства).

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.

Рамблер: последние новостиХильдегарда Бингенская о конце старого мира: почему человечество проходит духовный кризисГороскоп на 5 марта 2026 годацЛюбовный гороскоп на 5 марта 2026 года для каждого знака
Гороскопы
Почему сегодня важно говорить честно и слушать сердцем — любовный гороскоп на 5 марта
Почему сегодня важно говорить честно и слушать сердцем — любовный гороскоп на 5 марта
Гороскопы
Как провести день без суеты и ошибок — гороскоп на 5 марта
Как провести день без суеты и ошибок — гороскоп на 5 марта
Политика конфиденциальностиУсловия использования